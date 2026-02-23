Mangal-Surya Yuti: सूर्य और मंगल महायुति बनाएंगे, इन 4 राशियों को पद-प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा अथाह धन

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
धर्म

सूर्य-मंगल की महायुति आज यानी 23 फरवरी से हो रही है और अगले कई दिनों तक इन 4 राशियों के लिए अपार धन के साथ पद और प्रतिष्ठा का अवसर मिलने वाला है.

Ritu Singh | Feb 23, 2026, 08:52 AM IST

पंचांग के अनुसार आज सोमवार 23 फरवरी को ग्रहों के राजा सूर्य और शौर्य एवं ऊर्जा के ग्रह मंगल, शनि द्वारा शासित कुंभ राशि में युति बना रहे हैं. एक ओर सूर्यदेव जहां आत्मविश्वास, पितृत्व, नौकरी, नेतृत्व और सरकारी क्षेत्र का प्रतीक है, वहीं मंगलदेव साहस, वीरता, निर्णय लेने की क्षमता, भूमि, संपत्ति और ऊर्जा का प्रतीक है. इन दो प्रभावशाली ग्रहों की महायुति से 4 राशियों के अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है. नई उपलब्धि और तीव्र प्रगति  के साथ जीवन में धन-दौलत की बरसात होगी. 
 

कुंभ राशि में यह युति 4 राशियों के लिए बहुत खास होने वाली है और ये महासंगम सामाजिक क्षेत्र, तकनीकी कार्यों, नेटवर्किंग और बड़े संगठनों से संबंधित मामलों में  सक्रियता बढ़ाएगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह ग्रह युति कुछ राशियों के लिए सकारात्मक सिद्ध होगी और उनके रुके काम पूरे होंगे और मान-प्रतिष्ठा के साथ पदोन्नति की संभावना प्रबल होगी. इस समय इस राशि के जातकों का भाग्य उनके साथ रहेगा. तो आइए जानते हैं वे कौन-कौन सी राशियां हैं.
 

यह मिलन आपके लिए विशेष ऊर्जा लेकर आएगा. आपके करियर में लंबे समय से चली आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं और कार्यस्थल पर आपके साहस और नेतृत्व की सराहना होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं. नए संपर्क पेशेवरों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और निवेश से लाभ की संभावना है. हालांकि, निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
 

सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, इसलिए यह संयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है. सरकारी कामकाज, प्रशासनिक क्षेत्र या उच्च पदों पर कार्यरत लोगों के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है. आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके शब्दों का महत्व भी बढ़ेगा. यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या नए विचार पर काम कर रहे हैं, तो सफलता की प्रबल संभावना है. पारिवारिक जीवन में सकारात्मक माहौल बना रह सकता है, लेकिन किसी से मतभेद हो सकते हैं. इसलिए, बहस से बचना ही बेहतर है.
 

धनु राशि वालों के लिए यह संयोजन भाग्य को सक्रिय कर सकता है. रुके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी और नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का समय अनुकूल रहेगा. शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश मामलों में सफलता के संकेत हैं. व्यापार विस्तार या किसी नए सौदे को अंतिम रूप देने की संभावना है. यात्रा लाभ ला सकती है और वरिष्ठों से सहयोग प्राप्त कर सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. हालांकि, इस समय उधार देने से बचना ही बेहतर होगा.
 

आपकी राशि में एक नया मिलन हो रहा है, जिसका सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ सकता है. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप करियर से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. नई नौकरी, स्टार्टअप या प्रोजेक्ट शुरू करने की संभावना है. आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप प्रभावशाली लोगों से संबंध स्थापित कर सकते हैं. अपने वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है. पेशेवरों को इस समय किसी भी सौदे पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए.
 
 

सूर्य–मंगल की कुंभ राशि में युति बहुत प्रबल और तीव्र प्रभाव वाली मानी जाती है. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग बड़े और साहसिक फैसले ले सकते हैं, करियर में अचानक अवसर मिल सकते हैं और नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी. हालांकि जल्दबाजी, टकराव और अहंकार भी बढ़ सकता है, इसलिए संयम जरूरी रहेगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

धर्म
