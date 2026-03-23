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Shukra Gochar 2026: जल्द शुक्र के राशि और नक्षत्र गोचर से चमकेगी इन 5 राशियों के जातकों की किस्मत, शुरू होगा गोल्डन पीरियड

ज्योतिष में सभी नौ ग्रहों का गोचर 12 राशि और 27 अलग अलग नक्षत्रों में होता है. सभी ग्रहों के गोचर की एक अलग समय सीमा होती है, लेकिन हर ग्रह के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है. इसी में अब धन संपत्ति और वैभव के कारक शुक्र राशि और नक्षत्र गोचर कर रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा

Nitin Sharma | Mar 23, 2026, 03:27 PM IST

1.शुक्र राशि और नक्षत्र गोचर

शुक्र राशि और नक्षत्र गोचर
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शुक्र के इस गोचर का प्रभाव 5 राशियों के जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगा. इसकी वजह शुक्र की चाल में बदलाव होने से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं. इस बार शुक्र का यह गोचर 26 मार्च को सुबह 5 बजकर 13 मिनट पर होगा. इस समय में शुक्र राशि के साथ नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. इससे 5 राशियों के जातकों की किस्मत चमक जाएगी. इन्हीं दिन दोगुनी तरक्की प्राप्त होगी. 

(Credit Image AI)

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2.मिल सकता है प्रमोशन

मिल सकता है प्रमोशन
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शुक्र का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहेगा. इनके लंबे समय से अटके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे. नौकरी और बिजनेस में सफलता के योग बन रहे हैं. नौकरी में लंबे समय से चल रही प्रमोशन की प्रतिक्षा पूरी होगी. आपको मेहनत का फल प्राप्त होगा. इनकम के सोर्स बढ़ेंगे. 

(Credit Image AI)

3.वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग

वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग
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शुक्र को ऐश्वर्य और समृद्धि का कारक माना जाता है. शुक्र देव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में लग्जरी आती है. अब शुक्र की कृपा वृषभ राशि पर होने वाली है. शुक्र के इसी प्रभाव से वृषभ राशि के जातकों को वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं. इस समय में निवेश करने पर अच्छा लाभ मिल सकता है. सफलता प्राप्त होगी. 

(Credit Image AI)

4.बन जाएंगे अटके हुए काम

बन जाएंगे अटके हुए काम
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सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर लाभकारी सिद्ध होगा. इनके अटके हुए काम बन जाएंगे. जीवन में सफलता के योग बनेंगे. सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है. पिछले समय से चल रही समस्याएं अब खत्म होंगी. रुका हुआ पैसा अचानक से वापस मिल सकता है. आपको कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है. 

(Credit Image AI)

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5.आर्थिक लाभ होने के योग

आर्थिक लाभ होने के योग
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तुला राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर बेहद शुभ साबित होगा. इसकी वजह से शुक्र के प्रभाव से इनके बिगड़े हुए काम बनेंगे. आर्थिंक परेशानियां खत्म होगी. कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है, जो बंपर पैसा देकर जाएगी.

(Credit Image AI)

6.बीमारियों से मिलेगा छुटकारा

बीमारियों से मिलेगा छुटकारा
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मीन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर शुभ साबित होगा. इस समय में आत्मविश्वास बढ़ेगा. पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा. अगर आप किसी के साथ पार्टनरशीप कर रहे हैं तो इसमें मुनाफे के संकेत मिल रहे हैं.

(Credit Image AI)

 

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. 

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