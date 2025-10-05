Numerology: 1 नंबर के जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लड़के, हर हाल में अपने सपने करते हैं पूरे

JKBOSE 10th Date Sheet 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने जारी की कक्षा 10 की डेट शीट, जानें कब होगा किस सब्जेक्ट का एग्जाम
धर्म
Abhay Sharma | Oct 05, 2025, 12:47 PM IST
1.कौन सा है वह मूलांक?
यहां बात हो रही है मूलांक 1 के लड़कों के बारे में. बता दें कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक पर सूर्य का प्रभाव होता है. ये लोग आत्मविश्वासी और लीडरशिप क्वालिटी से भरे होते हैं.
2.स्वभाव से थोड़े जिद्दी होते हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 के लड़कों का स्वभाव थोड़ा जिद्दी और दृढ़ निश्चयी होता है. ऐसे में ये जो बात ठान लेते हैं, उससे पीछे हटना पसंद नहीं करते हैं और वह काम करके ही मानते हैं. लोग इन्हें इन्हें हठी समझ लेते हैं, पर यही गुण इन्हें आगे बढ़ने और सफलता पाने में मदद करता है.
3.हर हाल में पूरा करते हैं सपने
इस मूलांक के लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और इनके अंदर अपने सपनों को हकीकत में बदलने की जबरदस्त चाह होती है. किसी भी हाल में ये अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं. ये किसी भी स्थिति में “हार मानना” नहीं जानते हैं और अगर ठान लें तो बड़ी से बड़ी मंजिल को भी पा लेते हैं.
4.करियर के प्रति होता है गहरा लगाव
मूलांक 1 के लड़के अपने करियर और सफलता के प्रति बेहद सीरियस होते हैं और इनके लिए इनका काम ही पूजा के समान होता है. ये हर काम को पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ करते हैं. इनमें लीडर बनने की क्षमता होती है और ये अक्सर मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, बिज़नेसमैन आदि बनते हैं.
5.रिश्तों में ईमानदार और आत्मविश्वास
अंक ज्योतिष के अनुसार, इनकी पर्सनालिटी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी होती है. इसके अलावा मूलांक 1 के लड़के रिश्तों में ईमानदार होते हैं. हालांकि कभी-कभी अपनी बात पर अड़े रहते हैं और समझौता कम करते हैं.
6.“मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा.” होता है इनका मंत्र
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 के लड़कों को उनकी कड़ी मेहनत, जिद और लगन ही जीवन में सफलता दिलाती है. इनका मंत्र होता है – “मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा.” ऐसे लड़के लीडरशिप, आत्मविश्वास और मेहनत के प्रतीक होते हैं.