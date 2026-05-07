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Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स

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Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स

ग्रहों के राजा सूर्य हर 30 दिन में गोचर करते हैं. सूर्य देव एक राशि में दूसरी राशि में परिवर्तन करते है. इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता है. इस समय सूर्यदेव मेष राशि में विराजमान हैं, लेकिन मई माह की 15 तारीख को ग्रहों के राजा मेष राशि से निकलकर वृषभ में गोचर करेंगे...

Nitin Sharma | May 07, 2026, 12:10 PM IST

1.शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम, हर तरफ से आएगा पैसा

शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम, हर तरफ से आएगा पैसा
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सूर्य का यह गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन इनमें 4 राशियां ऐसी हैं, जिनके जातकों को पूरा लाभ मिलेगा. सूर्य के शुक्र की राशि वृषभ में आते ही इनकी किस्मत का तारा चमक जाएगा. अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होगी. समाज में मान सम्मान बढ़ेगा. इनके लिए यह किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा. आइए जानते हैं कौन कौन सी वो राशियां...

(Credit Image AI)

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2.वृषभ राशि

वृषभ राशि
2

ग्रहों के राजा सूर्य शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करने जा रहे हैं. ऐसे में इस राशि के जातकों के लाभ के योग बनेंगे. आर्थिक ​स्थिति में सुधार होगा. संपत्ति और इनकम में बढ़ोतरी होगी. निवेश में लाभ होगा. साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि की बढ़ोतरी होगी. इनकम के नये सोर्स बन सकते हैं, जिससे पैसों की किल्लत खत्म हो जाएगी. 

(Credit Image AI)

3.सिंह राशि

सिंह राशि
3

सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अनुकूल रहेगा. धन प्राप्ति के योग बनेंगे. अगर व्यापार से जुड़े हैं तो सफलता मिल सकती है. आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे. आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी. निवेश के लिए यह समय बेहद शुभ है, जो कई गुणा बढ़कर मिल सकता है.

(Credit Image AI)

4.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
4

इस राशि के जातकों का अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा. व्यापार में बंपर लाभ मिल सकता है. नोकरी से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय बेहद शुभ रहेगा. आपके अटके हुए काम बनेंगे. काम में बड़ी सफलता मिलने की संभावन है. लंबे समय से चल रही कोई पुरानी इच्छा पूर्ण हो सकती है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.मीन राशि

मीन राशि
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इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर बेहद लाभदायक होगा. धन धान्य के योग बनेंगे. निवेश के लिए यह समय अच्छा है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे. बेरोजगारों को नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं. पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है. 

(Credit Image AI)

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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