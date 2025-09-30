स्मृति ईरानी से लेकर अमर उपाध्याय तक, जानें कितनी पढ़ी-लिखी है Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 की स्टारकास्ट
1 अक्टूबर से बदल रहे हैं ये 5 अहम नियम, आम जनता पर होगा सीधा असर
प्यार में बहुत ही वफादार होते हैं इन 3 राशियों के लोग, कभी नहीं दुखाते अपने लाइफ पार्टनर का दिल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का दिमाग शार्प और दिल होता है सॉफ्ट, करियर गोल्स रखते हैं एकदम फिक्स
पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाके के बाद भीषण गोलीबारी, 10 की मौत कई घायल
यह है नवमी से लेकर विजयदशमी पर पूजा अर्चना करने के शुभ मुहूर्त, जानें रावण दहन का समय
भाजपा और पीएम मोदी को बिहार में कैसे मिलेगा DBT के जरिये 'डायरेक्ट बेनिफिट'?
Heart Attack आने से पहले ही चल जाएगा पता, हर किसी को जरूर करा लेना चाहिए ये टेस्ट
Dussehra 2025: क्यों मनाया जाता है दशहरा, जानें इसके पीछे की पौराणिक कथाएं और धार्मिक महत्व
Indigo Flight Bomb Threat: मुंबई से दिल्ली आ रहे इंडिगो विमान को मिली बम की धमकी, दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित
धर्म
Abhay Sharma | Sep 30, 2025, 01:41 PM IST
1.कैसे निकालें मूलांक?
इसके लिए किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख को इकाई अंक तक जोड़ा जाता है, आखिर में जो 1 संख्या आएगी वही आपका मूंलाक होगा. उदाहरण के लिए किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा. जैसे (2, 1+1=2, 2+0=2, 2+9=11; 1+1=2).
2.मूलांक 2
अंकज्योतिष में मूलांक 2 को बेहद खास नंबर माना जाता है, मान्यता अनुसार मूलांक 2 के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं. इसलिए मूलांक 2 के जातक शांत, बुद्धिमान और भावुक स्वभाव के होते हैं. आइए जानते हैं मूलांक 2 के लोगों से जुड़ी अन्य दिलचस्प बातें...
3.बुद्धिमान होते हैं
ऐसे जातक बुद्धिमान और समझदारी के लिए जाने जाते हैं. इतना ही नहीं, इनमें लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी होती है और ये टीमवर्क पर फोकस करते हैं. इसके अलावा इन्हें समाज में इन्हें खूब मान-सम्मान मिलता है और लोग इनके विचारों वैल्यू भी देते हैं.
4.सपोर्टिव नेचर
इन तारीखों पर जन्मे लोग अपने सपोर्टिव नेचर से हर किसी के अच्छे दोस्त बन जाते हैं. इसके अलावा ये अपने करियर गोल्स को लेकर महत्वाकांक्षी होते हैं. मूलांक 2 के जातक दूसरों को तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं.
5.लॉयल पार्टनर होते हैं
मूलांक 2 के जातक प्यार के मामले में बहुत लकी होते हैं, इसके अलावा ये अपने साथी के प्रति बहुत वफादार भी होते हैं. न ही प्रेमी से कोई बात छुपाते हैं. ये रिलेशनशिप में आइडियाल पार्टनर साबित होते हैं और पार्टनर का सपोर्ट करते हैं. उनकी फीलिंग्स और फैसलों का बहुत सम्मान करते हैं.
6.कभी हार न मानने वाले
इसके अलावा मूलांक 2 के जातक साहसी और पराक्रमी होते हैं और ऐसे लोग चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं. इस मूलांक के जातक मुश्किल घड़ी में भी हार नहीं मानते हैं, सफलता की राह पर खूब आगे बढ़ते हैं. इनकी कड़ी मेहनत और लगन देखकर हर कोई इनकी खूब प्रशंसा करता है.