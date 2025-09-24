Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व

Weight Loss Journey: खाने में बस एक चीज शामिल करके डॉक्टर ने घटाया 30 kg वजन, मिलिए बेंगलुरु की Dr Bhawana Anand से...
धर्म
Abhay Sharma | Sep 24, 2025, 10:51 AM IST
1.हवन की सामग्रियां
हिंदू धर्म में पूजा के बाद होने वाले हवन में खास सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, तभी पूजा पूरी मानी जाती है. इसमें गाय का गोबर भी शामिल है. मान्यता है इससे घर में पवित्रता बनी रहती है. बता दें कि चैत्र नवरात्रि में रोजाना हवन के साथ पूजा-अर्चना की जाती है.
2.गाय के गोबर का धार्मिक महत्व
नवरात्रि में पूजा के बाद हवन के लिए गाय के गोबर का उपला रखा जाता है. शास्त्रों के अनुसार गाय के पिछले हिस्से को शुद्ध माना जाता है. यही वजह है कि पूजा में गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है. गाय के गोबर से हवन करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है. इसके अलावा वातावरण भी शुद्ध रहता है. साथ ही माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
3.कैसे करें गाय के गोबर से हवन?
हवन करने के लिए आपको सिर्फ़ गाय के गोबर के उपले इस्तेमाल करना है, आम की लकड़ियों का नहीं. इसे तोड़कर हवन कुंड में रखें और इसके बाद इसे कपूर के साथ जलाएं. इसमें घी और हवन सामग्री डालें. इसके बाद इसमें लौंग और चीनी डालकर हवन करें. इसके धुएं से घर शुद्ध हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी.
4.वास्तु शास्त्र में क्या है नियम
वास्तु शास्त्र के अनुसार, जब गाय के गोबर के कंडे जलाए जाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और गाय के गोबर के कंडे जलाने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है. इसलिए हवन में हमेशा गाय के गोबर से बने उपले का इस्तेमाल करना चाहिए.
5.घर में पवित्रता बनी रहती है
यदि आप नवरात्रि के दौरान इसे जलाते हैं तो इससे घर के वास्तु दोष कम होते हैं और आप पर देवी लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है. नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक गाय के गोबर के कंडे जलाना शुभ माना जाता है. इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है.