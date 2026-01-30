Siddha Yog: इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ

5 . ज्योतिष में इन्हें माना गया है बेहद शुभ

5

इन तीन योगों को बेहद शुभ इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा और कुंडली के छोटे-मोटे दोषों को कम करने की शक्ति रखते हैं. ज्योतिष के अनुसार, मुहूर्त में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है, जो मानवीय प्रयासों को ब्रह्मांडीय आशीर्वाद दिलाती है. सफलता की संभावन बढ़ जाती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से