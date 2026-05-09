Surya Gochar: इन 6 राशियों को सूर्य देने आ रहे मनचाहा वरदान, जिस चीज में डालेंगे ये हाथ सक्सेस और पैसा मिलता जाएगा

2 . सूर्य का वृषभ में प्रवेश क्यों माना जा रहा है खास?

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अब तक सूर्य मेष राशि में उच्च स्थिति में था, जिसे ज्योतिष में काफी शक्तिशाली माना जाता है. 15 मई के बाद सूर्य वृषभ राशि में जाएगा, जो स्थिरता, धन, संसाधन और भौतिक सुखों की राशि मानी जाती है. यही कारण है कि इस गोचर के दौरान लोगों का फोकस भावनाओं से ज्यादा पैसा, सुरक्षा और भविष्य की प्लानिंग पर जा सकता है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि इस दौरान राजनीति, प्रशासन, सरकारी नौकरी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और बिजनेस से जुड़े लोगों को ज्यादा मौके मिल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से प्रमोशन, पहचान या नए अवसर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह समय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

