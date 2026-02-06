FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Surya Gochar: 13 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग, सूर्य-शनि मिलन से इन 4 राशियों की होगी बल्ले बल्ले 

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, ग्रहों की चाल तय समय पर राशि और नक्षत्र दोनों बदलती है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ता है. बता दें कि 13 फरवरी 2026 को सूर्य अपनी वर्तमान राशि मकर से निकलकर शनि की दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे. यह समय इन 4 राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है.

Abhay Sharma | Feb 06, 2026, 01:22 PM IST

1.13 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग  

13 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग  
1

सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, मान-सम्मान और नेतृत्व का कारक ग्रह माना जाता है, सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं और इसका असर व्यक्ति के जीवन के कई क्षेत्रों पर पड़ता है. पंचांग के अनुसार, इस बार 13 फरवरी 2026 को सूर्य अपनी वर्तमान राशि मकर से निकलकर शनि की दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे. 

2.कुछ राशियों की बदल सकती है किस्मत

कुछ राशियों की बदल सकती है किस्मत
2

पंचांग के अनुसार, सूर्य पहले से ही शनि-प्रधान राशि मकर में स्थित हैं, अब कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं. ऐसे में लगातार दो शनि राशियों में सूर्य का गोचर होगा. यह परिवर्तन विशेष रूप से प्रभावशाली माना जा रहा है. सूर्य के इस गोचर का असर करियर, व्यापार, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देगा. इन राशियों के लिए यह बड़े अवसर, तरक्की और सफलता के योग भी बना सकता है. 

3.मेष राशि 

मेष राशि 
3

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर शुभ रहेगा, नए अवसर मिलेंगे और पुराने काम सफल होंगे. धन लाभ के योग बनेंगे, निवेश से फायदा होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. करियर में तरक्की, नौकरी बदलने के मौके, यात्राओं और नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है.  
 

4.मिथुन राशि 

मिथुन राशि 
4

इस राशि के जातक के किस्मत के सितारे भी चमकने वाले है, इस समय आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका धन वापस मिलने की संभावना रहेगी. इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए यह श्रेष्ठ समय है, क्योंकि उच्चा शिक्षा, विदेश अवसर और परीक्षा सफलता के प्रबल योग हैं. इस दौरान रिश्तों में स्थिरता आएगी और अविवाहितों को शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं.

5.तुला राशि

तुला राशि
5

सूर्य की चाल से करियर में सकारात्मक बदलाव आएगा, मान-सम्मान बढ़ेगा और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और छात्रों के लिए समय शुभ रहेगा.

 

6.कुंभ राशि

कुंभ राशि
6

इसके अलावा सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश से सुख-समृद्धि बढ़ेगी, परिवार में चल रहे विवाद खत्म होंगे और समाज में सम्मान मिलेगा. अटके काम पूरे होंगे और धन लाभ के योग बनेंगे. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

