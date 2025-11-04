FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार- राघोपुर की रैली में राजनाथ सिंह बोले, पहले भारत को कोई नहीं सुनता था, दुनिया आज भारत को सुनती है

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Mangalwar Upay: मंगलवार को करें गुड़ का ये उपाय, बजरंगबली के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे दुख

मंगलवार को करें गुड़ का ये उपाय, बजरंगबली के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे दुख

SSC CHSL 2025 Exam City Slip: SSC CHSL की कब जारी होगी सिटी स्लिप? ssc.gov.in पर ऐसे फटाफट कर पाएंगे डाउनलोड

SSC CHSL 2025 Exam City Slip: SSC CHSL की कब जारी होगी सिटी स्लिप? ssc.gov.in पर ऐसे फटाफट कर पाएंगे डाउनलोड

Cholesterol-Fat Remedy: खाने के बाद रोज ये चीजें चबा-चबाकर खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल के साथ पेट और कमर की चर्बी भी गलने लगेगी

खाने के बाद रोज ये चीजें चबा-चबाकर खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल के साथ पेट और कमर की चर्बी भी गलने लगेगी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज

आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज

दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत

10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर

10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर

HomePhotos

धर्म

Supermoon 2025: 5 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में करेगा प्रवेश, इन राशियों के लोगों की चमकेगी किस्मत

बुधवार, 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है. कार्तिक पूर्णिमा पर सुपरमून दिखाई देगा. इस समय चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेगा, जिससे कुछ राशियों के लोगों को लाभ होगा. जानिए वह कौन सी राशि है...

नितिन शर्मा | Nov 04, 2025, 10:44 AM IST

1.सुपरमून क्या है

सुपरमून क्या है
1

ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और दुर्लभ खगोलीय घटनाओं में से एक सुपरमून को माना जाता है. पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को सुपरमून होता है. इस समय चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब होता है, जिससे वह बड़ा और चमकीला दिखाई देता है. इसी दौरान बुधवार, 5 नवंबर को सुपरमून दिखाई देगा. इस दिन चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेगा. इस समय ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को सुख, मन, माता, मानसिक स्थिति और वाणी का कारक माना जाता है. 

Advertisement

2.इन राशियों पर पड़ेगा प्रभाव

इन राशियों पर पड़ेगा प्रभाव
2

चंद्रमा के शुभ प्रभाव वाले लोगों को मानसिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि वह व्यक्ति अपनी मीठी वाणी से सबका दिल जीतने में सफल होता है. जानिए सुपरमून के दिन यानी 5 नवंबर को किन राशियों को होगा फायदा.

3.मेष राशि

मेष राशि
3

5 नवंबर को सुपरमून के दिन मेष राशि वालों को चंद्रमा की विशेष कृपा प्राप्त होगी. अगर कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है, तो उसे पूरा करने का समय आ गया है. इसके अलावा, रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, जिसका घर के माहौल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. साथ ही, आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या भी परेशान नहीं करेगी.

4.मिथुन राशि

मिथुन राशि
4

5 नवंबर को सुपरमून के दिन मिथुन राशि वालों का आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. पेशेवर जातकों को सोच-समझकर लिए गए फैसलों से आर्थिक लाभ होगा. आपके व्यवसाय की छवि में सुधार आने की संभावना है. अगर युवाओं ने अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया है, तो वे फिर से शुरू कर सकते हैं.

TRENDING NOW

5.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
5

वृश्चिक राशि वालों के लिए सुपरमून का दिन चंद्रमा की कृपा पाने के लिए बेहद शानदार रहने वाला है. किसी बात को लेकर आपके मन में चल रही कोई उलझन शांत हो जाएगी. नौकरीपेशा लोग अपनी मीठी बातों और अच्छे स्वभाव से सबका दिल जीतने में कामयाब रहेंगे.

6.इस बार सुपरमून में क्या खास है

इस बार सुपरमून में क्या खास है
6

बहुत से लोग चाँद को हर रात देखते हैं, लेकिन हम शायद ही जानते हों कि यह हमेशा पृथ्वी से एक समान दूरी पर नहीं होता. इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं, बल्कि अण्डाकार है, यानी यह हमेशा पृथ्वी के सबसे करीब होता है. जब चाँद पूर्णिमा की अवस्था में होता है, तो उसे सुपरमून कहते हैं. नवंबर का यह सुपरमून कोई साधारण नहीं, बल्कि साल का सबसे नज़दीकी चाँद होगा. खगोल विज्ञान के अनुसार, रात में चाँद और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 3,57,000 किलोमीटर रह जाएगी, यानी यह लगभग अपने न्यूनतम स्तर पर होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Mangalwar Upay: मंगलवार को करें गुड़ का ये उपाय, बजरंगबली के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे दुख
मंगलवार को करें गुड़ का ये उपाय, बजरंगबली के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे दुख
SSC CHSL 2025 Exam City Slip: SSC CHSL की कब जारी होगी सिटी स्लिप? ssc.gov.in पर ऐसे फटाफट कर पाएंगे डाउनलोड
SSC CHSL 2025 Exam City Slip: SSC CHSL की कब जारी होगी सिटी स्लिप? ssc.gov.in पर ऐसे फटाफट कर पाएंगे डाउनलोड
Cholesterol-Fat Remedy: खाने के बाद रोज ये चीजें चबा-चबाकर खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल के साथ पेट और कमर की चर्बी भी गलने लगेगी
खाने के बाद रोज ये चीजें चबा-चबाकर खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल के साथ पेट और कमर की चर्बी भी गलने लगेगी
प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर
प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर
Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां
कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज
आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज
दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत
10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर
10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर
दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग
दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग
ट्रंप-पुतिन,मोदी-मस्क का सीक्रेट पावर कोड है ये हैंड जेस्चर, प्रेशर में भी दिखते हैं कूल-कॉफिडेंट और प्रभावशाली
ट्रंप-पुतिन,मोदी-मस्क का सीक्रेट पावर कोड है ये हैंड जेस्चर, प्रेशर में भी दिखते हैं कूल-कॉफिडेंट और प्रभावशाली
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE