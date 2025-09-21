अक्षय कुमार हर साल 650-700 स्टंट वर्कर्स का कराते हैं इंश्योरेंस! कहा- 'ये हैं असली हीरो, इनकी वजह से मैं बना..'
जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग
Bihar Election: बिहार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए किया बड़ा ऐलान, टैबलेट-स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलेगी वित्तीय मदद
PM मोदी आज 5 बजे करेंगे देश को संबोधित, कर सकते हैं कुछ बड़ा ऐलान
कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान
अब सफर में प्यास बुझाना होगा सस्ता, Indian Railways ने घटाए रेल नीर के दाम
Devi Shailputri: नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की करें आराधना, भोग, बीज मंत्र-आरती के साथ जानें पूजा की संपूर्ण विधि
'द कपिल शर्मा शो' में Akshay Kumar ने ली चुटकी, कहा- 'इतनी आमदनी है कि कनाडा वाले कैफे पर गोलियां चलीं..'
Kalash Sthapana Vidhi-Muhurat: नवरात्रि पर इस विधि-विधान से करें कलश स्थापना, ये रहे घटस्थापना के 3 शुभ मुहूर्त
'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां
धर्म
ऋतु सिंह | Sep 21, 2025, 09:30 AM IST
1.नवरात्रि पूजा और कलश स्थापना से घर में सुख-समृद्धि भी बढ़ती है
मान्यता है कि जो भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, देवी दुर्गा की कृपा से उन्हें कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता.देवी की आराधना से सभी दुख, कष्ट, रोग समाप्त होते हैं और घर में सुख-समृद्धि भी बढ़ती है. साथ ही, नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का आह्वान और कलश स्थापना की जाती है. लेकिन कलश स्थापना भी विधि-विधान से ही करनी चाहिए, तभी पूजा सफल होती है. कलश स्थापना क्या है, आइए जानते हैं इसके नियम और अनुष्ठान के बारे में.
2.22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगी नवरात्रि
22 सितंबर से शरद नवरात्रि शुरू होने जा रही है और 2 अक्टूबर से विजयादशमी के साथ शरद नवरात्रि का समापन भी हो जाएगा. शरद नवरात्रि के पहले दिन घर, पूजा पंडाल या मंदिर में कलश स्थापना की जाती है. कलश के बिना स्थापित मां दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है. कलश स्थापना के भी कुछ नियम और अनुष्ठान होते हैं. इस नियम के अनुसार कलश स्थापना करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं.
3.कलश स्थापना करके देवी दुर्गा का आह्वान
कलश स्थापना करके देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है और उनके आगमन के साथ ही नवदुर्गा पूजा शुरू हो जाती है. इस साल कलश स्थापना के तीन शुभ मुहूर्त हैं. मिट्टी के पात्र को घट कहा जाता है और नवरात्रि में घटस्थापना का विशेष महत्व है. जो लोग शरद नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना करना चाहते हैं, उन्हें नवरात्रि के पहले दिन तीन शुभ मुहूर्त मिलेंगे.
4. नवरात्रि के पहले दिन का शुभ मुहूर्त -
द्रिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को प्रातः 01:23 बजे प्रारंभ हो रही है. यह तिथि 23 सितंबर को सुबह 02:55 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर को है.
5.कलश स्थापना का पहला मुहूर्त:
अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो कलश स्थापना का पहला मुहूर्त आपके लिए शुभ रहेगा. कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 बजे से 7:40 बजे तक है. इसी समय कन्या लग्न भी है.
6.कलश स्थापना का दूसरा मुहूर्त:
कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से 10:43 बजे तक है. आप इस दौरान घटस्थापना और पूजा भी कर सकते हैं.
7.कलश स्थापना का तीसरा मुहूर्त:
जो लोग सुबह कलश स्थापना नहीं कर सकते, उनके लिए दोपहर का अभिजीत मुहूर्त सबसे अच्छा है. कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक है.
8.शुक्ल योग में कलश स्थापना -
नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय शुक्ल योग बन रहा है. शुक्ल योग सुबह 7:59 बजे तक रहेगा. इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:24 बजे तक है. उसके बाद हस्त नक्षत्र प्रभावी होगा.
कलश स्थापना के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:35 से 05:22 तक है, जबकि संध्या मुहूर्त सुबह 04:58 से 06:09 तक है, और विजय मुहूर्त दोपहर 02:15 से 03:03 तक है.
9.कलश स्थापना से जुड़ी ये बात जान लें
शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने के बाद सप्तशती चंडी पाठ शुरू करें. ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि शुभ मुहूर्त के अलावा नियम और अनुष्ठान भी जरूरी हैं. इसलिए कलश स्थापना विधि-विधान से करनी चाहिए. अगर आपके पास तांबे या पीतल का कलश है तो उसे स्थापित करें, अन्यथा आप मिट्टी का कलश भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी में कोई काला धब्बा नहीं होना चाहिए.
10.कैसे करें कलश की स्थापना
इस कलश को लाल कपड़े और मौली से लपेटें और सिंदूर से स्वस्तिक बनाएँ. कलश के नीचे चावल, जौ और चावल रखें. साथ ही, कलश में सुपारी, सिक्के, पंचरत्न, सर्वोपसाधि और पंचपल्लव मंत्रों का जाप करते हुए रखें. कलश स्थापना से पहले पूरे घर को गंगाजल से अवश्य शुद्ध करें. यदि आप इस विधि से कलश स्थापित करते हैं, तो माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होंगी और आपकी पूजा सफल होगी.
11.घटस्थापना सामग्री सूची
मिट्टी के बर्तन, कलश, बड़ा लैंप, निरंतर लौ के लिए कपास की बाती, नारियल की भूसी, आम के पत्ते, गंगा जल , लाल कपड़ा, किसी पवित्र स्थान (मंदिर आदि) की मिट्टी,अक्षत, हल्दी, फूल, फूलों की माला, इलायची, लौंग, कपूर,लाल धागा, सिक्का, सुपारी, कुमकुम-चंदन.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.