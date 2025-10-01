Shardiya Navratri 2025 Vrat Paran: नवरात्रि के नौ दिन बाद यह है व्रत पारण का शुभ समय, जानें तिथि से लेकर इसकी पूरी विधि

Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में हुए एडमिट, जानें क्या है ताजा अपडेट
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 01, 2025, 08:54 AM IST
1.इसबार बढ़ गया 1 नवरात्र व्रत
पंचांग और तिथियों के अनुसार, माता रानी के नौ दिनों के व्रत बढ़ते और घटते रहते हैं. इस बार व्रत नौ की जगह दस दिन को रहे हैं. 22 सितंबर 2025 से शुरू हुए नवरात्रि 2 अक्टूबर तक हैं. ऐसे में शारदीय नवरात्रि में किस समय व्रत का पारण करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है. इसी व्रत का पूर्ण फल मिलता है, लेकिन इस बार लोग व्रत पारण के समय को लेकर असमंजस में हैं.
2.व्रत पारण क्यों है जरूरी
अगर आप भी नवरात्रि के व्रत पारण के समय और विधि को असमंजस में हैं तो परेशान न हो. आइए जानते हैं व्रत पारण का शुभ और विधि क्या है.
3.इस दिन करें व्रत का पारण
ज्योतिष के अनुसार, नवरात्रि व्रत का पारण नवमी की समाप्ति के बाद दशमी तिथि पर करना बेहद शुभ होता है. इसलिए व्रत का पारण नवमी तिथि पूरी होने के बाद ही करना चाहिए.
4.इस समय करें व्रत पारण
नवरात्रि के नौ दिनों का व्रत हैं तो इसका पारण दशमी तिथि के दिन करना शुभ माना जाता है. ऐसे में आप 2 अक्टूबर को सुबह 06 बजकर 15 मिनट के बाद करना चाहिए.
5.व्रत पारण की विधि
ज्योतिषी के अनुसार, जिस तरह से व्रत को विधि के साथ रखा जाता है. ठीक ऐसे ही व्रत का पारण करना चाहिए. भक्त तभी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसलिए अष्टमी, नवमी या फिर दशमी तिथि को व्रत खोल रहे हैं, तो उस दिन मां दुर्गा और उनके स्वरूपों का विधिवत पूजा करने के बाद भूलचूक के लिए माफी मांगें. इसके बाद साबुत चावल लेकर अपने व्रत का पारण करें. इसके साथ खीर, हलवा, चने या पूरी का सेवन करें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
