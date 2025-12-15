FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया, मनरेगा का नाम बदलने का किया विरोध | प्रियंका गांधी वाड्रा का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा- सरकार ने मजदूरी नहीं बढ़ाई, ग्राम पंचायत का अधिकार अपने पास लिया, यह गरीबों के हक पर चोट | संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन, मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पेश करेगी सरकार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB NTPC CBT 2 2025 Graduate का रिजल्ट जारी, जानें अब आगे क्या होगा?

RRB NTPC CBT 2 2025 Graduate का रिजल्ट जारी, जानें अब आगे क्या होगा?

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR समेत देश में कैसा रहेगा आज मौसम का हाल, ठंड, कोहरा और प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी

दिल्ली-NCR समेत देश में मौसम का हाल: ठंड, कोहरा और प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी

पंजाब: कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या, बंबीहा गैंग ने ली जिम्मेदारी, बोला- सिद्धू मूसेवाला का लिया बदला

पंजाब: कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या, बंबीहा गैंग ने ली जिम्मेदारी, बोला- सिद्धू मूसेवाला का लिया बदला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय

18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय

कौन है दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी? डॉल की तरह दिखने वाले इस यंगमैन के सड़क पर निकलते ही ट्रैफिक हो जाता है जाम  

कौन है दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी? डॉल की तरह दिखने वाले इस यंगमैन के सड़क पर निकलते ही ट्रैफिक हो जाता है जाम

ये है भारत की सबसे महंगी चाय, 1 Kg का दाम सोने की कीमत से भी ज्यादा और गोल्ड की तरह रेट होता है फ्लैक्चुएट

ये है भारत की सबसे महंगी चाय, 1 Kg का दाम सोने की कीमत से भी ज्यादा और गोल्ड की तरह रेट होता है फ्लैक्चुएट

HomePhotos

धर्म

Numerology : इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट

अगर बेटी की शादी के लिए आप लड़का देख रहे या आपके दामाद का जन्म इन तारीखों पर हुआ है तो समझ लें आपसे ज्यादा लकी कोई और नहीं होगा. कुछ खास तारीखों पर जन्मे लड़के अपनी पत्नी ही नहीं उसके माता-पिता की रिस्पेक्ट खूब करते हैं और बेटे जैसी इनकी बॉन्डिंग इन-लॉज संग होती है.

ऋतु सिंह | Dec 15, 2025, 06:23 PM IST

1. अपने ही नहीं पत्नी के पेरेंट्स के लिए होते हैं ये लायक बेटे

अपने ही नहीं पत्नी के पेरेंट्स के लिए होते हैं ये लायक बेटे
1

अक्सर एक लड़की के माता-पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी को एक अच्छा, समझदार और इज्जत करने वाला पति और परिवार मिले. अगर बेटी को अच्छा पति मिल जाता है तो उनके लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती है. आज आपको कुछ खास तारीखों पर पैदा हुए लड़कों के बारे में बताएंगे जो न केवल अपने पेरेंट्स के लिए लायक बेटे होते हैं बल्कि अपनी पत्नी के पेरेंट्स के लिए भी उनके बेटे जैसे ही होते हैं.

Advertisement

2.कुछ खास तारीखों पर जन्मे दामाद सबका दिल जीत लेते हैं

कुछ खास तारीखों पर जन्मे दामाद सबका दिल जीत लेते हैं
2

कहते हैं कि अच्छा दामाद सिर्फ बेटी का जीवनसाथी नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार का सहारा बन जाता है. भारतीय समाज में अक्सर यह माना जाता है कि बेटा ही माता-पिता का सहारा होता है, लेकिन कुछ दामाद ऐसे भी होते हैं जो इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं. खासकर अंकशास्त्र के अनुसार कुछ खास तारीखों पर जन्मे दामाद अपने व्यवहार, जिम्मेदारी और संस्कारों से सास-ससुर ही नहीं, बल्कि अपनी पत्नी का दिल भी जीत लेते हैं.
 

3.दामाद जो बन जाते हैं बेटे समान

दामाद जो बन जाते हैं बेटे समान
3

ऐसे दामाद घर में कदम रखते ही रिश्तों को जोड़ने का काम करते हैं. वे सास-ससुर को अपने माता-पिता की तरह सम्मान देते हैं और हर सुख-दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं. समाजशास्त्रियों का मानना है कि जब पुरुष भावनात्मक रूप से संतुलित और पारिवारिक मूल्यों से जुड़े होते हैं, तो वे रिश्तों को निभाने में अधिक सफल होते हैं. तो चलिए जाने किन तारीखों पर जन्मे दामाद माने जाते हैं सबसे भरोसेमंद और बेटे की कमी को पूरा कर देते हैं.
 

4.22 तारीख वाले दामाद होते हैं बेहद साफ-सरल और दिल के नरम

22 तारीख वाले दामाद होते हैं बेहद साफ-सरल और दिल के नरम
4

22 तारीख के दामाद व्यावहारिक, अनुशासित और परिवार की जरूरतों को समझने वाले होते हैं. ये खुशियों में भले साथ न हो लेकिन अगर दुख हो, परेशानी हो तो वह हमेशा साथ खड़े मिलेंगे. ये इमोशनल होने के साथ मददगार भी होते हैं. ये लोगों के इमोशन्स को समझते हैं और सास-ससुर ही नहीं उनकी बेटी को भी किंंग और प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट देते हैं. इनके अंदर छल या दिखावा नहीं होता. ये जैसे मुंह पर होते हैं वैसे ही अंदर भी. 
 

