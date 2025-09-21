Kalash Sthapana Vidhi-Muhurat: नवरात्रि पर इस विधि-विधान से करें कलश स्थापना, ये रहे घटस्थापना के 3 शुभ मुहूर्त 

1 . नवरात्रि पूजा और कलश स्थापना से घर में सुख-समृद्धि भी बढ़ती है

मान्यता है कि जो भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, देवी दुर्गा की कृपा से उन्हें कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता.देवी की आराधना से सभी दुख, कष्ट, रोग समाप्त होते हैं और घर में सुख-समृद्धि भी बढ़ती है. साथ ही, नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का आह्वान और कलश स्थापना की जाती है. लेकिन कलश स्थापना भी विधि-विधान से ही करनी चाहिए, तभी पूजा सफल होती है. कलश स्थापना क्या है, आइए जानते हैं इसके नियम और अनुष्ठान के बारे में.

