Shukra Gochar 2026: इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें

5 . मकर राशि

शुक्र मकर राशि के लग्न भाव में गोचर करेंगे. इसका संबंध व्यक्ति के शरीर और मुख से है. शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको परिवार में किसी प्रकार की परेशानी महसूस हो सकती है. इसकी वजह आपका खराब व्यवहार हो सकता है. इस दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है. ऐसे में शुक्र के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए सात अनाज का दान जरूर करें.

