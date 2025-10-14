FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Silver Ring Wearing Benefits: इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा

ज्योतिष में सोना चांदी से लेकर लोहे तक का अलग अलग ग्रहों से संबंध बताया गया है. इन्हीं में बात करें चांदी की तो चांदी शुभ होने के साथ ही चंद्रमा और शुक्र का कारक मानी जाती है. इससे तिजोरी में रखने से लेकर धारण करने मात्र के कई सारे लाभ होते हैं.

नितिन शर्मा | Oct 14, 2025, 01:22 PM IST

1.चांदी का छल्ला पहनने से मिलते हैं ये लाभ

चांदी का छल्ला पहनने से मिलते हैं ये लाभ
1

अगर आप धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो चांदी का छल्ला पहन सकते हैं. इससे न सिर्फ मानसिक रूप से शांति मिलती है, बल्कि स्थिरता, प्रसन्‍नता के साथ अपार धन भी आता है. आइए जानते हैं चांदी का छल्‍ला कब, कैसे और किन राशि के लोगों को पहनना चाहिए...

2.चांदी का छल्ला पहनने के फायदे

चांदी का छल्ला पहनने के फायदे
2

चांदी का छल्ला पहनने से न सिर्फ आपके हाथों की शोभा बढ़ती है. इससे चंद्रदोष से लेकर शनि और बुध दोष भी कम होता है. इससे भाग्य मजबूत होता है. जीवन में धन और वैभव की पूर्ति होती है. कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में आता है.

3.राशियों का है विशेष महत्व

राशियों का है विशेष महत्व
3

ज्योतिष की मानें तो हर किसी के लिए यह शुभ नहीं हो सकता. इसकी वजह अलग अलग राशियों अलग ग्रहों से संबंध होना है. ऐसे में कुछ राशियों के लिए चांदी का छल्ला पहनना शुभ तो कुछ के के लिए अशुभ साबित होता है, इन्हें गलती से भी यह धारण नहीं करना चाहिए. अगर करते हैं तो ज्योतिष से जरूर जान लें.

4.इन राशियों के लिए शुभ होता है चांदी का छल्ला

इन राशियों के लिए शुभ होता है चांदी का छल्ला
4

ज्योतिष के लिए अनुसार, 12 राशियों में से कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को चांदी का छल्ला पहनना बेहद शुभ होता है. हालांकि वृषभ और तुला राशि के जातक भी चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं. इससे इनका भाग्य चमकता है. मन शां​त रहता है और एकाग्रता बढ़ती है.

    Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

