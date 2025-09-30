Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का दिमाग शार्प और दिल होता है सॉफ्ट, करियर गोल्स रखते हैं एकदम फिक्स

5 . लॉयल पार्टनर होते हैं

5

मूलांक 2 के जातक प्यार के मामले में बहुत लकी होते हैं, इसके अलावा ये अपने साथी के प्रति बहुत वफादार भी होते हैं. न ही प्रेमी से कोई बात छुपाते हैं. ये रिलेशनशिप में आइडियाल पार्टनर साबित होते हैं और पार्टनर का सपोर्ट करते हैं. उनकी फीलिंग्स और फैसलों का बहुत सम्मान करते हैं.