Numerology: इन तारीखों पर जन्मे बेटे पिता के अधूरे सपनों को बनाते हैं अपना मिशन, कम उम्र में ही बन जाते हैं फैमिली का Backbone  

धर्म
ऋतु सिंह | Mar 03, 2026, 11:29 AM IST
1.इन मूलांक पर जन्मे लड़के होते हैं परिवार की रीढ़
कई परिवारों में एक ऐसा बेटा होता है जो घर की दीवारों को सिर्फ ईंट-सीमेंट नहीं, बल्कि भावनाओं से जोड़े रखता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 2 माना जाता है. माना जाता है कि इस मूलांक का स्वामी चंद्र है, जो मन, संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई का प्रतीक है. यही कारण है कि मूलांक 2 के लड़के अक्सर परिवार के भीतर भावनात्मक संतुलन बनाए रखने वाले स्तंभ की तरह देखे जाते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
2.पिता की प्रतिष्ठा उनके लिए निजी सम्मान का प्रश्न होती है
अंक ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मूलांक 2 के लड़कों में परिवार के नाम और विशेषकर पिता की प्रतिष्ठा को लेकर गहरी प्रतिबद्धता होती है. वे सार्वजनिक या सामाजिक परिस्थितियों में परिवार की छवि को बचाए रखने के लिए आगे खड़े दिखाई देते हैं. उनके व्यक्तित्व में एक खास बात यह होती है कि वे टकराव से बचना चाहते हैं, लेकिन यदि बात परिवार की गरिमा पर आए तो समझौते की सीमा पार नहीं करते. यह भावनात्मक निष्ठा कई बार उन्हें मानसिक दबाव में भी डाल देती है, क्योंकि वे अपनी तकलीफों को खुलकर साझा नहीं कर पाते. (Photo Credit - AI Generated)
3.परिवार को जोड़कर रखने की स्वाभाविक क्षमता
मूलांक 2 के लड़कों की सबसे बड़ी खूबी उनकी समन्वय क्षमता मानी जाती है. वे रिश्तों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने में सहज होते हैं. घर में विवाद हो, भाई-बहनों के बीच मनमुटाव हो या पीढ़ियों के विचारों में दूरी हो जाए तो ऐसे लोग अक्सर शांति का रास्ता खोजते हैं. चंद्र प्रभाव के कारण उनका स्वभाव कोमल और सहानुभूतिपूर्ण होता है. वे परिवार के हर सदस्य की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं. यही कारण है कि कई बार वे खुद को पीछे रखकर दूसरों की खुशी को प्राथमिकता देते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
4.हर संभव रिश्ते बचाने में लगे रहते हैं
मूलांक 2 के लड़कों की संवेदनशीलता उनकी पहचान होती है. वे गहराई से जुड़ते हैं और रिश्तों को निभाने में विश्वास रखते हैं. लेकिन यही भावनात्मक स्वभाव कभी-कभी उनके लिए चुनौती बन जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे लोग दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं. कई बार लोग उनके भावनात्मक लगाव का गलत लाभ उठाते हैं और तब इनको गहरा आघात लगता है लेकिन फिर भी वे कटुता नहीं पालते, बल्कि रिश्ते बचाने की कोशिश करते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
5.जिम्मेदारी को कर्तव्य नहीं, धर्म मानते हैं
मूलांक 2 के कई युवक पारिवारिक जिम्मेदारियों को बोझ नहीं मानते, बल्कि उसे अपना कर्तव्य समझते हैं. चाहे आर्थिक सहयोग हो, माता-पिता की देखभाल या छोटे सदस्यों का मार्गदर्शन हो, वे इन भूमिकाओं को सहज भाव से निभाते हैं. अंक ज्योतिष की पारंपरिक व्याख्याओं में चंद्र को पोषण और संरक्षण का कारक माना गया है. यही गुण मूलांक 2 के जातकों में भी परिलक्षित होते हैं. वे परिवार के लिए सुरक्षा कवच की तरह खड़े रहते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
6.अगर लगी ठेस तो...
मूलांक 2 के लड़कों को अपनी भावनात्मक सीमाएं तय करना अगर नहीं सीखते तो इनको बार-बार लोगों से दुख मिलता है. इनका परिवार के लिए समर्पण कई बार लोग समझ नहीं पाते और इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगते हैं. ऐसे में अगर एक बार ये किसी से दूर हो गए तो ये फिर कभी लौटकर उसके पास नहीं आते, लेकिन परिवार में वह इस ईगो को भी छोड़ देते हैं. (Photo Credit - AI Generated)