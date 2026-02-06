Surya Gochar: 13 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग, सूर्य-शनि मिलन से इन 4 राशियों की होगी बल्ले बल्ले 

तीन मकानों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, यूपी- वाराणसी के दालमंडी में बुलडोजर एक्शन | थोड़ी देर में सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनकपुरी हादसे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सौरभ, गड्ढे से निकाली गई कमल की बाइक, परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया | जांच के लिए जल बोर्ड ने कमेठी का गठन किया, नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं- परवेश, दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा का पोस्ट, घटना की जवाबदेही तय की जाएगी-परवेश, जनकपुरी हादसे को गंभीरता से लिया- परवेश, उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन- परवेश
धर्म
Abhay Sharma | Feb 06, 2026, 01:22 PM IST
1.13 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग
सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, मान-सम्मान और नेतृत्व का कारक ग्रह माना जाता है, सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं और इसका असर व्यक्ति के जीवन के कई क्षेत्रों पर पड़ता है. पंचांग के अनुसार, इस बार 13 फरवरी 2026 को सूर्य अपनी वर्तमान राशि मकर से निकलकर शनि की दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे.
2.कुछ राशियों की बदल सकती है किस्मत
पंचांग के अनुसार, सूर्य पहले से ही शनि-प्रधान राशि मकर में स्थित हैं, अब कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं. ऐसे में लगातार दो शनि राशियों में सूर्य का गोचर होगा. यह परिवर्तन विशेष रूप से प्रभावशाली माना जा रहा है. सूर्य के इस गोचर का असर करियर, व्यापार, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देगा. इन राशियों के लिए यह बड़े अवसर, तरक्की और सफलता के योग भी बना सकता है.
3.मेष राशि
इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर शुभ रहेगा, नए अवसर मिलेंगे और पुराने काम सफल होंगे. धन लाभ के योग बनेंगे, निवेश से फायदा होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. करियर में तरक्की, नौकरी बदलने के मौके, यात्राओं और नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है.
4.मिथुन राशि
इस राशि के जातक के किस्मत के सितारे भी चमकने वाले है, इस समय आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका धन वापस मिलने की संभावना रहेगी. इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए यह श्रेष्ठ समय है, क्योंकि उच्चा शिक्षा, विदेश अवसर और परीक्षा सफलता के प्रबल योग हैं. इस दौरान रिश्तों में स्थिरता आएगी और अविवाहितों को शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं.
5.तुला राशि
सूर्य की चाल से करियर में सकारात्मक बदलाव आएगा, मान-सम्मान बढ़ेगा और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और छात्रों के लिए समय शुभ रहेगा.
6.कुंभ राशि
इसके अलावा सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश से सुख-समृद्धि बढ़ेगी, परिवार में चल रहे विवाद खत्म होंगे और समाज में सम्मान मिलेगा. अटके काम पूरे होंगे और धन लाभ के योग बनेंगे.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
