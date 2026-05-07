Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स

5 . मीन राशि

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इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर बेहद लाभदायक होगा. धन धान्य के योग बनेंगे. निवेश के लिए यह समय अच्छा है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे. बेरोजगारों को नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं. पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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