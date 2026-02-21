Shukra Nakshatra Parivartan: रंगों के त्योहार होली तक इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र, खूब मिलेगा लाभ

3 . वृषभ राशि: संबंधों और निवेश में मजबूती

वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से प्रभावी रहेगा.दांपत्य और पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य. पुराने निवेश से लाभ की संभावना. कला, संगीत और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में प्रगति आत्मविश्वास में वृद्धि यह समय वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लेने का है। सामाजिक संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से हल्का योग और ध्यान लाभकारी रहेगा.