Supermoon 2025: 5 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में करेगा प्रवेश, इन राशियों के लोगों की चमकेगी किस्मत

1.सुपरमून क्या है
ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और दुर्लभ खगोलीय घटनाओं में से एक सुपरमून को माना जाता है. पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को सुपरमून होता है. इस समय चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब होता है, जिससे वह बड़ा और चमकीला दिखाई देता है. इसी दौरान बुधवार, 5 नवंबर को सुपरमून दिखाई देगा. इस दिन चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेगा. इस समय ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को सुख, मन, माता, मानसिक स्थिति और वाणी का कारक माना जाता है.
2.इन राशियों पर पड़ेगा प्रभाव
चंद्रमा के शुभ प्रभाव वाले लोगों को मानसिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि वह व्यक्ति अपनी मीठी वाणी से सबका दिल जीतने में सफल होता है. जानिए सुपरमून के दिन यानी 5 नवंबर को किन राशियों को होगा फायदा.
3.मेष राशि
5 नवंबर को सुपरमून के दिन मेष राशि वालों को चंद्रमा की विशेष कृपा प्राप्त होगी. अगर कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है, तो उसे पूरा करने का समय आ गया है. इसके अलावा, रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, जिसका घर के माहौल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. साथ ही, आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या भी परेशान नहीं करेगी.
4.मिथुन राशि
5 नवंबर को सुपरमून के दिन मिथुन राशि वालों का आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. पेशेवर जातकों को सोच-समझकर लिए गए फैसलों से आर्थिक लाभ होगा. आपके व्यवसाय की छवि में सुधार आने की संभावना है. अगर युवाओं ने अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया है, तो वे फिर से शुरू कर सकते हैं.
5.वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए सुपरमून का दिन चंद्रमा की कृपा पाने के लिए बेहद शानदार रहने वाला है. किसी बात को लेकर आपके मन में चल रही कोई उलझन शांत हो जाएगी. नौकरीपेशा लोग अपनी मीठी बातों और अच्छे स्वभाव से सबका दिल जीतने में कामयाब रहेंगे.
6.इस बार सुपरमून में क्या खास है
बहुत से लोग चाँद को हर रात देखते हैं, लेकिन हम शायद ही जानते हों कि यह हमेशा पृथ्वी से एक समान दूरी पर नहीं होता. इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं, बल्कि अण्डाकार है, यानी यह हमेशा पृथ्वी के सबसे करीब होता है. जब चाँद पूर्णिमा की अवस्था में होता है, तो उसे सुपरमून कहते हैं. नवंबर का यह सुपरमून कोई साधारण नहीं, बल्कि साल का सबसे नज़दीकी चाँद होगा. खगोल विज्ञान के अनुसार, रात में चाँद और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 3,57,000 किलोमीटर रह जाएगी, यानी यह लगभग अपने न्यूनतम स्तर पर होगा.
