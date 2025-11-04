Supermoon 2025: 5 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में करेगा प्रवेश, इन राशियों के लोगों की चमकेगी किस्मत

6 . इस बार सुपरमून में क्या खास है

बहुत से लोग चाँद को हर रात देखते हैं, लेकिन हम शायद ही जानते हों कि यह हमेशा पृथ्वी से एक समान दूरी पर नहीं होता. इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं, बल्कि अण्डाकार है, यानी यह हमेशा पृथ्वी के सबसे करीब होता है. जब चाँद पूर्णिमा की अवस्था में होता है, तो उसे सुपरमून कहते हैं. नवंबर का यह सुपरमून कोई साधारण नहीं, बल्कि साल का सबसे नज़दीकी चाँद होगा. खगोल विज्ञान के अनुसार, रात में चाँद और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 3,57,000 किलोमीटर रह जाएगी, यानी यह लगभग अपने न्यूनतम स्तर पर होगा.

