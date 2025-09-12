Surya Grahan: 21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे

Jitiya Vrat Kab Hai: 13 या 14 सितंबर किस दिन रखा जाएगा जितिया का निर्जला व्रत? अष्टमी तिथि से लेकर पूजा विधि तक यहां पढ़ें
धर्म
ऋतु सिंह | Sep 12, 2025, 07:56 AM IST
1.स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में समस्या पैदा करेगा ग्रहण
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण को शुभ कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि चंद्र और सूर्य ग्रहण दोनों ही व्यक्ति की जीवनशैली पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं. इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने जा रहा है. ज्योतिषियों का कहना है कि इससे स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में समस्या आने की संभावना है. चलिए जानें किन राशियों के लिए ये ग्रहण भारी होगा.
2.मेष (Aries)
मेष राशि वालों को कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा या तनाव बढ़ सकता है. स्वस्थ्य संबंधी मामूले या छोटे-छोटे समस्या अब ज्यादा बढ़ जाएगी.
3.वृषभ (Taurus)
वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण रचनात्मक कामों में अवरोध पैदा करेगा और ऐसे समय मं जोखिम लेने से बचना होगा, विशेषकर वित्तीय निवेश या नए प्रोजेक्ट्स में वरना भारी नुकसान होगा.
4.मिथुन (Gemini)
मिथुन राशि वाले सूर्य ग्रहण के चलते कई तरह की परेशानी में घिरेंगे. पारिवारिक मामलों, संपत्ति या घर से जुड़े खर्च अचानक सामने आ सकते हैं. भावनात्मक उलझन भी बढ़ सकती है.
5.कर्क (Cancer)
कर्क वालों के लिए सूर्य ग्रहण संबंध बिगाडने का काम करेगा. भाई-बंधु या करीबी लोगों से संवाद बिगड़ सकता है और बात बनते-बनते बिगड़ सकती है.
6.सिंह (Leo)
सिहं राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण आर्थिक स्थिति खराब करेगा और बातचीत के दौरान गलतफ़हमी पैदा कर सकता है इससे जॉब या परिवार में झगड़े-फसाद की संभावना.
7.कन्या (Virgo)
कन्या राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण आत्म-विश्वास में गिरावट लाएगा, स्वास्थ्य में सतर्कता बरतने की जरूरत होगी. नई शुरुआत करने से पहले सोच-समझ कर कदम उठाना होगा.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
