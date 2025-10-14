Silver Ring Wearing Benefits: इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा

SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 14, 2025, 01:22 PM IST
1.चांदी का छल्ला पहनने से मिलते हैं ये लाभ
अगर आप धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो चांदी का छल्ला पहन सकते हैं. इससे न सिर्फ मानसिक रूप से शांति मिलती है, बल्कि स्थिरता, प्रसन्नता के साथ अपार धन भी आता है. आइए जानते हैं चांदी का छल्ला कब, कैसे और किन राशि के लोगों को पहनना चाहिए...
2.चांदी का छल्ला पहनने के फायदे
चांदी का छल्ला पहनने से न सिर्फ आपके हाथों की शोभा बढ़ती है. इससे चंद्रदोष से लेकर शनि और बुध दोष भी कम होता है. इससे भाग्य मजबूत होता है. जीवन में धन और वैभव की पूर्ति होती है. कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में आता है.
3.राशियों का है विशेष महत्व
ज्योतिष की मानें तो हर किसी के लिए यह शुभ नहीं हो सकता. इसकी वजह अलग अलग राशियों अलग ग्रहों से संबंध होना है. ऐसे में कुछ राशियों के लिए चांदी का छल्ला पहनना शुभ तो कुछ के के लिए अशुभ साबित होता है, इन्हें गलती से भी यह धारण नहीं करना चाहिए. अगर करते हैं तो ज्योतिष से जरूर जान लें.
4.इन राशियों के लिए शुभ होता है चांदी का छल्ला
ज्योतिष के लिए अनुसार, 12 राशियों में से कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को चांदी का छल्ला पहनना बेहद शुभ होता है. हालांकि वृषभ और तुला राशि के जातक भी चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं. इससे इनका भाग्य चमकता है. मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है.
5.करियर में होता है लाभ
चांदी का छल्ला धारण करने से जातक को करियर में लाभ होता है. जीवन में तरक्की के योग बनते हैं. कारोबार में बढ़ोतरी और इनकम के सोर्स बढ़ते हैं. शादीशुदा जिंदगी भी खुशहाल रहती है.
6.इन राशि के लोगों को नहीं पहनना चाहिए चांदी का छल्ला
वहीं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को चांदी का छल्ला गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए. इन्हें चांदी का छल्ला पहनना अशुभ होता है. यह धारण करने से इन लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट हो सकता है.
7.इस दिन और ऐसे पहनें चांदी का छल्ला
ज्योतिष की मानें तो चांदी का छल्ला सोमवार की सुबह दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनना चाहिए. इससे पहले चांदी के छल्ले को कच्चे दूध और गंगाजल से जरूर धो लें. इसके बाद चंद्रदेव का जाप करके इसे धारण करें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
