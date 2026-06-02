Sun Mount Palmistry: सूर्य पर्वत पर बने ये शुभ निशान खोल सकते हैं किस्मत के द्वार, मिलता है खूब नाम और पैसा

5 . हथेली पर नक्षत्र का चिन्ह

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जिन लोगों की हथेली में सूर्य पर्वत पर नक्षत्र का निशान होता है. उनकी सरकारी नौकरी मिलना लगभग तय होता है. ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्र में काफी लाभ होता है. इन्हें जीवन में खूब धन संपत्ति मिलती है. इसके अलावा इनके जीवन में आर्थिक उन्नति और समृद्धि मिलती है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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