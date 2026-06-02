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Sun Mount Palmistry: सूर्य पर्वत पर बने ये शुभ निशान खोल सकते हैं किस्मत के द्वार, मिलता है खूब नाम और पैसा

हाथों की हथेलियों में बनी उल्टी सीधी रेखा और निशान न सिर्फ आपकी पकड़ को मजबूत करते हैं. इनमें बनी रेखाएं व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके भाग्य तक का राज खुलती हैं. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, आपकी हथेलियों में मौजूद रेखा और पर्वतों के बीच निशान शुभ और अशुभ प्रभाव डालते हैं. इनमें कुछ बेहद शुभ होते है

Nitin Sharma | Jun 02, 2026, 09:40 AM IST

1.हथेली में होते हैं नौ ग्रहों के पर्वत

हथेली में होते हैं नौ ग्रहों के पर्वत
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व्यक्ति का भाग्य और आने वाला समय कैसा रहेगा. इसका पता हथेलियों में मौजूद ग्रहों के राजा सूर्य, बुध, गुरु, शनि और शुक्र पर्वत से लगाया जा सकता है. हर पर्वत का अपना एक खास महत्व है. इन पर्वतों से गुजरने वाली रेखाएं और इनका उभरा होना शुभ और अशुभ समय का संकेत देती हैं. आइए जानते हैं कैसे...

(Credit Image AI)

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2.सूर्य पर्वत का प्रभाव

सूर्य पर्वत का प्रभाव
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हथेली में सूर्य पर्वत का उभरा होना बेहद शुभ माना जाता है. यह व्यक्ति को आत्मविश्वास, सरकारी नौकरी की स्थिति, समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि का देता है. ऐसे लोगों को जीवन में विशेष सुखों की प्राप्ति होती है. इन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलता है. वहीं सूर्य पर्वत पर वर्ग, वृत्त, त्रिकोण और नक्षत्र का निशान होना बेदह शुभ माना जाता है. 

(Credit Image AI)

3.सूर्य पर्वत पर वर्ग का चिन्ह होना

सूर्य पर्वत पर वर्ग का चिन्ह होना
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हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, सूर्य पर्वत पर वर्ग का निशान भविष्य में लाभ के संकेता देता है. यह बताता है कि व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जिन लोगों के सूर्य पर्वत पर यह चिन्ह होता है. उनकी समाज में अपनी एक अलग पहचान मिलती है. ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकेदारी या फिर किसी भी मद में सरकारी पैसा मिलता है. 

(Credit Image AI)

4.सूर्य पर्वत पर वृत्त या ​त्रिकोण का चिन्ह होना

सूर्य पर्वत पर वृत्त या ​त्रिकोण का चिन्ह होना
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हथेली में सूर्य पर्वत पर वृत्त या त्रिकोण का निशान बेहद शुभ माना जाता है. ऐसे लोग कला और विदेश से संबंधित काम करते हैं. ​इनकी विदेशी यात्राएं लगी रहती हैं. इन्हें जीवन में खूब तरक्की मिलती है.इन्हें कलाकारी दुनिया के बेहद पसंद आती है. इनका जलवा बरकरार रहता है. जीवन में खूब पैसा और नाम कमाते हैं. 

(Credit Image AI)

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5.हथेली पर नक्षत्र का चिन्ह

हथेली पर नक्षत्र का चिन्ह
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जिन लोगों की हथेली में सूर्य पर्वत पर नक्षत्र का निशान होता है. उनकी सरकारी नौकरी मिलना लगभग तय होता है. ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्र में काफी लाभ होता है. इन्हें जीवन में खूब धन संपत्ति मिलती है. इसके अलावा इनके जीवन में आर्थिक उन्नति और समृद्धि मिलती है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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