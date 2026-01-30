Siddha Yog: इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 30, 2026, 07:43 AM IST
1.शुभ और शक्तिशाली योग
ज्योतिषाचार्य राकेश भारद्वाज के अनुसार, कुछ दिन और नक्षत्र ऐसे होते हैं जो एक सही मेल बताए गये हैं. इनमें कोई भी किया गया कार्य सफल होता है. उसमें असफलता की कोई गुंजाइश नहीं होती. आइए जानते हैं वो कौन से शक्तिशाली हैं, जिनमें काम करने से व्यक्ति को सफलता मिलती है.
2.सर्वार्थ सिद्धि योग
सर्वार्थ सिद्धि योग सबसे शुभ और शाक्तिशाली योग में से एक है. सर्वार्थ सिद्धि योग व्यक्ति के भाग्य और उद्देश्यों को सिद्ध करता है. यह योग किसी विशेष दिन पर एक निश्चित नक्षत्र के मिलने पर बनता है. मान्यता है कि इस योग में किया गया कोई भी काम शुभ और बिना किसी बाधा के संपन्न होता है.
3.पुष्य नक्षत्र
पुष्य नक्षत्र भी बेहद शुभ योग में से एक है. यह 27 नक्षत्रों का राजा माना गया है. इस नक्षत्र में पोषण, समृद्धि और स्थिरता की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि धन की देवी मां लक्ष्मी का जन्म पुष्य नक्षत्र में ही हुआ था. यही वजह है कि कोई भी खरीदारी और काम की शुरुआत पुष्य नक्षत्र में करना शुभ होता है. यह योग मुख्य रूप से सोना चांदी खरीदने से नये काम में बरकत देने वाला होता है.
4.रवि पुष्य योग
नक्षत्रों के राजा पुष्य, ग्रहों के राजा सूर्य और रविवार का दिन एक साथ आने पर रवि पुष्य योग बनता है. इसे ज्योतिष में अक्षय तृतीया या धनतेरस के समान ही माना गया है. इस योग में सूर्य की तेजस्विता और पुष्य नक्षत्र की स्थिरता का अद्भुत संगम होता है. ऐसे में इस योग में निवेश करना, शेयर खरीदन लाभ देकर जाता है. इस योग किसी व्यापार की शुरुआत करना भी शुभ फल देता है.
5.ज्योतिष में इन्हें माना गया है बेहद शुभ
इन तीन योगों को बेहद शुभ इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा और कुंडली के छोटे-मोटे दोषों को कम करने की शक्ति रखते हैं. ज्योतिष के अनुसार, मुहूर्त में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है, जो मानवीय प्रयासों को ब्रह्मांडीय आशीर्वाद दिलाती है. सफलता की संभावन बढ़ जाती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से