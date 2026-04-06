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Surya-Shukra Yuti:सूर्य-शुक्र युति इन 5 राशियों के लिए ला रही कॉम्बो ऑफर, पैसा-सक्सेस और नई जॉब का तैयार हो गया गोल्डन पाथ  

सूर्य-शुक्र युति इन 5 राशियों के लिए ला रही कॉम्बो ऑफर, पैसा-सक्सेस और नई जॉब का तैयार हो गया गोल्डन पाथ

दुनिया का वो पर्वत जिसे कहा जाता है Killer Mountain, चीन-पाकिस्तान सीमा पर खड़ा है मौत का पहाड़

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Surya-Shukra Yuti:सूर्य-शुक्र युति इन 5 राशियों के लिए ला रही कॉम्बो ऑफर, पैसा-सक्सेस और नई जॉब का तैयार हो गया गोल्डन पाथ  

Sun-Venus Conjunction Effeccts On Zoiac Sign: ग्रहों के राजा सूर्य गोचर करने वाले हैं और शु्क्र संग उनकी युति होगी. ये 12 दिन 5 राशियों के लिए स्वर्ण युग का वो रास्ता तैयार करेंगे जिसपर चल कर उनकी लंबे समय से चली आ रही इच्छाएं पूरी होंगी. ये युति पैसे+सक्सेस+ खुशियों का कॉम्बो आफर लेकर आ रही है.

ऋतु सिंह | Apr 06, 2026, 10:39 AM IST

1.नई नौकरी, पैसा और बेहतर संबध का योग होगा प्रबल

नई नौकरी, पैसा और बेहतर संबध का योग होगा प्रबल
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क्या आप भी आर्थिक परेशानियों में हैं या नौकरी पर संकट है तो आपको बस 14 अप्रैल तक का और इंतजार करना है. क्योंकि 14 अप्रैल को जब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेगा तो वह कुछ राशियों के लिए गोल्डन पाथ तैयार करेगा. इस गोचर के दौरान एक दुर्लभ 'कुबेर योग' बनेगा जो राजयोग जैसा होगा औ इसके प्रभाव से कुछ राशियों की आर्थिक स्थिति ही नहीं, नई नौकरी, पैसा और बेहतर संबध बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. कुबेर की कृपा से धन में वृद्धि होगी.चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से जानें कौन सी हैं वो राशियों जिनके भाग्य चमके वाले हैं.
 

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2.मेष 

मेष 
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सूर्य का आपकी अपनी राशि में गोचर होने के कारण यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. सरकारी कामकाज में यदि कोई बाधा हो तो वह दूर हो जाएगी. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है और आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे. निवेश के लिए यह अच्छा समय है.
 

3.कन्या

कन्या
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अगर आपकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो रहा तो आपको इसमें अप्रत्याशित लाभ मिलेगा. वहीं विदेश जाने और वहां कमाई के प्रबल योग भी बन रहे हैं.  शुक्र और सूर्य की ये युति आपको लंबे समय से संजोए सपनों को पूरा करने का मौका भी देगी. आत्मविश्वास में वृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी जिससे आपके अंदर एक अलग सा उत्साह भी नजर आएगा.
 

4.सिंह 

सिंह 
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सूर्य आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए मेष राशि में सूर्य का गोचर आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा. पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है. विदेश जाने की इच्छा रखने वालों को खुशखबरी मिलेगी. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और यह वह समय है जब आपके लंबे समय से संजोए सपने सच होंगे.
 

TRENDING NOW

5.वृश्चिक

वृश्चिक
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कुबेर योग के प्रभाव से वृश्चिक राशि वालों की ऋण संबंधी समस्याएं दूर होंगी. नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं. व्यापारियों को अचानक लाभ होगा और वे आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों को छुएंगे. वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा.
 

6.धनु

धनु
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सूर्य के गोचर से इन राशियों को आर्थिक लाभ होगा. बच्चों से खुशखबरी मिलेगी. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. नौकरी की तलाश करने वालों को अच्छे अवसर मिलेंगे. समाज के प्रतिष्ठित लोगों से जान-पहचान भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी.
 

7.आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें
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मेष राशि सूर्य की उच्च स्थिति है, इसलिए सूर्य का इसमें प्रवेश 'कुबेर योग' बनाता है और व्यक्ति की कुंडली में आत्मविश्वास और अधिकार को बढ़ाता है. ज्योतिष के अनुसार, इस दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ फल देता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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