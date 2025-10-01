Shardiya Navratri 2025 Vrat Paran: नवरात्रि के नौ दिन बाद यह है व्रत पारण का शुभ समय, जानें तिथि से लेकर इसकी पूरी विधि

5 . व्रत पारण की विधि

ज्योतिषी के अनुसार, जिस तरह से व्रत को विधि के साथ रखा जाता है. ठीक ऐसे ही व्रत का पारण करना चाहिए. भक्त तभी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसलिए अष्टमी, नवमी या फिर दशमी तिथि को व्रत खोल रहे हैं, तो उस दिन मां दुर्गा और उनके स्वरूपों का विधिवत पूजा करने के बाद भूलचूक के लिए माफी मांगें. इसके बाद साबुत चावल लेकर अपने व्रत का पारण करें. इसके साथ खीर, हलवा, चने या पूरी का सेवन करें.