TRENDING NOW

5.24 तारीख वाले दामाद तन-मन और धन से मदद करने वाले होते हैं

24 तारीख वाले दामाद तन-मन और धन से मदद करने वाले होते हैं
5

24 तारीख पर जन्मे दामाद हमेशा अपनी पत्नी और उसके घर वालों की उसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं जैसे अपने घरवालों की. शुक्र ग्रह स्वामी होने के कारण ये उदार होते हैं और तन-मन और धन से जरूरत पड़ने पर ससुराल वालों की मदद करते हैं. ये हर जरूरत पर साथ होते हैं और बेटे की कमी महसूस ही नहीं होने देते. ये डाउन टू अर्थ होते हैं और इनका दोस्ताना और ओपन नेचर सभी को कंफर्टेबल बना देता है. ये फैमेली फर्स्ट वाले पर्सन होते हैं.
 

6.17 तारीख वाले दामाद होते हैं इंसानियत को समझने वाले

17 तारीख वाले दामाद होते हैं इंसानियत को समझने वाले
6

17 तारीख पर जन्मे लोग संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनते हैं और रिश्तों को टूटने नहीं देते.ये लोग रिश्तों के महत्व को समझते हैं और ओवर इमोशनल होते हैं. इनके अंदर दिखावा नहीं होता. ये जैसे सबके साथ होते हैं वैसे ही ससुराल में भी रहते हैं. ये सास-ससुर को इज्जत देते हैं और उनके साथ रहना पसंद करते हैं. इनके लिए इंसान मायने रखता है.
 

7.पत्नी को भी रखते हैं पलकों पर

पत्नी को भी रखते हैं पलकों पर
7

ऐसे दामाद सिर्फ सास-ससुर ही नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को भी पूरा सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा देते हैं. रिश्तों में पारदर्शिता, भरोसा और संवाद को प्राथमिकता देते हैं. मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा देते हैं, वे दोनों परिवारों के बीच संतुलन बेहतर बना पाते हैं.
 

8.कैसे दामाद बनते हैं बेटे

कैसे दामाद बनते हैं बेटे
8

कई पारिवारिक अध्ययनों में यह देखा गया है कि जिन परिवारों में दामाद को बेटे की तरह स्वीकार किया जाता है और वह भी उसी भावना से रिश्ते निभाता है, वहां पारिवारिक संतुलन ज्यादा मजबूत होता है.
 

9.दामाद जो बन जाए बेटा

दामाद जो बन जाए बेटा
9

इन तारीखों पर जन्मे दामाद अपने कर्म और संस्कारों से यह साबित कर देते हैं कि रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से मजबूत होते हैं. ऐसे दामाद न सिर्फ बेटे की कमी पूरी करते हैं, बल्कि पूरे परिवार के लिए गर्व का कारण बन जाते हैं. यही वजह है कि कहा जाता है—जहां दामाद समझदार हो, वहां बेटी और माता-पिता दोनों निश्चिंत रहते हैं.  

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
कौन है दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी? डॉल की तरह दिखने वाले इस यंगमैन के सड़क पर निकलते ही ट्रैफिक हो जाता है जाम  
कौन है दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी? डॉल की तरह दिखने वाले इस यंगमैन के सड़क पर निकलते ही ट्रैफिक हो जाता है जाम
ये है भारत की सबसे महंगी चाय, 1 Kg का दाम सोने की कीमत से भी ज्यादा और गोल्ड की तरह रेट होता है फ्लैक्चुएट
ये है भारत की सबसे महंगी चाय, 1 Kg का दाम सोने की कीमत से भी ज्यादा और गोल्ड की तरह रेट होता है फ्लैक्चुएट
इन 5 जानवरों के बेहद लंबे और सिल्की होते हैं बाल, जरूरत पड़ने पर करते हैं गुप्त हथियार का काम
इन 5 जानवरों के बेहद लंबे और सिल्की होते हैं बाल, जरूरत पड़ने पर करते हैं गुप्त हथियार का काम
कछुए की चाल में भी दो घंटे में नाप लेंगे पूरा जिला, भारत के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की ये बातें हैरान कर देंगी
कछुए की चाल में भी दो घंटे में नाप लेंगे पूरा जिला, भारत के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की ये बातें हैरान कर देंगी
MORE
Advertisement
धर्म
Mulank 7 Horoscope 2026: मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
Bad Habits Effects: 2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
Ekadashi Tulsi Puja: एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
Numerology: माता पिता को कर्ज और गरीबी से निकाल देते हैं इन तारीखों में जन्मे बेटा बेटी, अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर पाते हैं सफलता
माता पिता को कर्ज और गरीबी से निकाल देते हैं इन तारीखों में जन्मे बेटा बेटी, अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर पाते हैं सफलता
Kharmas 2025: खरमास के दौरान गलती से भी न करें ये काम, समस्याओं से भर जाएगा जीवन
Kharmas 2025: खरमास के दौरान गलती से भी न करें ये काम, समस्याओं से भर जाएगा जीवन
MORE
Advertisement