Shukra Grah Gochar: कल से इन 5 राशियों का शुरू होगा सुनहरा समय, शुक्र ग्रह की चाल बदलते ही लगेगी लॉटरी

धर्म
Nitin Sharma | Feb 21, 2026, 03:43 PM IST
1.मेष राशि
शुक्र का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है. लंबे समय से चले आ रहे गलतफहमी या दूरियों वाले रिश्ते अब बातचीत के जरिए सुलझने लगेंगे. आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपको नए लोगों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे, जो भविष्य में आपके काम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. करियर और आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार आएगा. रुके हुए प्रोजेक्ट्स में तेजी आ सकती है. कुल मिलाकर माहौल आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.
2.मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय करियर में उन्नति के नए अवसर लेकर आ सकता है. राहु के प्रभाव से उत्पन्न भ्रम और अनिश्चितता धीरे-धीरे कम होगी और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी. वरिष्ठों और बॉस से सहयोग मिल सकता है, जिससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. रचनात्मक क्षेत्रों, मीडिया, डिजाइन या कंटेंट से जुड़े लोगों को पहचान मिलने की संभावना है. नई जिम्मेदारियां या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जो करियर में तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेंगे.
3.सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए साझेदारी और रिश्तों में संतुलन बहाल करने का समय आ गया है. उलझन भरे फैसले धीरे-धीरे स्पष्ट हो जाएंगे. वैवाहिक जीवन या व्यावसायिक साझेदारियों में गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. रुके हुए प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकते हैं और किसी पुरानी योजना को पुनर्जीवित करने का अवसर मिल सकता है. निवेश या वित्तीय मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेने पर लाभ मिलने की संभावना है. भावनाओं में बहकर कोई भी जल्दबाजी भरा कदम उठाने से बचें.
4.तुला राशि
शुक्र तुला राशि का स्वामी है, इसलिए यह नक्षत्र परिवर्तन इनके लिए विशेष माना जाता है. लंबे समय से चले आ रहे तनाव और मानसिक उलझन धीरे-धीरे कम हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नई परियोजनाओं या जिम्मेदारियों के संकेत हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में भी सुधार होगा और छोटी-छोटी बातों पर होने वाले झगड़े कम होंगे. स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा. मन और शरीर दोनों में स्थिरता बढ़ेगी, जिससे निर्णय लेना आसान हो जाएगा.
5.मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए यह बदलाव आर्थिक और पारिवारिक मामलों में राहत लेकर आएगा. कुछ समय से हो रहे अचानक खर्चे और जल्दबाजी में लिए गए फैसले अब संतुलित होंगे. घर का माहौल सुधरेगा और आपसी तालमेल मजबूत होगा. किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की शुरुआत करने का यह अच्छा समय है, लेकिन हर कदम सावधानी से उठाएं. काम में स्थिरता आएगी और चीजें धीरे-धीरे आपके नियंत्रण में आ जाएंगी.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से