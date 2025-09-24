Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व

2 . गाय के गोबर का धार्मिक महत्व

नवरात्रि में पूजा के बाद हवन के लिए गाय के गोबर का उपला रखा जाता है. शास्त्रों के अनुसार गाय के पिछले हिस्से को शुद्ध माना जाता है. यही वजह है कि पूजा में गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है. गाय के गोबर से हवन करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है. इसके अलावा वातावरण भी शुद्ध रहता है. साथ ही माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है.