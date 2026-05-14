Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से चमकेगा इन 4 राशियों के जातकों का भाग्य, करियर से लेकर बिजनेस तक में होगी बढ़ोतरी

धर्म
Nitin Sharma | May 14, 2026, 10:53 AM IST
1.शुक्र गोचर बढ़ाएगा लग्जरी
ज्योतिष के अनुसार, 14 मई 2026 को शुक्र ग्रह वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. शुक्र का यह गोचर सुबह 10 बजकर 35 मिनट पर होगा. वहीं मिथुन राशि में शुक्र ग्रह 8 जून तक रहेंगे. ऐसे में 4 राशियां ऐसी हैं, जिनके जातकों की किस्मत चमक जाएगी. इन्हें शुक्र के गोचर से कारोबार से लेकर करियर तक में सफलता मिलेगी. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां, जिन्हें लाभ मिलेगा...
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2.मजबूत होगी आर्थिक स्थिति
वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर बेहद शुभ साबित होगा. इनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी. पिछले समय से चल रही आर्थिक परेशानी दूर होगी. बैंक बैलेंस बढ़ सकता है. पैसों की बचत में सफलता मिलेगी. कार्यस्थल में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा. साथ ही व्यापार में बढ़ोतरी के योग बनेंगे.
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3.करियर और व्यापार में मिलेगी सफलता
मिथुन राशि के जातकों को शुक्र के गोचर से लाभ ही लाभ होगा. इनके अटके हुए काम अपने आप बन जाएंगे. शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति का आकर्षण बढ़ेगा. नौकरी से व्यापार में बढ़ोतरी होगी. करियर में मन चाही पोजिशन मिल सकती है. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. विदेश जाने का सपना देख रहे लोगों को सफलता मिलना तय है.
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4.धन लाभ के बन रहे योग
कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर वारदान साबित हो सकता है. इसकी वजह इन्हें चारों तरफ से धन लाभ होगा. इनकम के सोर्स बढ़ेंगे. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह सबसे शुभ समय रहेगा. इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है.
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5.जीवन में आएगी लग्जरी
तुला राशि के जातकों के जीवन में शुक्र के प्रभाव से लग्जरी और ऐश्वर्य बढ़ेगा. नया घर या वाहन खरीदने के योग बनेंगे. आपके लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं. जीवन में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी. जीवन के अंदर कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है. समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.
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डिस्क्लेमर: यह जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जनरुचि की जानकारी देना है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है.
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