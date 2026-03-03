FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Chandra Grahan 2026: आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’

आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’

6 मार्च को बड़े पर्दे पर लौटेगी ‘Sonu Ke Titu Ki Sweety’, कार्तिक आर्यन के फैंस में बढ़ा उत्साह

6 मार्च को बड़े पर्दे पर लौटेगी ‘Sonu Ke Titu Ki Sweety’, कार्तिक आर्यन के फैंस में बढ़ा उत्साह

Chandra Grahan Effects: जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?

जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव

ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव

Holi 2026 Bollywood: पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स

पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स

Chandra Grahan 2026: गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष

गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे बेटे पिता के अधूरे सपनों को बनाते हैं अपना मिशन, कम उम्र में ही बन जाते हैं फैमिली का Backbone  

पिता और परिवार के लिए कुछ लड़कों का जन्म होता है और ये इतने इमोशनल होते हैं कि परिवार से कभी खुद को दूर नहीं करते बल्कि परिवार को बांधकर यानी मिलाकर रखते हैं. ये चाहते हैं इनसे सभी खुश रहें लेकिन कई बार इनकी इसी चाहत से इनको कष्ट भी खूब मिलाता है क्योंकि लोग इनके इमोशन्स से खेलने लगते हैं.

ऋतु सिंह | Mar 03, 2026, 11:29 AM IST

1.इन मूलांक पर जन्मे लड़के होते हैं परिवार की रीढ़

इन मूलांक पर जन्मे लड़के होते हैं परिवार की रीढ़
1

कई परिवारों में एक ऐसा बेटा होता है जो घर की दीवारों को सिर्फ ईंट-सीमेंट नहीं, बल्कि भावनाओं से जोड़े रखता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 2 माना जाता है. माना जाता है कि इस मूलांक का स्वामी चंद्र है, जो मन, संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई का प्रतीक है. यही कारण है कि मूलांक 2 के लड़के अक्सर परिवार के भीतर भावनात्मक संतुलन बनाए रखने वाले स्तंभ की तरह देखे जाते हैं.  (Photo Credit - AI Generated)

Advertisement

2.पिता की प्रतिष्ठा उनके लिए निजी सम्मान का प्रश्न होती है

पिता की प्रतिष्ठा उनके लिए निजी सम्मान का प्रश्न होती है
2

अंक ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मूलांक 2 के लड़कों में परिवार के नाम और विशेषकर पिता की प्रतिष्ठा को लेकर गहरी प्रतिबद्धता होती है. वे सार्वजनिक या सामाजिक परिस्थितियों में परिवार की छवि को बचाए रखने के लिए आगे खड़े दिखाई देते हैं. उनके व्यक्तित्व में एक खास बात यह होती है कि वे टकराव से बचना चाहते हैं, लेकिन यदि बात परिवार की गरिमा पर आए तो समझौते की सीमा पार नहीं करते. यह भावनात्मक निष्ठा कई बार उन्हें मानसिक दबाव में भी डाल देती है, क्योंकि वे अपनी तकलीफों को खुलकर साझा नहीं कर पाते.  (Photo Credit - AI Generated)

3.परिवार को जोड़कर रखने की स्वाभाविक क्षमता

परिवार को जोड़कर रखने की स्वाभाविक क्षमता
3

मूलांक 2 के लड़कों की सबसे बड़ी खूबी उनकी समन्वय क्षमता मानी जाती है. वे रिश्तों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने में सहज होते हैं. घर में विवाद हो, भाई-बहनों के बीच मनमुटाव हो या पीढ़ियों के विचारों में दूरी हो जाए तो ऐसे लोग अक्सर शांति का रास्ता खोजते हैं. चंद्र प्रभाव के कारण उनका स्वभाव कोमल और सहानुभूतिपूर्ण होता है. वे परिवार के हर सदस्य की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं. यही कारण है कि कई बार वे खुद को पीछे रखकर दूसरों की खुशी को प्राथमिकता देते हैं. (Photo Credit - AI Generated)

