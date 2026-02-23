Mangal-Surya Yuti: सूर्य और मंगल महायुति बनाएंगे, इन 4 राशियों को पद-प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा अथाह धन

1 . दो प्रभावशाली ग्रहों की महायुति

पंचांग के अनुसार आज सोमवार 23 फरवरी को ग्रहों के राजा सूर्य और शौर्य एवं ऊर्जा के ग्रह मंगल, शनि द्वारा शासित कुंभ राशि में युति बना रहे हैं. एक ओर सूर्यदेव जहां आत्मविश्वास, पितृत्व, नौकरी, नेतृत्व और सरकारी क्षेत्र का प्रतीक है, वहीं मंगलदेव साहस, वीरता, निर्णय लेने की क्षमता, भूमि, संपत्ति और ऊर्जा का प्रतीक है. इन दो प्रभावशाली ग्रहों की महायुति से 4 राशियों के अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है. नई उपलब्धि और तीव्र प्रगति के साथ जीवन में धन-दौलत की बरसात होगी.

