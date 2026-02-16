Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा कल, जानें भारत में इसके सूतक काल से लेकर शुभ और अशुभ प्रभाव

5 . बन रहे हैं कई अशुभ योग

5

ज्योतिष के अनुसार, जब भी छाया ग्रह राहु और ग्रहों के राजा सूर्य किसी एक राशि में विराजमान होते हैं. तब ग्रहण के योग बनते हैं. इस बार दोनों ही ये ग्रह कुंभ राशि में विराजमान होकर युति बना रहे हैं. इसके प्रभाव से ग्रहण के साथ कई अशुभ योग बन रहे हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.