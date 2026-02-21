FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Mineral Deficiency: मसल्स और बोन की वीकनेस के साथ माइग्रेन और हार्ट बीट का रिदम बिगाड़ती है इस मिनरल की कमी

मसल्स और बोन की वीकनेस के साथ माइग्रेन और हार्ट बीट का रिदम बिगाड़ती है इस मिनरल की कमी

8 मिनट का गुस्सा 40 मिनट तक हार्ट को रिस्क पर रखता है, रिसर्च ने खोला चौंकाने वाला सच

8 मिनट का गुस्सा 40 मिनट तक हार्ट को रिस्क पर रखता है, रिसर्च ने खोला चौंकाने वाला सच

रोज़ा तोड़ते ही इफ्तार में खजूर क्यों खाते हैं रोजेदार? जानिए साइंस और इस्लाम दोनों का बड़ा राज

रोज़ा तोड़ते ही इफ्तार में खजूर क्यों खाते हैं रोजेदार? जानिए साइंस और इस्लाम दोनों का बड़ा राज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Horror Films: रूह को झकझोर देंगी OTT पर मौजूद ये 5 डरावनी फिल्में, खौफ ऐसा कि असल में सुनाई देगी चीखें

Horror Films: रूह को झकझोर देंगी OTT पर मौजूद ये 5 डरावनी फिल्में, खौफ ऐसा कि असल में सुनाई देगी चीखें

Shukra Grah Gochar: कल से इन 5 राशियों का शुरू होगा सुनहरा समय, शुक्र ग्रह की चाल बदलते ही लगेगी लॉटरी

कल से इन 5 राशियों का शुरू होगा सुनहरा समय, शुक्र ग्रह की चाल बदलते ही लगेगी लॉटरी

खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें

खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें

HomePhotos

धर्म

Shukra Grah Gochar: कल से इन 5 राशियों का शुरू होगा सुनहरा समय, शुक्र ग्रह की चाल बदलते ही लगेगी लॉटरी

शुक्र ग्रह फरवरी के अंत में नक्षत्र परिवर्तन करेगा. 22 फरवरी को शुक्र शतभिषा नक्षत्र से गोचर करके पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, सुख, धन और रिश्तों का ग्रह माना जाता है. शुक्र का गोचर स्थिरता और स्पष्टता का संकेत देता है,जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा.

Nitin Sharma | Feb 21, 2026, 03:43 PM IST

1.मेष राशि 

मेष राशि 
1

शुक्र का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है. लंबे समय से चले आ रहे गलतफहमी या दूरियों वाले रिश्ते अब बातचीत के जरिए सुलझने लगेंगे. आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपको नए लोगों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे, जो भविष्य में आपके काम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. करियर और आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार आएगा. रुके हुए प्रोजेक्ट्स में तेजी आ सकती है. कुल मिलाकर माहौल आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें. 

Advertisement

2.मिथुन राशि 

मिथुन राशि 
2

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय करियर में उन्नति के नए अवसर लेकर आ सकता है. राहु के प्रभाव से उत्पन्न भ्रम और अनिश्चितता धीरे-धीरे कम होगी और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी. वरिष्ठों और बॉस से सहयोग मिल सकता है, जिससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. रचनात्मक क्षेत्रों, मीडिया, डिजाइन या कंटेंट से जुड़े लोगों को पहचान मिलने की संभावना है. नई जिम्मेदारियां या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जो करियर में तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेंगे.

3.सिंह राशि 

सिंह राशि 
3

सिंह राशि वालों के लिए साझेदारी और रिश्तों में संतुलन बहाल करने का समय आ गया है. उलझन भरे फैसले धीरे-धीरे स्पष्ट हो जाएंगे. वैवाहिक जीवन या व्यावसायिक साझेदारियों में गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. रुके हुए प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकते हैं और किसी पुरानी योजना को पुनर्जीवित करने का अवसर मिल सकता है. निवेश या वित्तीय मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेने पर लाभ मिलने की संभावना है. भावनाओं में बहकर कोई भी जल्दबाजी भरा कदम उठाने से बचें. 

4.तुला राशि 

तुला राशि 
4

शुक्र तुला राशि का स्वामी है, इसलिए यह नक्षत्र परिवर्तन इनके लिए विशेष माना जाता है. लंबे समय से चले आ रहे तनाव और मानसिक उलझन धीरे-धीरे कम हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नई परियोजनाओं या जिम्मेदारियों के संकेत हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में भी सुधार होगा और छोटी-छोटी बातों पर होने वाले झगड़े कम होंगे. स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा. मन और शरीर दोनों में स्थिरता बढ़ेगी, जिससे निर्णय लेना आसान हो जाएगा.

TRENDING NOW

5.मकर राशि 

मकर राशि 
5

मकर राशि वालों के लिए यह बदलाव आर्थिक और पारिवारिक मामलों में राहत लेकर आएगा. कुछ समय से हो रहे अचानक खर्चे और जल्दबाजी में लिए गए फैसले अब संतुलित होंगे. घर का माहौल सुधरेगा और आपसी तालमेल मजबूत होगा. किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की शुरुआत करने का यह अच्छा समय है, लेकिन हर कदम सावधानी से उठाएं. काम में स्थिरता आएगी और चीजें धीरे-धीरे आपके नियंत्रण में आ जाएंगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Horror Films: रूह को झकझोर देंगी OTT पर मौजूद ये 5 डरावनी फिल्में, खौफ ऐसा कि असल में सुनाई देगी चीखें
Horror Films: रूह को झकझोर देंगी OTT पर मौजूद ये 5 डरावनी फिल्में, खौफ ऐसा कि असल में सुनाई देगी चीखें
Shukra Grah Gochar: कल से इन 5 राशियों का शुरू होगा सुनहरा समय, शुक्र ग्रह की चाल बदलते ही लगेगी लॉटरी
कल से इन 5 राशियों का शुरू होगा सुनहरा समय, शुक्र ग्रह की चाल बदलते ही लगेगी लॉटरी
खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें
खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें
Shani Parvat Palmistry: हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत
हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत
Trigrahi Yog: शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
MORE
Advertisement
धर्म
Amalaki Ekadashi Vrat Katha: आमलकी एकादशी पर जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
आमलकी एकादशी पर जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
Aamlaki Ekadashi 2026: इस दिन है आमलकी एकादशी, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा विधि, पारण का समय और महत्व
इस दिन है आमलकी एकादशी, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा विधि, पारण का समय और महत्व
Holashtak 2026: होलाष्टक के 8 दिनों में जरूर करें इन 5 मंत्रों का जाप, नकारात्मकता और भय दूर होने के साथ बनी रहेगी सुख समृद्धि
होलाष्टक के 8 दिनों में जरूर करें इन 5 मंत्रों का जाप, नकारात्मकता और भय दूर होने के साथ बनी रहेगी सुख समृद्धि
MORE
Advertisement