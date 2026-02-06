Surya Gochar: 13 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग, सूर्य-शनि मिलन से इन 4 राशियों की होगी बल्ले बल्ले 

2 . कुछ राशियों की बदल सकती है किस्मत

पंचांग के अनुसार, सूर्य पहले से ही शनि-प्रधान राशि मकर में स्थित हैं, अब कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं. ऐसे में लगातार दो शनि राशियों में सूर्य का गोचर होगा. यह परिवर्तन विशेष रूप से प्रभावशाली माना जा रहा है. सूर्य के इस गोचर का असर करियर, व्यापार, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देगा. इन राशियों के लिए यह बड़े अवसर, तरक्की और सफलता के योग भी बना सकता है.