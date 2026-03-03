Numerology: इन तारीखों पर जन्मे बेटे पिता के अधूरे सपनों को बनाते हैं अपना मिशन, कम उम्र में ही बन जाते हैं फैमिली का Backbone  

2 . पिता की प्रतिष्ठा उनके लिए निजी सम्मान का प्रश्न होती है

अंक ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मूलांक 2 के लड़कों में परिवार के नाम और विशेषकर पिता की प्रतिष्ठा को लेकर गहरी प्रतिबद्धता होती है. वे सार्वजनिक या सामाजिक परिस्थितियों में परिवार की छवि को बचाए रखने के लिए आगे खड़े दिखाई देते हैं. उनके व्यक्तित्व में एक खास बात यह होती है कि वे टकराव से बचना चाहते हैं, लेकिन यदि बात परिवार की गरिमा पर आए तो समझौते की सीमा पार नहीं करते. यह भावनात्मक निष्ठा कई बार उन्हें मानसिक दबाव में भी डाल देती है, क्योंकि वे अपनी तकलीफों को खुलकर साझा नहीं कर पाते. (Photo Credit - AI Generated)