Numerology: मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ

2 . इन लड़कों को मां आंख के सामने चाहिए होती हैं

क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बेटे अपनी मां के बिना बचपन ही नहीं, बड़े होने पर भी नहीं रह पाते. उनकों मां आंख के सामने चाहिए होती है. क्योंकि ये मां से कार्मिक बंधन में बंधे होते हैं और इनका जन्म भी अपनी मां के लिए ही होता है. अंक ज्योतिष मानता है कि बेटे का जन्म सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि एक कर्मिक संबंध होता है. कुछ विशेष तारीखों पर जन्मे बेटे मां के लिए लकी चार्म साबित होते हैं. चलिए जानें वो कौन सी जन्म तारीखें हैं और इन तारीखों पर जन्मे बेटों का मां के साथ कैसा कनेक्शन होता है.

