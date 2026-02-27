Surya-Chandrama Gochar: सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम

7 . कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों को सूर्य और चंद्रमा के बीच अशुभ योग बनने के कारण मानसिक तनाव और अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान काम करने वाले कुंभ राशि के जातकों को एकाग्रता की कमी का सामना करना पड़ेगा. इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले दो बार सोच लेना बेहतर है. इसके साथ ही, कुंभ राशि के जातकों के मित्रों या सहकर्मियों के साथ गलतफहमियां होने की संभावना है. इसलिए इस अवधि में आर्थिक मामलों को लेकर बहुत सावधान रहें. कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान किसी से भी ऋण लेने से बचना चाहिए. साथ ही, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है.