4.हर संभव रिश्ते बचाने में लगे रहते हैं

हर संभव रिश्ते बचाने में लगे रहते हैं
4

मूलांक 2 के लड़कों की संवेदनशीलता उनकी पहचान होती है. वे गहराई से जुड़ते हैं और रिश्तों को निभाने में विश्वास रखते हैं. लेकिन यही भावनात्मक स्वभाव कभी-कभी उनके लिए चुनौती बन जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे लोग दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं.  कई बार लोग  उनके भावनात्मक लगाव का गलत लाभ उठाते हैं और तब इनको  गहरा आघात लगता है लेकिन फिर भी वे कटुता नहीं पालते, बल्कि रिश्ते बचाने की कोशिश करते हैं.  (Photo Credit - AI Generated)

TRENDING NOW

5.जिम्मेदारी को कर्तव्य नहीं, धर्म मानते हैं

जिम्मेदारी को कर्तव्य नहीं, धर्म मानते हैं
5

मूलांक 2 के कई युवक पारिवारिक जिम्मेदारियों को बोझ नहीं मानते, बल्कि उसे अपना कर्तव्य समझते हैं. चाहे आर्थिक सहयोग हो, माता-पिता की देखभाल या छोटे सदस्यों का मार्गदर्शन हो, वे इन भूमिकाओं को सहज भाव से निभाते हैं. अंक ज्योतिष की पारंपरिक व्याख्याओं में चंद्र को पोषण और संरक्षण का कारक माना गया है. यही गुण मूलांक 2 के जातकों में भी परिलक्षित होते हैं. वे परिवार के लिए सुरक्षा कवच की तरह खड़े रहते हैं.  (Photo Credit - AI Generated)

6.अगर लगी ठेस तो...

अगर लगी ठेस तो...
6

मूलांक 2 के लड़कों को अपनी भावनात्मक सीमाएं तय करना अगर नहीं सीखते तो इनको बार-बार लोगों से दुख मिलता है.  इनका परिवार के लिए समर्पण कई बार लोग समझ नहीं पाते और इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगते हैं. ऐसे में अगर एक बार ये किसी से दूर हो गए तो ये फिर कभी लौटकर उसके पास नहीं आते, लेकिन परिवार में वह इस ईगो को भी छोड़ देते हैं.   (Photo Credit - AI Generated)

 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव
ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव
Holi 2026 Bollywood: पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स
पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स
Chandra Grahan 2026: गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
इस खास वजह से अनुष्का ने जल्दी रचाई थी विराट कोहली से शादी, सालों बाद अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा
इस खास वजह से अनुष्का ने जल्दी रचाई थी विराट कोहली से शादी, सालों बाद अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा
दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 3 March: आज कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का राशिफल
आज कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार
Holika Dahan Ritual: उबटन की मैल होलिका में को क्यों जलाते हैं लोग? जानिए होलिका से जुड़ी अनोखी मान्यताएं और परंपराएं
उबटन की मैल होलिका में को क्यों जलाते हैं लोग? जानिए होलिका से जुड़ी ये अनोखी मान्यताएं और परंपराएं
Holika Rakh Upay: होलिका की राख से कर लें आज ये अचूक उपाय, कलह-अशांति होगी दूर और बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस
होलिका की राख से कर लें आज ये अचूक उपाय, कलह-अशांति होगी दूर और बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस
March Festival List 2026: मार्च महीने में होली से लेकर नवरात्रि-रामनवमी तक कौन-कौन से त्योहार पड़ रहे हैं, यहां देखें पूरा त्योहारी कलेंडर
मार्च महीने में होली से लेकर नवरात्रि-रामनवमी तक कौन-कौन से त्योहार पड़ रहे हैं, यहां देखें पूरा त्योहारी कलेंडर
MORE
Advertisement