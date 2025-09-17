Silver Bracelet Wearing Benefits: चांदी का कड़ा पहनने से चमक जाएगी आपकी किस्मत, जानें किन लोगों को मिलता है इसका फायदा

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 17, 2025, 11:04 AM IST
1.चांदी मन को शांति देती है
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है. चांदी मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन प्रदान करती है. हालाँकि, चांदी कुछ विशेष राशियों के लिए ज़्यादा लाभकारी होती है. आइए जानते हैं कि ये राशियाँ कौन सी हैं.
2.रजत कंगन
चांदी शरीर की गर्मी कम करती है और मन को शांत करती है. चांदी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है. चांदी पहनने से त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है और चिंता को नियंत्रित करने में मदद मिलती है.
3.चांदी किन राशियों के लिए शुभ है?
ज्योतिष के अनुसार, कर्क राशि वालों के लिए चांदी सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है. मीन राशि वालों के लिए चांदी भावनाओं को संतुलित करने में मदद करती है. कुंभ राशि वालों के लिए चांदी रिश्तों में भी लाभकारी होती है. तुला राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल सकते हैं.
4.किन राशियों को चांदी पहनने से बचना चाहिए?
ज्योतिष के अनुसार, चूँकि सिंह राशि सूर्य की राशि है, इसलिए चांदी की ऊर्जा उससे मेल नहीं खाती. जबकि मेष राशि में अग्नि ऊर्जा भी होती है. इसलिए, चांदी के साथ इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है. धनु राशि वालों के लिए भी चांदी उपयुक्त नहीं है.
5.चांदी का कंगन किस दिन खरीदना चाहिए और किस हाथ में पहनना चाहिए?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चांदी का कड़ा हमेशा सोमवार या शुक्रवार को ही खरीदें. इसे पहनने से पहले इसे गंगाजल से शुद्ध करके भगवान शिव के सामने रखें और ॐ सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. चांदी का कड़ा हमेशा बाएं हाथ में पहनें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
