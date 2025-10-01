FacebookTwitterYoutubeInstagram
Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में हुए एडमिट, जानें क्या है ताजा अपडेट

Shardiya Navratri 2025 Vrat Paran: नवरात्रि के नौ दिन बाद यह है व्रत पारण का शुभ समय, जानें तिथि से लेकर इसकी पूरी विधि

LPG Price 1 October: दशहरा-दिवाली से पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुआ इजाफा, जानें अब क्या है नया रेट

Film Release On Dussehra: इस दशहरा बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल, 'कांतारा चैप्टर 1' समेत ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज

Bihar Election 2025: नाम है या कट गया? बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें, जानिए पूरी प्रक्रिया

Day 9 of Navratri 2025: नवरात्रि के 9वें दिन आज करें मां सिद्धिदात्री की आराधना, जानें माता रानी का मंत्र, भोग और आरती

अष्टमी के दिन PM Modi ने किया CR Park का दौरा! काली बाड़ी मां दुर्गा की उतारी आरती, देखें तस्वीरें

फिलीपींस में भूकंप से मची तबाही, 20 लोगों की मौत, कई घायल

हाथों में मेहंदी, ढोल पर डांस... शादी के जश्न में डूबी ये टीवी एक्ट्रेस, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Exercises In Arthritis: जोड़ों के दर्द ने कर दिया है परेशान? रोजाना ये 3 एक्सरसाइज करने से मिलेगी राहत 

धर्म

Shardiya Navratri 2025 Vrat Paran: नवरात्रि के नौ दिन बाद यह है व्रत पारण का शुभ समय, जानें तिथि से लेकर इसकी पूरी विधि

हिंदू धर्म में नवरात्रि का बड़ा महत्व है. नौ दिनों के इन नवरात्र में नौ दिनों तक माता रानी के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. भक्त माता रानी की पूजा अर्चना के साथ ही व्रत रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तरह व्रत की विधि होती है. ठीक वैसे ही व्रत का पारण विधि अनुसार ही खोलना चाहिए.

नितिन शर्मा | Oct 01, 2025, 08:54 AM IST

1.इसबार बढ़ गया 1  नवरात्र व्रत

इसबार बढ़ गया 1  नवरात्र व्रत
1

पंचांग और तिथियों के अनुसार, माता रानी के नौ दिनों के व्रत बढ़ते और घटते रहते हैं. इस बार व्रत नौ की जगह दस दिन को रहे हैं. 22 सितंबर 2025 से शुरू हुए नवरात्रि 2 अक्टूबर तक हैं. ऐसे में शारदीय नवरात्रि में किस समय व्रत का पारण करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है. इसी व्रत का पूर्ण फल मिलता है, लेकिन इस बार लोग व्रत पारण के समय को लेकर असमंजस में हैं.

2.व्रत पारण क्यों है जरूरी

व्रत पारण क्यों है जरूरी
2

अगर आप भी नवरात्रि के व्रत पारण के समय और विधि को असमंजस में हैं तो परेशान न हो. आइए जानते हैं व्रत पारण का शुभ और विधि क्या है.

3.इस दिन करें व्रत का पारण

इस दिन करें व्रत का पारण
3

ज्योतिष के अनुसार, नवरात्रि व्रत का पारण नवमी की समाप्ति के बाद दशमी तिथि पर करना बेहद शुभ होता है. इसलिए व्रत का पारण नवमी तिथि पूरी होने के बाद ही करना चाहिए.

4.इस समय करें व्रत पारण

इस समय करें व्रत पारण
4

नवरात्रि के नौ दिनों का व्रत हैं तो इसका पारण दशमी तिथि के दिन करना शुभ माना जाता है. ऐसे में आप 2 अक्टूबर को सुबह 06 बजकर 15 मिनट के बाद करना चाहिए. 

5.व्रत पारण की विधि

व्रत पारण की विधि
5

ज्योतिषी के अनुसार, जिस तरह से व्रत को विधि के साथ रखा जाता है. ठीक ऐसे ही व्रत का पारण करना चाहिए. भक्त तभी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसलिए अष्टमी, नवमी या फिर दशमी तिथि को व्रत खोल रहे हैं, तो उस दिन मां दुर्गा और उनके स्वरूपों का विधिवत पूजा करने के बाद भूलचूक के लिए माफी मांगें. इसके बाद साबुत चावल लेकर अपने व्रत का पारण करें. इसके साथ खीर, हलवा, चने या पूरी का सेवन करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

