Surya Grahan: 21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे

1 . स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में समस्या पैदा करेगा ग्रहण

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण को शुभ कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि चंद्र और सूर्य ग्रहण दोनों ही व्यक्ति की जीवनशैली पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं. इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने जा रहा है. ज्योतिषियों का कहना है कि इससे स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में समस्या आने की संभावना है. चलिए जानें किन राशियों के लिए ये ग्रहण भारी होगा.

