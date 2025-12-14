Numerology: मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ

धर्म
ऋतु सिंह | Dec 14, 2025, 06:06 PM IST
1. मां के लिए जन्म लेते हैं कुछ लड़के
अंक ज्योतिष में जन्मतिथि को केवल तारीख नहीं, बल्कि व्यक्ति की ऊर्जा, स्वभाव और कर्मिक भूमिका का संकेत माना जाता है. कई बार देखा गया है कि कुछ तारीखों पर जन्मे बेटे अपनी मां के जीवन में सौभाग्य, सुरक्षा और भावनात्मक संतुलन लेकर आते हैं. ये बेटे न सिर्फ मां के लिए भाग्यशाली होते हैं, बल्कि उनके अधूरे कर्मों को पूरा करने का माध्यम भी बनते हैं.
2.इन लड़कों को मां आंख के सामने चाहिए होती हैं
क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बेटे अपनी मां के बिना बचपन ही नहीं, बड़े होने पर भी नहीं रह पाते. उनकों मां आंख के सामने चाहिए होती है. क्योंकि ये मां से कार्मिक बंधन में बंधे होते हैं और इनका जन्म भी अपनी मां के लिए ही होता है. अंक ज्योतिष मानता है कि बेटे का जन्म सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि एक कर्मिक संबंध होता है. कुछ विशेष तारीखों पर जन्मे बेटे मां के लिए लकी चार्म साबित होते हैं. चलिए जानें वो कौन सी जन्म तारीखें हैं और इन तारीखों पर जन्मे बेटों का मां के साथ कैसा कनेक्शन होता है.
3.मूलांक 1
मूलांक 1 (1, 10, 19, 28) वाले लड़के आत्मविश्वासी होते हैं. ये बेटे मां के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं. संकट के समय जिम्मेदारी उठाना और मां को निर्णयों में सुरक्षित महसूस कराना इनकी खासियत होती है. ऐसे बेटे मां के आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं और परिवार में स्थिरता लाते हैं.
4.मूलांक 2- भावनात्मक सुरक्षा देने वाले बेटे
मूलांक 2 (2, 11, 20, 29) वाले बेटे बेहद संवेदनशील और मां से गहराई से जुड़े होते हैं. ये मां की भावनाओं को बिना कहे समझ लेते हैं. मानसिक तनाव, अकेलापन या भावनात्मक असुरक्षा में ये बेटे मां का सबसे बड़ा सहारा बनते हैं. मां के लिए ये बेटे भावनात्मक हीलर माने जाते हैं.
5.मूलांक 3
मूलांक 3 (3, 12, 21, 30) वाले बेटे ज्ञान, संवाद और सकारात्मक सोच के प्रतीक होते हैं. ये बेटे मां के जीवन में सामाजिक सम्मान, नाम और खुशहाली लेकर आते हैं. मां के लिए ये बेटे सौभाग्य का विस्तार करते हैं और परिवार में खुशियों का वातावरण बनाए रखते हैं.
6.मूलांक 6-मां के कर्म सुधारने वाले बेटे
मूलांक 6 (6, 15, 24) वाले बेटे प्रेम, सेवा और सौंदर्य की ऊर्जा लेकर आते हैं. अंक ज्योतिष में इन्हें मां के कर्मों को संतुलित करने वाला माना जाता है. ये बेटे मां की सेहत, भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक सुख में वृद्धि करते हैं. मां को इनसे अपनापन और सुकून मिलता है.
7.मूलांक 9-मां की रक्षा और सम्मान के प्रतीक
मूलांक 9 (9, 18, 27) वाले बेटे साहसी और बलिदानी होते हैं. ये मां के सम्मान की रक्षा करते हैं और कठिन परिस्थितियों में आगे खड़े रहते हैं. मां के लिए ये बेटे सुरक्षा कवच की तरह होते हैं और जीवन में भय को कम करते हैं.
8.मां के लिए ये बेटे क्या-क्या करते हैं?
अंक ज्योतिष के अनुसार इन तारीखों पर जन्मे बेटे कर्मिक भूमिका निभाते हैं- जैसे
• मां की मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा करते हैं.
• पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ साझा करते हैं.
• मां के जीवन में स्थिरता और सम्मान लाते हैं.
• पुराने कर्मिक ऋण को संतुलित करने में सहायक होते हैं.
• मां को अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं.
9.बेटों का जन्म संयोग नहीं होता
अंक ज्योतिष के अनुसार, बेटों का जन्म संयोग नहीं होता. कुछ विशेष तारीखों पर जन्मे बेटे मां के जीवन में सौभाग्य, सुरक्षा और कर्मिक संतुलन लेकर आते हैं. ऐसे बेटे मां के लिए केवल संतान नहीं, बल्कि जीवन का आशीर्वाद बन जाते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
