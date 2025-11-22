ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद

धर्म
Abhay Sharma | Nov 22, 2025, 08:45 PM IST
1.ध्वजारोहण समारोह की तैयारी की तस्वीरें
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं, आयोजन के लिए इनविटेशन कार्ड भी भेजे जा चुके हैं. श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. आइए देखें राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के लिए होने वाले पूजन और तैयारियों से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें...
2.5 दिवसीय कार्यक्रम
20 नवंबर से ही अयोध्या में ध्वजारोहण का 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो चुका है, आज दूसरे दिन भी विधि विधान से पूजन किया गया. पहले दिन की तरह ही दूसरे दिन भी गणपति पूजन, पंचांग पूजन, षोडष मातृका पूजन के बाद मंडप प्रवेश पूजन कराया गया.
3.25 नवंबर को PM मोदी के द्वारा किया जाएगा ध्वजारोहण
बता दें कि 21 नवंबर को सुबह यज्ञ शाला में अनुष्ठान शुरू हुआ, आज यानी 22 नवंबर और 23 नवंबर को भी यज्ञशाला में अनुष्ठान कार्यक्रम जारी रहेगा. 24 नवंबर को यज्ञशाला में अनुष्ठान पूर्ण होगा. इसके बाद 25 नवंबर को सुबह-सुबह हवन पूजन और ध्वज का पूजन होगा. फिर 25 नवंबर को 11.58 बजे से 12.30 के बीच में PM मोदी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा.
4.ध्वजारोहण समारोह के लिए सजा राम मंदिर का कोना-कोना
ध्वजारोहण समारोह के लिए राम मंदिर के कोने और हर जगह को शानदार ढंग से सजाया जा रहा है. अयोध्या आने वाले लोग भी इसे देखकर के मंत्रमुग्ध हैं. इस कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इसके लिए 7500 मेहमानों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था की गई है.
5.PM मोदी अलावा ये दिग्गज होंगे शामिल
इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत अयोध्या पहुंच रहे हैं. साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित रहेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर साधु-संतों और रामभक्तों में उत्साह चरम पर है.
