Surya Gochar 2026: मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना

6 . मीन राशि

ग्रहों के राजा सूर्य शनि की राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यहां पहले से ही शनि विराजमान हैं. ऐसे में मीन राशि वालों पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे. यह समय जीवन में उतार चढ़ाव लाने के साथ ही आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है. इससे बचने के लिए कोई भी आर्थिक फैसले बड़े ही सूझबूझ के साथ लें. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. साथ ही भगवान का नाम जाप और सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित जरूर करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

