Shukra Gochar 2026: शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा

धर्म
Nitin Sharma | Feb 25, 2026, 10:47 AM IST
1.इस दिन होगा शुक्र का गोचर
ज्योतिषयों के अनुसार, 2 मार्च 2026 को शुक्र देव गोचर करेंगे. शुक्र ग्रह 2 मार्च को 12 बजकर 57 मिनट पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 4 मार्च को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे. इसके बाद 15 मार्च को रेवती नक्षत्र में गोचर होगा. वहीं 26 मार्च को शुक्र देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे.
2.कर्क राशि के लिए शुभ होगा समय
कर्क राशि के लिए यह समय बेहद शुभदायक रहेगा. धर्म और कर्म में आपकी रूचि बढ़ेगी. धार्मिक यात्राओं को दान पुण्य के योग बनेंगे. बुद्धि से धन कमाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. जीवनसाथी से लेकर परिवार के सहयोग मिलेगा. माता पिता की सेवा सम्मान प्राप्त होगा.
3.धनु राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत
धनु राशि वालों के लिए शुक्र गोचर बेहद शुभ रहेगा. शुक्र के प्रभाव से आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे. कारोबार और व्यापार में बढ़ोतरी होगी. ब्यूटी प्रोडक्ट्स या सौंदर्य संबंधित व्यवसाय में विशेष लाभ मिलेंगे. खर्च के योग बनेंगे.
4.दान से मिलेगी कृपा
धनु या कर्क राशि के जातक इस समय में दान पुण्य जरूर करें. ऐसा करने से शुक्र के लाभ के साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी. जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
(Credit Image AI)