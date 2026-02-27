FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Surya-Chandrama Gochar: सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम

Surya-Chandra Yuti Prabhav: होली के बाद सूर्य-चन्द्रमा की युति से बहुत ही बुरे प्रभाव और अशुभ योग की शुरुआत होगी और 3 राशियों पर इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव होने वाला है.

ऋतु सिंह | Feb 27, 2026, 08:10 PM IST

1.सूर्य और चंद्रमा के मिलन से बनेगा व्यतिपात योग

सूर्य और चंद्रमा के मिलन से बनेगा व्यतिपात योग
1

सूर्य-चंद्रमा की युति से जब व्यतिपात योग बनता है तो ये बेहद अशुभ, शक्तिशाली और खतरनाक योग माना जाता है. यह योग तब बनता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है और वे एक-दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं.
 

2. कई तरह की परेशानियां लेकर आएगा ये योग

कई तरह की परेशानियां लेकर आएगा ये योग
2

व्यतिपात योग जब बनता है तो उस समय दोनों ही ग्रहों का उत्साह चरम पर होता है. होली के बाद सूर्य और चंद्रमा के संयोग से बनने वाला व्यतिपात योग तीन राशियों के जातकों को आर्थिक हानि, स्वास्थ्य में गड़बड़ी, रिश्तों में दरार, दुर्घटना आदि का कारण बन सकता है. तो आइए जानते हैं कि इस दौरान किन तीन राशियों के जातकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, चलिए जानें.

3.सिंह राशि

सिंह राशि
3

सिंह राशि के जातकों के लिए व्यतिपात योग बनने का समय मानसिक तनाव का कारण बनेगा . इस दौरान आपको कार्यस्थल पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. सिंह राशि के जातकों को इस समय अपने वरिष्ठों से मतभेद का सामना करना पड़ सकता है. इससे बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है. इसलिए, इस दौरान वित्तीय मामलों से संबंधित कोई भी निर्णय न लेना ही बेहतर है. सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय निवेश न करना ही उचित है. संभावना है कि कोई पुराना वित्तीय मामला विवाद का कारण बन सकता है.

4.कलह और मतभेद बढ़ेंगें

कलह और मतभेद बढ़ेंगें
4

सिंह राशि के जातकों के घर में अहंकार के कारण कलह होने की संभावना है. इस दौरान सिंह राशि के जातकों का अपने जीवनसाथी से किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है. सिंह राशि के जातकों को इस समय सिरदर्द, आंखों की समस्या, थकान आदि जैसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. सूर्य और चंद्रमा के अशुभ प्रभाव के कारण सिंह राशि के जातकों को इस दौरान वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है. इस स्थिति में धैर्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है.
 

5.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
5

व्यतिपात योग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भावनात्मक असंतुलन का कारण बनता है. मन में असंतोष की प्रबल संभावना रहती है. ऐसे में उन्हें किसी करीबी व्यक्ति से झगड़ा या मतभेद का सामना करना पड़ सकता है. इसी प्रकार, वृश्चिक राशि के जातकों के रिश्तों में दरार आ सकती है. वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में विरोधियों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसी तरह, उनकी योजनाओं में भी बाधाएं आ सकती हैं. इसके साथ ही, आर्थिक हानि की भी प्रबल संभावना है.
 

6.विवाद से बचना होगा जरूरी

विवाद से बचना होगा जरूरी
6

वृश्चिक वाले इस दौरान सोच-समझकर ही धन खर्च करना बेहतर है. स्वास्थ्य की दृष्टि से, वृश्चिक राशि के जातकों को पेट संबंधी या रक्त संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. साथ ही, सूर्य और चंद्रमा के अशुभ योग के कारण, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस समय किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना बेहतर है. इसलिए, इस दौरान साहसी बनना और हर बात को अच्छी तरह सोच-समझकर करना चाहिए.

7.कुंभ राशि

कुंभ राशि
7

कुंभ राशि के जातकों को सूर्य और चंद्रमा के बीच अशुभ योग बनने के कारण मानसिक तनाव और अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान काम करने वाले कुंभ राशि के जातकों को एकाग्रता की कमी का सामना करना पड़ेगा. इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले दो बार सोच लेना बेहतर है. इसके साथ ही, कुंभ राशि के जातकों के मित्रों या सहकर्मियों के साथ गलतफहमियां होने की संभावना है. इसलिए इस अवधि में आर्थिक मामलों को लेकर बहुत सावधान रहें. कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान किसी से भी ऋण लेने से बचना चाहिए. साथ ही, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है.

8. अनिद्रा या चिंता से बढ़ेगा तनाव

अनिद्रा या चिंता से बढ़ेगा तनाव
8

कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान अनिद्रा या चिंता में वृद्धि का अनुभव हो सकता है. इसके साथ ही, पुराने विचार आपके तनाव को और बढ़ा देंगे. इसलिए इस अवधि में वाहन चलाते समय या किसी भी मशीन के साथ काम करते समय बहुत सावधान रहें. सूर्य और चंद्रमा के अशुभ प्रभाव के दौरान, मन को शांत रखना और विवादों को जन्म देने वाली स्थितियों से दूर रहना बेहतर है.
 

9.ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
9

यदि आप ऊपर उल्लिखित तीन राशियों - सिंह, वृश्चिक और कुंभ - में से किसी एक के हैं, तो होली के बाद सूर्य और चंद्रमा द्वारा निर्मित व्यतिपात योग आपकी कठिनाइयों को और बढ़ा सकता है और आपको भारी आर्थिक हानि और तनाव का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए, इस दौरान हर कदम बहुत सावधानी से उठाने की सलाह दी जाती है.

