Numerology : इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट

5 . 24 तारीख वाले दामाद तन-मन और धन से मदद करने वाले होते हैं

24 तारीख पर जन्मे दामाद हमेशा अपनी पत्नी और उसके घर वालों की उसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं जैसे अपने घरवालों की. शुक्र ग्रह स्वामी होने के कारण ये उदार होते हैं और तन-मन और धन से जरूरत पड़ने पर ससुराल वालों की मदद करते हैं. ये हर जरूरत पर साथ होते हैं और बेटे की कमी महसूस ही नहीं होने देते. ये डाउन टू अर्थ होते हैं और इनका दोस्ताना और ओपन नेचर सभी को कंफर्टेबल बना देता है. ये फैमेली फर्स्ट वाले पर्सन होते हैं.

