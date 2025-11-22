ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद

3 . 25 नवंबर को PM मोदी के द्वारा किया जाएगा ध्वजारोहण

बता दें कि 21 नवंबर को सुबह यज्ञ शाला में अनुष्ठान शुरू हुआ, आज यानी 22 नवंबर और 23 नवंबर को भी यज्ञशाला में अनुष्ठान कार्यक्रम जारी रहेगा. 24 नवंबर को यज्ञशाला में अनुष्ठान पूर्ण होगा. इसके बाद 25 नवंबर को सुबह-सुबह हवन पूजन और ध्वज का पूजन होगा. फिर 25 नवंबर को 11.58 बजे से 12.30 के बीच में PM मोदी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा.