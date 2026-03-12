Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं

1 . शुक्र का नक्षत्र गोचर

1

वैसे तो शुक्र ग्रह ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, लेकिन शुक्र के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ दोनों तरीके से पड़ता है. जल्द ही यानी 15 मार्च 2026 को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसका प्रभाव कुछ लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा तो वहीं कई राशियां ऐसी भी हैं, जिसके जातकों के लिए यह समय संकट से भर होगा.

(Credit Image AI)