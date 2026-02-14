FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन

Birthday And Death: कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के किसी करीबी का निधन उसके जन्मदिन के आसपास हो जाता है, कई लोग इसे शुभ या अशुभ संकेत से जोड़कर देखते हैं. पर क्या सच में इसका कोई खास मतलब होता है? आइए समझते हैं कि आपके जन्मदिन के आसपास किसी का निधन होने के पीछे का अर्थ क्या हो सकता है.

Abhay Sharma | Feb 14, 2026, 04:49 PM IST

1.जन्मदिन के आसपास किसी करीबी की मृत्यु का मतलब 

जन्मदिन के आसपास किसी करीबी की मृत्यु का मतलब 
1

किसी व्यक्ति के जन्मदिन पर या उससे 10 दिन पहले या बाद में किसी करीबी की मृत्यु को  अंक ज्योतिष और फैमिली कॉन्स्टेलेशन की मान्यता के अनुसार सिर्फ संयोग नहीं माना जाता, बल्कि इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.. 

2.खास आत्मिक जुड़ाव का संकेत 

खास आत्मिक जुड़ाव का संकेत 
2

मान्यता है कि अगर कोई प्रिय व्यक्ति आपके जन्मदिन के आसपास इस दुनिया से जाता है, तो यह एक खास आत्मिक जुड़ाव का संकेत हो सकता है. फैमिली कॉन्स्टेलेशन में इसे “डबल” कहा जाता है, यानी परिवार में आप उस व्यक्ति से गहरे स्तर पर जुड़े होते हैं और अनजाने में उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हैं. 

3.डबल होने का क्या है मतलब

डबल होने का क्या है मतलब
3

“डबल” होने का मतलब सिर्फ भावनात्मक नज़दीकी नहीं है, इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के अनुभव, सीख, ताकत और कभी-कभी उनकी अधूरी भावनाएं या कहानियां भी आप तक पहुंची हों. इसलिए हो सकता है कि आप अनजाने में उनके जैसे रास्ते, भावनाएं या चुनौतियां महसूस करें. 

4.क्या होता है अर्थ?

क्या होता है अर्थ?
4

ऊर्जा के स्तर पर इसे ऐसे समझा जाता है जैसे वह व्यक्ति कह रहा हो,  “मैं अपनी सीख और अपनी पहचान तुम्हें सौंपकर जा रहा हूं. यह प्रेम, विश्वास और याद का एक रूप माना जाता है. 

5.अधूरी इच्छाओं को समझें, जीवन में आगे बढ़ें 

अधूरी इच्छाओं को समझें, जीवन में आगे बढ़ें 
5

यह रिश्ता बोझ नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरूकता का संकेत है. यह हमें प्रेरित करता है कि हम उनकी याद का सम्मान करें, उनकी अधूरी इच्छाओं को समझें और जीवन में आगे बढ़ें.

 

6.पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक पुल 

पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक पुल 
6

इस स्थिति में आपका जन्मदिन सिर्फ आपका खास दिन नहीं रह जाता, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक पुल बन जाता है, जिसमें प्रेम, याद और बदलाव की भावना जुड़ी होती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

