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Surya Gochar: इन 6 राशियों को सूर्य देने आ रहे मनचाहा वरदान, जिस चीज में डालेंगे ये हाथ सक्सेस और पैसा मिलता जाएगा

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Surya Gochar: इन 6 राशियों को सूर्य देने आ रहे मनचाहा वरदान, जिस चीज में डालेंगे ये हाथ सक्सेस और पैसा मिलता जाएगा

Sun Transit Super Effects on Zodiac: अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं बावजूद आपको न तो उसका रिजल्ट मिल रहा न ही मेहनत की कद्र हो रही तो अब समय बदलने वाला है. नौकरी, पैसा या पहचान के लिए अब आपको इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि सूर्य का गोचर आपके लिए वो ला रहा जो आप सालों से इंतजार कर रहे थे.

ऋतु सिंह | May 09, 2026, 06:42 AM IST

1.15 मई को होगा सूर्य गोचर

15 मई को होगा सूर्य गोचर
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15 मई 2026 से सूर्य मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है. सूर्य को ज्योतिष में आत्मविश्वास, सत्ता, पहचान और करियर से जुड़ा ग्रह माना जाता है. ऐसे में सूर्य गोचर सिर्फ राशियों पर नहीं, बल्कि लोगों की प्रोफेशनल लाइफ, आर्थिक फैसलों और सामाजिक प्रभावों पर भी असर डालेगा. खास बात यह है कि इस बार इसका प्रभाव नौकरी और प्रॉपर्टी से जुड़े ममलों में ज्यादा देखने को मिल सकता है. यानी आप अगर आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे तो आपके लिए ये गोचर पैसों की बरसात ले कर आने वाला है. (फोटो एआई)
 

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2.सूर्य का वृषभ में प्रवेश क्यों माना जा रहा है खास?

सूर्य का वृषभ में प्रवेश क्यों माना जा रहा है खास?
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अब तक सूर्य मेष राशि में उच्च स्थिति में था, जिसे ज्योतिष में काफी शक्तिशाली माना जाता है. 15 मई के बाद सूर्य वृषभ राशि में जाएगा, जो स्थिरता, धन, संसाधन और भौतिक सुखों की राशि मानी जाती है. यही कारण है कि इस गोचर के दौरान लोगों का फोकस भावनाओं से ज्यादा पैसा, सुरक्षा और भविष्य की प्लानिंग पर जा सकता है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि इस दौरान राजनीति, प्रशासन, सरकारी नौकरी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और बिजनेस से जुड़े लोगों को ज्यादा मौके मिल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से प्रमोशन, पहचान या नए अवसर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह समय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
 

3.मेष राशि

मेष राशि
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पंचम भाव के स्वामी ग्रह रवि का धन भाव में गोचर होने से आय की कोई कमी नहीं होगी. आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर होगी. नौकरी में अच्छे अवसर मिलने की संभावना है. पेशे और नौकरी में आपकी बात मानी जाएगी. राजनीति, रियल एस्टेट और सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का प्रभाव और महत्व बढ़ेगा. अगले महीने की 15 तारीख तक वे अपने-अपने क्षेत्रों में चमक बिखेरेंगे.
 

4.वृषभ राशि

वृषभ राशि
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वृषभ राशि के जातकों का चौथे भाव का स्वामी रवि गोचर शुरू होगा और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा. गृह और वाहन योग बनने की संभावना है, साथ ही संपत्ति में वृद्धि भी हो सकती है. उनके सभी प्रयास सफल होंगे. उनकी ऊर्जा के आगे उनके प्रतिद्वंद्वी और प्रतियोगी पीछे छूट जाएंगे. राजनीति और रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करने वालों को नई ऊंचाइयों का अनुभव होगा. करियर और नौकरी में भी उनका प्रभाव बढ़ेगा.
 

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5.कर्क राशि 

कर्क राशि 
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धन और परिवार के स्वामी रवि के गोचर के कारण इस राशि के जातकों को कई दिशाओं से आय में वृद्धि प्राप्त होगी. आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान होगा. उनकी वाक्पटुता सभी को प्रभावित करेगी. राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में उनके परामर्श और सुझावों का महत्व बढ़ेगा. उन्हें अपने पेशे और नौकरी में विशेष पहचान मिलेगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा. परिवार में सुख और आनंद का माहौल रहेगा. धन-संपत्ति में वृद्धि होगी.
 
 

6.सिंह राशि

सिंह राशि
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सिंह राशि के स्वामी रवि का दसवें भाव में प्रवेश निश्चित रूप से नौकरी में शक्ति लाएगा. बेरोजगारों को अपने गृह नगर में नौकरी मिलेगी. राजनीतिक और सामाजिक सफलता प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे. शत्रुओं और प्रतिद्वंद्वियों पर विजय प्राप्त होगी. रियल एस्टेट क्षेत्र में नए विचारों के साथ नई चमक आएगी. बेहतर नौकरी मिलने की संभावना है. आय में वृद्धि होगी. आय के नए स्रोत उपलब्ध होंगे.
 

7.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
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इस राशि के दसवें भाव के स्वामी रवि का सातवें भाव में गोचर शुरू होने से इस राशि के जातकों को अपने करियर और नौकरी में स्थिरता और महत्व प्राप्त होगा. उन्हें पदोन्नति मिलेगी. उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा. रियल एस्टेट और सरकारी क्षेत्रों में उनकी सलाह और सुझावों का महत्व बढ़ेगा. उन्हें सरकार से मान्यता मिलेगी. उनका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में होगा. वैवाहिक जीवन में आपसी सहयोग बढ़ेगा.
 

8.कुंभ राशि 

कुंभ राशि 
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सूर्य के चतुर्थ भाव में गोचर के कारण इस राशि के जातकों को शत्रुओं पर विजय अवश्य प्राप्त होगी. शत्रु मित्र बन सकते हैं. राजनीति या रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा. राजनीति में पहले से सक्रिय जातकों को स्थिरता प्राप्त होगी. महत्वपूर्ण कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी. संपत्ति संबंधी विवाद सुलझेंगे. अचल संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा. करियर और नौकरी में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी.
 

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