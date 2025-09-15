शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव

Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन
नितिन शर्मा | Sep 15, 2025, 09:00 AM IST
1.दस दिन होंगे नवरात्र
इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से होगी. साथ ही नवरात्रि नौ दिन नहीं बल्कि दस दिन के होंगे. इसकी वजह इस बार शारदीय नवरात्रि पर विशेष संयोग का बनना है, जो बेहद शुभ है.
2.इस दिन होंगी कलश स्थापना
शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना 22 सितंबर 2025 को होगी. इस दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी. इसके बाद 28 सितंबर को बेल पूजा, 29 सितंबर को प्रतिमा स्थापना और कालरात्रि दर्शन होंगे.
3.इस दिन होगी महाष्टमी और नवमी
शारदीय नवरात्रि में 30 सितंबर 2025 को महाष्टमी व्रत, जागरण और महागौरी दर्शन होंगे. इसके बाद 1 अक्टूबर को नवमी व्रत, हवन, कन्या पूजन और सिद्धिदात्री दर्शन किए जाएंगे. 2 अक्टूबर को विजयादशमी और 3 अक्टूबर को माता रानी की प्रतिमा विसर्जन होगा.
4.इस पर होगा माता रानी का आगमन
ज्योतिषाचार्य के अनुसार, इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा. माता रानी गज की सवारी कर आएगी. माता की यह सवारी बेहद शुभ मानी जाती है. मान्यता है कि माता के गज की सवारी कर आने पर देश दुनिया में वर्षा, अन्न-धन और समृद्धि आएगी.
5.गज पर ही प्रस्थान करेंगी मां दुर्गा
मां दुर्गा नौ दिनों के बाद गज की सवारी कर ही प्रस्थान करेंगी. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, माता रानी का गज पर आगमन और प्रस्थान दोनों ही शुभ संकेत देंगे. इससे देश दुनिया में कष्ट और विकार दूर होंगे.
6.क्या कहते हैं ग्रह और नक्षत्र
नवरात्र के बीच पड़ने वाले ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी पूरे वर्ष देखने को मिलता है. ये नवरात्रि बारिश से लेकर अन्न-धन के लिए शुभ संकेत दे रही हैं. आर्थिक से लेकर सामाजिक स्तर तक पर सुधार होने की संभावना है. इसके साथ ही डोली संदेश देता है कि इस साल बचे अगले कुछ महीनों में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा.
