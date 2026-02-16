Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा कल, जानें भारत में इसके सूतक काल से लेकर शुभ और अशुभ प्रभाव

ई-मेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की धमकी, अलीगढ़, अमरोहा जिला कोर्ट को भी धमकी, सभी कोर्ट परिसर को खाली कराकर जांच जारी | राजस्थान- भिवाड़ी में फैक्टरी में लगी आग, तेज धमाके के बाद फैक्टरी में लगी भीषण आग, पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया, घर पर फायरिंग करने वाला शूटर गिरफ्तार, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, रोहित शेट्टी के घर फायरिंग का मामला
नितिन शर्मा | Feb 16, 2026, 10:34 AM IST
1.भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण
इस साल के दूसरे महीने यानी 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. ऐसे में इसका सूतककाल भी मान्य नहीं होगा. यही वजह है कि सूतककाल के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा. मंदिर के कपाट खुलने से लेकर पूजा अर्चना जारी रहेगी.
2.किस समय लगेगा सूर्य ग्रहण
भारत के समय अनुसार, सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 32 मिनट तक रहेगा. इस ग्रहण का चरण समय शाम 5 बजकर 42 मिनट पर होगा. ऐसे में यह ग्रहण रिंग ऑफ फायर जैसा भी दिखाई देगा.
3.इन जगहों पर दिखेगा सूर्य ग्रहण
सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण आपको अंटार्कटिका के ज्यादातर हिस्सों से लेकर दक्षिणी महासागर के आसपास के क्षेत्र में दिखाई देगा. इनके अलावा साउथ अफ्रीका, तंजानिया और जाम्बिया, जिम्बाब्वे जैसे देशों में सूर्य ग्रहण दिखेगा.
4.सूर्य ग्रहण के शुभ और अशुभ प्रभाव
साल 2026 में पड़ने वाला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि के साथ ही धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है. इसके साथ ही यह सूर्य के साथ-साथ राहु, बुध, शुक्र और चंद्रमा भी कुंभ राशि में मौजूद रहेंगे. ऐसे में अलग अलग राशियों पर इसके शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ेंगे.
5.बन रहे हैं कई अशुभ योग
ज्योतिष के अनुसार, जब भी छाया ग्रह राहु और ग्रहों के राजा सूर्य किसी एक राशि में विराजमान होते हैं. तब ग्रहण के योग बनते हैं. इस बार दोनों ही ये ग्रह कुंभ राशि में विराजमान होकर युति बना रहे हैं. इसके प्रभाव से ग्रहण के साथ कई अशुभ योग बन रहे हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
