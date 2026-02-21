Shukra Nakshatra Parivartan: रंगों के त्योहार होली तक इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र, खूब मिलेगा लाभ

धर्म
Nitin Sharma | Feb 21, 2026, 12:21 PM IST
1.इन राशियों के लिए शुभ रहेगा गोचर
ज्योतिषीय दृष्टि से यह परिवर्तन केवल भौतिक सुख-सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मानसिक गहराई, रिश्तों की परिपक्वता और वित्तीय सोच में भी बदलाव लाता है. आइए ज्योतिषाचार्य प्रितिका मोजूमदार से समझते हैं कि यह गोचर किन चार राशियों के लिए अधिक अनुकूल परिणाम दे सकता है.
2.गोचर का ज्योतिषीय अर्थ
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहस्य, आत्ममंथन और परिवर्तन का प्रतीक है. शुक्र प्रेम, सौंदर्य, कला और विलासिता के कारक हैं. इस नक्षत्र में आते हैं, तो भौतिक सुखों के साथ मानसिक परिपक्वता भी बढ़ती है. इस समय में रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ सकती है.कला और रचनात्मक क्षेत्रों में उन्नति संभव है. आर्थिक फैसलों में संतुलन देखने को मिल सकता है.
(Credit Image AI)
3.वृषभ राशि: संबंधों और निवेश में मजबूती
वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से प्रभावी रहेगा.दांपत्य और पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य. पुराने निवेश से लाभ की संभावना. कला, संगीत और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में प्रगति आत्मविश्वास में वृद्धि यह समय वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लेने का है। सामाजिक संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से हल्का योग और ध्यान लाभकारी रहेगा.
4.कर्क राशि: करियर और वित्त में नई गति
कर्क राशि के लिए यह गोचर व्यावसायिक स्थिरता और आर्थिक सुधार का संकेत देता है. रुके हुए बनेंगे. नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिल सकती है. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.. मानसिक तनाव में कमी के साथ ही निवेश में लाभ होगा.
5.कन्या राशि: आर्थिक और मानसिक संतुलन
कन्या राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान आत्मविश्लेषण से लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार करियर संबंधी निर्णयों में सफलता और प्रेम और मित्रता में मधुरता व मानसिक स्थिरता रहेगी. नई योजनाओं की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. परिवार के साथ समय बिताना मानसिक शांति देगा. पुराने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में भी सुधार संभव है.
6.कुंभ राशि: सामाजिक प्रतिष्ठा और अवसर
कुंभ राशि के लिए यह अवधि सामाजिक और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रह सकती है. नए संपर्कों से फायदा करियर में नई जिम्मेदारिया आर्थिक स्थिति में सुधार और सृजनात्मक कार्यों में सफलता साझेदारी या सहयोग से जुड़े निर्णय सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं. हालांकि, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आवश्यक रहेगा.