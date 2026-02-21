Shukra Grah Gochar: कल से इन 5 राशियों का शुरू होगा सुनहरा समय, शुक्र ग्रह की चाल बदलते ही लगेगी लॉटरी

5 . मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह बदलाव आर्थिक और पारिवारिक मामलों में राहत लेकर आएगा. कुछ समय से हो रहे अचानक खर्चे और जल्दबाजी में लिए गए फैसले अब संतुलित होंगे. घर का माहौल सुधरेगा और आपसी तालमेल मजबूत होगा. किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की शुरुआत करने का यह अच्छा समय है, लेकिन हर कदम सावधानी से उठाएं. काम में स्थिरता आएगी और चीजें धीरे-धीरे आपके नियंत्रण में आ जाएंगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

