Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं

धर्म
Nitin Sharma | Mar 12, 2026, 09:10 AM IST
1.शुक्र का नक्षत्र गोचर
वैसे तो शुक्र ग्रह ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, लेकिन शुक्र के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ दोनों तरीके से पड़ता है. जल्द ही यानी 15 मार्च 2026 को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसका प्रभाव कुछ लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा तो वहीं कई राशियां ऐसी भी हैं, जिसके जातकों के लिए यह समय संकट से भर होगा.
(Credit Image AI)
2.कष्टों से भर जाएगा जीवन
ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार की मानें तो शुक्र 15 मार्च को रेवती नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जबकि इस नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध हैं. ऐसे में कुछ राशियों पर शुक्र के इस गोचर का शुभ की जगह अशुभ प्रभाव पड़ेगा. इन्हें आने वाले दिनों में आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और हानि झेलनी पड़ सकती है. इनके लिए यह समय बेहद मुश्किल भरा होगा.
(Credit Image AI)
3.कर्क राशि
शुक्र का रेवती नक्षत्र में गोचर करना कर्क राशि के जातकों पर अशुभ प्रभाव डालेगा. इस समय में आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं. फिजूलखर्ची बढ़ेगी. व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. कोई भी कदम बेहद सोच समझकर ही उठाये.
4.धनु राशि
धनु राशि के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को प्रभावित करेगा. गोचर के अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे. इसकी वजह से घर में बीमारी से लेकर दफ्तर में उठापटक हो सकती है. पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें, किसी से भी उधार लेने से बचें.
5.सिंह राशि
सिंह राशि वालों शुक्र का यह गोचर खतरा पैदा कर सकता है. 15 मार्च के बाद शत्रुओं से सावधान रहे. किसी भी झगड़े में न पड़े. यह समय बेहद शांति और भगवान के नाम जाप के साथ निकालने की कोशिश करें. व्यापार में नुकसान होने की संभावना है. नौकरी में बन रहे बढ़ोतरी के योग भी खतरे में पड़ सकते हैं.
6.दांपत्य जीवन में बढ़ सकती है कलह
वहीं शुक्र व्यक्ति को लग्जरी, शांति, सुंदरता, वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि देता है, लेकिन इसके अशुभ होने पर व्यक्ति के दांपत्य जीवन में कलेश, तनाव और समस्याएं पैदा होने लगती हैं. शुक्र दोष की वजह से व्यक्ति दरिद्र और समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
(Credit Image AI)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
