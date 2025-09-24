FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Weight Loss Journey: खाने में बस एक चीज शामिल करके डॉक्टर ने घटाया 30 kg वजन, मिलिए बेंगलुरु की Dr Bhawana Anand से...

Delhi Metro News: Reels बनाने वालों की अब खैर नहीं! दिल्ली मेट्रो में लगाए ठुमके तो देना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना

Zomato–Swiggy का डिलीवरी चार्ज होगा जीरो? इस महिला ने ढूंढ निकाली ऑनलाइन खाना मंगवाने की धांसू ट्रिक

Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व

ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी

Big Billion Day में कहीं आप न खरीद लें ऐसे स्मार्टफोन! पैसे खर्च करने से पहले जान लीजिए 5 जरूरी बातें

कौन हैं Indian Armed Forces के मेडिकल विंग की पहली महिला बॉस? जानें कहां से ली है MBBS की डिग्री

कौन है व्हाइट हाउस में दिखा 'इंडियन वंडर बॉय'? डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

Sanya Malhotra की ‘Kathal’ को मिला नेशनल अवॉर्ड, गदगद हुईं Ekta Kapoor बोलीं- 'मैजिकल मोमेंट..'

डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अलापा भारत-चीन राग, बोले- 'दोनों देश कर रहे यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weight Loss Journey: खाने में बस एक चीज शामिल करके डॉक्टर ने घटाया 30 kg वजन, मिलिए बेंगलुरु की Dr Bhawana Anand से...

Weight Loss Journey: खाने में बस एक चीज शामिल करके डॉक्टर ने घटाया 30 kg वजन, मिलिए बेंगलुरु की Dr Bhawana Anand से...

Delhi Metro News: Reels बनाने वालों की अब खैर नहीं! दिल्ली मेट्रो में लगाए ठुमके तो देना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना

Delhi Metro News: Reels बनाने वालों की अब खैर नहीं! दिल्ली मेट्रो में लगाए ठुमके तो देना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना

Zomato–Swiggy का डिलीवरी चार्ज होगा जीरो? इस महिला ने ढूंढ निकाली ऑनलाइन खाना मंगवाने की धांसू ट्रिक

Zomato–Swiggy का डिलीवरी चार्ज होगा जीरो? इस महिला ने ढूंढ निकाली ऑनलाइन खाना मंगवाने की धांसू ट्रिक

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व

Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व

ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी

ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी

कौन हैं Indian Armed Forces के मेडिकल विंग की पहली महिला बॉस? जानें कहां से ली है MBBS की डिग्री

कौन हैं Indian Armed Forces के मेडिकल विंग की पहली महिला बॉस? जानें कहां से ली है MBBS की डिग्री

HomePhotos

धर्म

Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व

Navratri Homa Vidhi: हिंदू धर्म में, पूजा-पाठ में हमेशा गाय के गोबर के उपले का इस्तेमाल किया जाता है, मान्यता है इससे घर में पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहती है. नवरात्रि के दौरान हवन में भी गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानें क्या है इसके पीछे की वजह और महत्व..   

Abhay Sharma | Sep 24, 2025, 10:51 AM IST

1.हवन की सामग्रियां  

हवन की सामग्रियां  
1

हिंदू धर्म में पूजा के बाद होने वाले हवन में खास सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, तभी पूजा पूरी मानी जाती है. इसमें गाय का गोबर भी शामिल है. मान्यता है इससे घर में पवित्रता बनी रहती है. बता दें कि चैत्र नवरात्रि में रोजाना हवन के साथ पूजा-अर्चना की जाती है. 

Advertisement

2.गाय के गोबर का धार्मिक महत्व

गाय के गोबर का धार्मिक महत्व
2

नवरात्रि में पूजा के बाद हवन के लिए गाय के गोबर का उपला रखा जाता है. शास्त्रों के अनुसार गाय के पिछले हिस्से को शुद्ध माना जाता है. यही वजह है कि पूजा में गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है. गाय के गोबर से हवन करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है. इसके अलावा वातावरण भी शुद्ध रहता है. साथ ही माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

3.कैसे करें गाय के गोबर से हवन?

कैसे करें गाय के गोबर से हवन?
3

हवन करने के लिए आपको सिर्फ़ गाय के गोबर के उपले इस्तेमाल करना है, आम की लकड़ियों का नहीं. इसे तोड़कर हवन कुंड में रखें और इसके बाद इसे कपूर के साथ जलाएं. इसमें घी और हवन सामग्री डालें. इसके बाद इसमें लौंग और चीनी डालकर हवन करें. इसके धुएं से घर शुद्ध हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी.

4.वास्तु शास्त्र में क्या है नियम

वास्तु शास्त्र में क्या है नियम
4

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जब गाय के गोबर के कंडे जलाए जाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और गाय के गोबर के कंडे जलाने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है. इसलिए हवन में हमेशा गाय के गोबर से बने उपले का इस्तेमाल करना चाहिए. 

TRENDING NOW

5.घर में पवित्रता बनी रहती है

घर में पवित्रता बनी रहती है
5

यदि आप नवरात्रि के दौरान इसे जलाते हैं तो इससे घर के वास्तु दोष कम होते हैं और आप पर देवी लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है. नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक गाय के गोबर के कंडे जलाना शुभ माना जाता है. इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है.

6.Disclaimer

Disclaimer
6

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'मुसलमानों को आरक्षण देंगे तो कटेगा किसका?' झारखंड में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, जताई चिंता
'मुसलमानों को आरक्षण देंगे तो कटेगा किसका?' झारखंड में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, जताई चिंता
Bigg Boss 18: Vivian Dsena और Avinash Mishra से भिड़े Digvijay, जानें क्या है वजह
Bigg Boss 18: Vivian Dsena और Avinash Mishra से भिड़े Digvijay, जानें क्या है वजह
IND vs AUS: गौतम गंभीर ने रिकी पोंटिंग की लगाई क्लास, विराट-रोहित से है कनेक्शन
IND vs AUS: गौतम गंभीर ने रिकी पोंटिंग की लगाई क्लास, विराट-रोहित से है कनेक्शन
Dev Uthani Ekadashi Upay: वैवाहिक जीवन में घुले जहर और नफरत को कम करना है तो देवउठनी एकादशी पर कर लें ये उपाय
कल देवउठनी एकादशी पर करें ये 4 उपाय, दूर होंगी वैवाहिक दिक्कतें और बढ़ेगा प्यार
Tulsi Vivah Katha: क्यों मिला था भगवान विष्णु को श्राप और क्यों करनी पड़ा तुलसी संग विवाह? पढ़ें ये कथा
क्यों मिला था भगवान विष्णु को श्राप और क्यों करनी पड़ा तुलसी संग विवाह? पढ़ें ये कथा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व
Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व
ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी
ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी
कौन हैं Indian Armed Forces के मेडिकल विंग की पहली महिला बॉस? जानें कहां से ली है MBBS की डिग्री
कौन हैं Indian Armed Forces के मेडिकल विंग की पहली महिला बॉस? जानें कहां से ली है MBBS की डिग्री
एक वंदे भारत ट्रेन बनाने में कितना आता है खर्च, यहां समझिए पूरा गणित
एक वंदे भारत ट्रेन बनाने में कितना आता है खर्च, यहां समझिए पूरा गणित
PAK vs SL Highlights: करो या मरो मुकाबले में पाकिस्तान ने मारी बाजी, एशिया कप से लगभग बाहर हुई श्रीलंका
PAK vs SL Highlights: करो या मरो मुकाबले में पाकिस्तान ने मारी बाजी, एशिया कप से लगभग बाहर हुई श्रीलंका
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE