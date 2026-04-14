Surya Gochar 2026: सूर्य का मेष राशि में गोचर खोल देगा इन 4 राशियों की किस्मत का ताला, कदम चूमेगी सफलता

धर्म
Nitin Sharma | Apr 14, 2026, 04:21 PM IST
1.सूर्य का गोचर
सूर्य के गोचर से 12 में से 4 राशियों के जातकों की किस्मत चमक जाएगी. इनकी कुंडली में विशेष योग बनेंगे. सूर्य के प्रभाव से इनके सभी काम बन जाएंगे. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 4 राशियां, जिनके लिए सूर्य का गोचर बेहद शुभ रहेगा.
(Credit Image AI)
2.मेष राशि
सूर्य का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगा. इससे कुंडली में सूर्य के स्थान मजबूत होगा. सफलता के योग बनेंगे. इस राशि के नौकरी पेशा से जुड़े जातकों को प्रमोशन मिल सकता है. वहीं करियर में अच्छे मौके मिल सकते हैं. इस समय में रुके हुए काम बिना किसी मेहनत के शुरू हो जाएंगे. इनकम के सोर्स बढ़ेंगे.
3.मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को नये मौके मिल सकते हैं. परेशानियों का अंत होगा. किस्मत का साथ मिलने से आपके अटके हुए काम बनेंगे. धन प्राप्ति के योग बनेंगे. पुराने निवेश से अच्छा फायदा मिलने की संभावना बनी हुई है.
4.सिंह राशि
सोलर नववर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. इस दौरान मेहनत का फल मिलेगा.निवेश के लिए यह सबसे शुभ समय हैं. इनकम के सोर्स बढ़ेंगे. पढ़ाई कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है. घर परिवार में सुख समृद्धि का संचार होगा.
5.धनु राशि
धनु राशि के सूर्य का गोचर ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा. इस राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा, जो लोग खेल या कला के क्षेत्र में हैं, उन्हें अच्छी पहचान मिल सकती है. नौकरी में अधिकारियों का मन जीत लेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. कुछ लोगों को प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ने की संभावना है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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