FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हमले में बाल बाल बचे फारूक अब्दुल्ला, जम्मू में शादी समारोह के दौरान फायरिंग, फारूक और सुरिंदर चौधरी दोनों सुरक्षित, शादी में डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी भी मौजूद थे, फायरिंग करने वाला कमल सिंह गिरफ्तार, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया | कच्चे तेल की कीमतों में 9% की बढ़ोतरी | स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सूत्रों से बड़ी खबर, ईरान ने पुष्पक और परिमल को इजाजत दी | निफ्टी में भी करीब 200 अंकों की गिरावट, सेंसेक्स में 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- बाल-बाल बच गए मेरे पिता

जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- बाल-बाल बच गए मेरे पिता

Papamochani Ekadashi 2026: इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

Delhi-NCR Weather: गर्मी से मिलेगी राहत! 37°C की तपिश के बीच दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें कब गिरेगी पहली बूंद

Delhi-NCR Weather: गर्मी से मिलेगी राहत! 37°C की तपिश के बीच दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें कब गिरेगी पहली बूंद

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं

शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं

Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक

भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक

HomePhotos

धर्म

Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं

ज्योतिष में सभी नौ ग्रहों का अपना एक अलग महत्व होता है. कुंडली में विराजमान सभी ग्रह व्यक्ति पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालते हैं. इसबीच ग्रहों का गोचर यानी परिवर्तन और संचार भी अच्छा और बुरा प्रभाव डालता है. अब शुक्र का गोचर होने जा रहा है, जो कुछ राशियों के जातकों के जीवन को संकटों से भर सकता है...

Nitin Sharma | Mar 12, 2026, 09:10 AM IST

1.शुक्र का नक्षत्र गोचर

शुक्र का नक्षत्र गोचर
1

वैसे तो शुक्र ग्रह ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, लेकिन शुक्र के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ दोनों तरीके से पड़ता है. जल्द ही यानी 15 मार्च 2026 को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसका प्रभाव कुछ लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा तो वहीं कई राशियां ऐसी भी हैं, जिसके जातकों के लिए यह समय संकट से भर होगा. 

(Credit Image AI)

Advertisement

2.कष्टों से भर जाएगा जीवन

कष्टों से भर जाएगा जीवन
2

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार की मानें तो शुक्र 15 मार्च को रेवती नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जबकि इस नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध हैं. ऐसे में कुछ राशियों पर शुक्र के इस गोचर का शुभ की जगह अशुभ प्रभाव पड़ेगा. इन्हें आने वाले दिनों में आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और हानि झेलनी पड़ सकती है. इनके लिए यह समय बेहद मुश्किल भरा होगा.

(Credit Image AI)

3.कर्क राशि

कर्क राशि
3

शुक्र का रेवती नक्षत्र में गोचर करना कर्क राशि के जातकों पर अशुभ प्रभाव डालेगा. इस समय में आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं. फिजूलखर्ची बढ़ेगी. व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. कोई भी कदम बेहद सोच समझकर ही उठाये.

4.धनु राशि

धनु राशि
4

धनु राशि के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को प्रभावित करेगा. गोचर के अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे. इसकी वजह से घर में बीमारी से लेकर दफ्तर में उठापटक हो सकती है. पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें, किसी से भी उधार लेने से बचें.

TRENDING NOW

5.सिंह राशि

सिंह राशि
5

सिंह राशि वालों शुक्र का यह गोचर खतरा पैदा कर सकता है. 15 मार्च के बाद शत्रुओं से सावधान रहे. किसी भी झगड़े में न पड़े. यह समय बेहद शांति और भगवान के नाम जाप के साथ निकालने की कोशिश करें. व्यापार में नुकसान होने की संभावना है. नौकरी में बन रहे बढ़ोतरी के योग भी खतरे में पड़ सकते हैं.

6.दांपत्य जीवन में बढ़ सकती है कलह

दांपत्य जीवन में बढ़ सकती है कलह
6

वहीं शुक्र व्यक्ति को लग्जरी, शांति, सुंदरता, वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि देता है, लेकिन इसके अशुभ होने पर व्यक्ति के दांपत्य जीवन में कलेश, तनाव और समस्याएं पैदा होने लगती हैं. शुक्र दोष की वजह से व्यक्ति दरिद्र और समस्याओं का सामना करना पड़ता है. 

(Credit Image AI)

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक
भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज
दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम
दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
Zodiac Sign: ये हैं वो 5 राशियां जो एक रुपये को करोड़ों में बदल सकती हैं, पैसे को डबल बनाने में होती हैं ये माहिर
ये हैं वो 5 राशियां जो एक रुपये को करोड़ों में बदल सकती हैं, पैसे को डबल बनाने में होती हैं ये माहिर
Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
Budh Gochar: इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने  
इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने
MORE
Advertisement