Silver Bracelet Wearing Benefits: चांदी का कड़ा पहनने से चमक जाएगी आपकी किस्मत, जानें किन लोगों को मिलता है इसका फायदा

5 . चांदी का कंगन किस दिन खरीदना चाहिए और किस हाथ में पहनना चाहिए?

5

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चांदी का कड़ा हमेशा सोमवार या शुक्रवार को ही खरीदें. इसे पहनने से पहले इसे गंगाजल से शुद्ध करके भगवान शिव के सामने रखें और ॐ सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. चांदी का कड़ा हमेशा बाएं हाथ में पहनें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

