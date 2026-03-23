Shukra Gochar 2026: जल्द शुक्र के राशि और नक्षत्र गोचर से चमकेगी इन 5 राशियों के जातकों की किस्मत, शुरू होगा गोल्डन पीरियड

1 . शुक्र राशि और नक्षत्र गोचर

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शुक्र के इस गोचर का प्रभाव 5 राशियों के जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगा. इसकी वजह शुक्र की चाल में बदलाव होने से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं. इस बार शुक्र का यह गोचर 26 मार्च को सुबह 5 बजकर 13 मिनट पर होगा. इस समय में शुक्र राशि के साथ नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. इससे 5 राशियों के जातकों की किस्मत चमक जाएगी. इन्हीं दिन दोगुनी तरक्की प्राप्त होगी.

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