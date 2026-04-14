Surya Gochar 2026: सूर्य का मेष राशि में गोचर खोल देगा इन 4 राशियों की किस्मत का ताला, कदम चूमेगी सफलता

5 . धनु राशि

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धनु राशि के सूर्य का गोचर ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा. इस रा​शि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा, जो लोग खेल या कला के क्षेत्र में हैं, उन्हें अच्छी पहचान मिल सकती है. नौकरी में अधिकारियों का मन जीत लेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. कुछ लोगों को प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ने की संभावना है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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