Surya Gochar 2026: सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन 5 राशियों की टेंशन, धनहानि, तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना

6 . कुंभ राशि

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सूर्य का गोचर कुंभ राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में बुरा प्रभाव डाल सकता है. पति पत्नी में अनबन के साथ ही रिश्तों में तनाव हो सकता है. इसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखें. सांस संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं. बहुत ज्यादा तनाव न लें. खासरूप से शरीर और रिश्तों को विशेष रूप से ध्यान रखनें की जरूरत है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जनरुचि की जानकारी देना है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है.

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