Shukra Gochar 2026: शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा

1 . इस दिन होगा शुक्र का गोचर

ज्योतिषयों के अनुसार, 2 मार्च 2026 को शुक्र देव गोचर करेंगे. शुक्र ग्रह 2 मार्च को 12 बजकर 57 मिनट पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 4 मार्च को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे. इसके बाद 15 मार्च को रेवती नक्षत्र में गोचर होगा. वहीं 26 मार्च को शुक्र देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे.