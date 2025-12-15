Numerology : इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट

संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया, मनरेगा का नाम बदलने का किया विरोध | प्रियंका गांधी वाड्रा का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा- सरकार ने मजदूरी नहीं बढ़ाई, ग्राम पंचायत का अधिकार अपने पास लिया, यह गरीबों के हक पर चोट | संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन, मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पेश करेगी सरकार
धर्म
ऋतु सिंह | Dec 15, 2025, 06:23 PM IST
1. अपने ही नहीं पत्नी के पेरेंट्स के लिए होते हैं ये लायक बेटे
अक्सर एक लड़की के माता-पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी को एक अच्छा, समझदार और इज्जत करने वाला पति और परिवार मिले. अगर बेटी को अच्छा पति मिल जाता है तो उनके लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती है. आज आपको कुछ खास तारीखों पर पैदा हुए लड़कों के बारे में बताएंगे जो न केवल अपने पेरेंट्स के लिए लायक बेटे होते हैं बल्कि अपनी पत्नी के पेरेंट्स के लिए भी उनके बेटे जैसे ही होते हैं.
2.कुछ खास तारीखों पर जन्मे दामाद सबका दिल जीत लेते हैं
कहते हैं कि अच्छा दामाद सिर्फ बेटी का जीवनसाथी नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार का सहारा बन जाता है. भारतीय समाज में अक्सर यह माना जाता है कि बेटा ही माता-पिता का सहारा होता है, लेकिन कुछ दामाद ऐसे भी होते हैं जो इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं. खासकर अंकशास्त्र के अनुसार कुछ खास तारीखों पर जन्मे दामाद अपने व्यवहार, जिम्मेदारी और संस्कारों से सास-ससुर ही नहीं, बल्कि अपनी पत्नी का दिल भी जीत लेते हैं.
3.दामाद जो बन जाते हैं बेटे समान
ऐसे दामाद घर में कदम रखते ही रिश्तों को जोड़ने का काम करते हैं. वे सास-ससुर को अपने माता-पिता की तरह सम्मान देते हैं और हर सुख-दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं. समाजशास्त्रियों का मानना है कि जब पुरुष भावनात्मक रूप से संतुलित और पारिवारिक मूल्यों से जुड़े होते हैं, तो वे रिश्तों को निभाने में अधिक सफल होते हैं. तो चलिए जाने किन तारीखों पर जन्मे दामाद माने जाते हैं सबसे भरोसेमंद और बेटे की कमी को पूरा कर देते हैं.
4.22 तारीख वाले दामाद होते हैं बेहद साफ-सरल और दिल के नरम
22 तारीख के दामाद व्यावहारिक, अनुशासित और परिवार की जरूरतों को समझने वाले होते हैं. ये खुशियों में भले साथ न हो लेकिन अगर दुख हो, परेशानी हो तो वह हमेशा साथ खड़े मिलेंगे. ये इमोशनल होने के साथ मददगार भी होते हैं. ये लोगों के इमोशन्स को समझते हैं और सास-ससुर ही नहीं उनकी बेटी को भी किंंग और प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट देते हैं. इनके अंदर छल या दिखावा नहीं होता. ये जैसे मुंह पर होते हैं वैसे ही अंदर भी.
5.24 तारीख वाले दामाद तन-मन और धन से मदद करने वाले होते हैं
24 तारीख पर जन्मे दामाद हमेशा अपनी पत्नी और उसके घर वालों की उसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं जैसे अपने घरवालों की. शुक्र ग्रह स्वामी होने के कारण ये उदार होते हैं और तन-मन और धन से जरूरत पड़ने पर ससुराल वालों की मदद करते हैं. ये हर जरूरत पर साथ होते हैं और बेटे की कमी महसूस ही नहीं होने देते. ये डाउन टू अर्थ होते हैं और इनका दोस्ताना और ओपन नेचर सभी को कंफर्टेबल बना देता है. ये फैमेली फर्स्ट वाले पर्सन होते हैं.
6.17 तारीख वाले दामाद होते हैं इंसानियत को समझने वाले
17 तारीख पर जन्मे लोग संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनते हैं और रिश्तों को टूटने नहीं देते.ये लोग रिश्तों के महत्व को समझते हैं और ओवर इमोशनल होते हैं. इनके अंदर दिखावा नहीं होता. ये जैसे सबके साथ होते हैं वैसे ही ससुराल में भी रहते हैं. ये सास-ससुर को इज्जत देते हैं और उनके साथ रहना पसंद करते हैं. इनके लिए इंसान मायने रखता है.
7.पत्नी को भी रखते हैं पलकों पर
ऐसे दामाद सिर्फ सास-ससुर ही नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को भी पूरा सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा देते हैं. रिश्तों में पारदर्शिता, भरोसा और संवाद को प्राथमिकता देते हैं. मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा देते हैं, वे दोनों परिवारों के बीच संतुलन बेहतर बना पाते हैं.
8.कैसे दामाद बनते हैं बेटे
कई पारिवारिक अध्ययनों में यह देखा गया है कि जिन परिवारों में दामाद को बेटे की तरह स्वीकार किया जाता है और वह भी उसी भावना से रिश्ते निभाता है, वहां पारिवारिक संतुलन ज्यादा मजबूत होता है.
9.दामाद जो बन जाए बेटा
इन तारीखों पर जन्मे दामाद अपने कर्म और संस्कारों से यह साबित कर देते हैं कि रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से मजबूत होते हैं. ऐसे दामाद न सिर्फ बेटे की कमी पूरी करते हैं, बल्कि पूरे परिवार के लिए गर्व का कारण बन जाते हैं. यही वजह है कि कहा जाता है—जहां दामाद समझदार हो, वहां बेटी और माता-पिता दोनों निश्चिंत रहते हैं.
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
