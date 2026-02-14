Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन

2 . खास आत्मिक जुड़ाव का संकेत

2

मान्यता है कि अगर कोई प्रिय व्यक्ति आपके जन्मदिन के आसपास इस दुनिया से जाता है, तो यह एक खास आत्मिक जुड़ाव का संकेत हो सकता है. फैमिली कॉन्स्टेलेशन में इसे “डबल” कहा जाता है, यानी परिवार में आप उस व्यक्ति से गहरे स्तर पर जुड़े होते हैं और अनजाने में उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हैं.