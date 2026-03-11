FacebookTwitterYoutubeInstagram
Harish Rana Euthanasia: क्या होता है पैसिव यूथनेशिया, जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है

MPPSC SET Answer Key 2026: एमपी सेट की प्रोविजनल आंसर की जारी, जानें कब तक कर पाएंगे ऑब्जेक्शन

ईरान या US नहीं, उनकी लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा उस देश को होगा जिसकी नैया डुबाने पर तुले थे ट्रंप

Surya Gochar 2026: मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना

लड़कियों के सबसे अच्छे स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? हसबैंड नहीं इनके साथ आती है इन्हें सुकून भरी नींद  

क्या आपने देखा है भारत का स्कॉटलैंड, IRCTC दे रहा 2 रात 3 दिन के टूर का बेहतरीन मौका, जानिए ये जगह क्यों है खास

धर्म

धर्म

Surya Gochar 2026: मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना

नौ ग्रह एक समय के बाद अलग अलग राशियों में गोचर करते हैं. ग्रहों की इस चाल और गोचर का प्रभाव सभी ​12 राशियों के जातकों पर पड़ता है. यह कुछ के लिए शुभ तो कई लोगों के लिए अशुभ साबित होता है. इसी में सूर्य का गोचर होने जा रहा है, जो कुछ राशियों के जातकों की मुश्किलें बढ़ा देगा...

Nitin Sharma | Mar 11, 2026, 10:50 AM IST

1.इस दिन होगा सूर्य का गोचर

इस दिन होगा सूर्य का गोचर
1

इस बार 15 मार्च 2026 को सुबह 1 बजकर 8 मिनट पर ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि में गोचर करेंगे. यहां शनि पहले से उपस्थित हैं. ऐसे में कुछ राशियों के लिए यह बेहद शुभ समय साबित होगा, लेकिन इनमें 4 राशियों पर सूर्य के इस गोचर का बेहद बुरा प्रभाव पड़ेगा. इन्हें जीवन में भारी संकटों का सामना करना पड़ सकता है.

(Credit Image AI)

2.मीन राशि में सूर्य का गोचर

मीन राशि में सूर्य का गोचर
2

वैदिक ज्योतिष में सूर्य का गोचर 15 मार्च को मीन राशि में होगा. सूर्यदेव 14 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में विराजमान रहेंगे. दिलचस्प बात यह है कि मीन राशि में पहले से ही शनि और शुक्र की उपस्थिति रहेगी. सूर्य का यह गोचर विशेष ग्रह योग बना रहा है. आइए जानते हैं किन किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा. वहीं अशुभ प्रभाव को कम करने के उपाय क्या है...

 

3.मेष राशि

मेष राशि
3

सूर्य का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए अशुभ प्रभाव डालेगा. इसकी वजह सूर्य का मेष राशि के बारहवें भाव में विराजमान होना है, जो खर्चों में बढ़ोतरी करा सकता है. आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ा सकता है. इसके साथ ही भावनात्मक दूरी या परिवार से कम संवाद जैसी स्थितियां भी सामने आ सकती हैं. अशुभ प्रभाव से बचने के लिए नियमित रूप से सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें. इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है. 

4.सिंह राशि

सिंह राशि
4

सूर्य का गोचर सिंह राशि के आठवें भाव में होगा. इससे सूर्य का अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं. ज्योतिष की मानें तो इस दौरान कोई भी जोखित भरे फैसले न लें. सरकारी काम में बाधा उत्पन्न होने से लेकर कर्ज लेना पड़ सकता है. पैसों के लेनदेन में बेहद सावधानी बरतनें की जरूरत है. साथ ही पारिवारिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है. सूर्य के बुरे प्रभाव से बचने के लिए “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का नियमित जाप करें. इससे लाभ होगा. 

5.तुला राशि

तुला राशि
5

तुला राशि वालों की कुंडली में सूर्य छठे भाव में विराजमान होंगे. इस दौरान कामकाज से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. काम काज के बोझ के साथ ही दूसरे का दबाव पड़ सकता है. ऐसी स्थिति घबराने से काम नहीं चलेगा. हौसला और स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें. अन्यथा आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है. इनसे बचने के लिए नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. यह मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा. 

6.मीन राशि

मीन राशि
6

ग्रहों के राजा सूर्य शनि की राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यहां पहले से ही शनि विराजमान हैं. ऐसे में मीन राशि वालों पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे. यह समय जीवन में उतार चढ़ाव लाने के साथ ही आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है. इससे बचने के लिए कोई भी आर्थिक फैसले बड़े ही सूझबूझ के साथ लें. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. साथ ही भगवान का नाम जाप और सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित जरूर करें. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

