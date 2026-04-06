Surya-Shukra Yuti:सूर्य-शुक्र युति इन 5 राशियों के लिए ला रही कॉम्बो ऑफर, पैसा-सक्सेस और नई जॉब का तैयार हो गया गोल्डन पाथ  

1 . नई नौकरी, पैसा और बेहतर संबध का योग होगा प्रबल

1

क्या आप भी आर्थिक परेशानियों में हैं या नौकरी पर संकट है तो आपको बस 14 अप्रैल तक का और इंतजार करना है. क्योंकि 14 अप्रैल को जब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेगा तो वह कुछ राशियों के लिए गोल्डन पाथ तैयार करेगा. इस गोचर के दौरान एक दुर्लभ 'कुबेर योग' बनेगा जो राजयोग जैसा होगा औ इसके प्रभाव से कुछ राशियों की आर्थिक स्थिति ही नहीं, नई नौकरी, पैसा और बेहतर संबध बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. कुबेर की कृपा से धन में वृद्धि होगी.चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से जानें कौन सी हैं वो राशियों जिनके भाग्य चमके वाले हैं.

