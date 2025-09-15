FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन

शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव

PM Modi Birthday: पीएम नरेंद्र मोदी के लिए साल 2026 कैसा होगा? क्या कहती है उनके वृश्चिक राशि के ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति

मौत की सजा से पहले कैदियों से उनकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? धर्म या मर्सी क्या है इसके पीछे वजह

Noida Bus Service: नवरात्रि में नोएडा डिपो से ग्रामीण रूटों पर चलेंगी 10 मिनी बसें, 40 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ; जानें पूरा शेड्यूल

ITR Date Extension: क्या सच में बढ़ गई ITR फाइलिंग की आखिरी डेट? टैक्स डिपार्टमेंट ने बता दी सच्चाई

Diabetes Remedy: ब्लड शुगर कंट्रोल करने का 10-10-10 का फॉर्मूला क्या है?, डायबिटीज में इंसुलिन नेचुरली होगा रेग्युलेट

जयमती कहां गई? सड़क पर चलते-चलते अचानक गायब हो गई महावत संग 1 करोड़ रुपये कीमत वाली हाथी

Sore Throat Treatment: गले की खराश से महसूस होती है जकड़न? ये 3 काढ़े दूर करेंगे आपकी समस्या

अब महिलाएं उड़ाएंगी ड्रोन, मोदी सरकार देगी पूरी ट्रेनिंग और आर्थिक मदद; जानें किसे और कैसे मिलेगा योजना का लाभ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Noida Bus Service: नवरात्रि में नोएडा डिपो से ग्रामीण रूटों पर चलेंगी 10 मिनी बसें, 40 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ; जानें पूरा शेड्यूल

नवरात्रि में नोएडा डिपो से ग्रामीण रूटों पर चलेंगी 10 मिनी बसें, 40 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ; जानें पूरा शेड्यूल

ITR Date Extension: क्या सच में बढ़ गई ITR फाइलिंग की आखिरी डेट? टैक्स डिपार्टमेंट ने बता दी सच्चाई

क्या सच में बढ़ गई ITR फाइलिंग की आखिरी डेट? टैक्स डिपार्टमेंट ने बता दी सच्चाई

जयमती कहां गई? सड़क पर चलते-चलते अचानक गायब हो गई महावत संग 1 करोड़ रुपये कीमत वाली हाथी

जयमती कहां गई? सड़क पर चलते-चलते अचानक गायब हो गई महावत संग 1 करोड़ रुपये कीमत वाली हाथी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन

रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन

शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव

शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव

PM Modi Birthday: पीएम नरेंद्र मोदी के लिए साल 2026 कैसा होगा? क्या कहती है उनके वृश्चिक राशि के ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति

पीएम मोदी के लिए साल 2026 कैसा होगा? क्या कहती है उनके वृश्चिक राशि के ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति

HomePhotos

धर्म

शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव

हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का बड़ा महत्व है. इतना ही महत्व माता रानी की सवारी का है. नवरात्रि में मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान किस सवारी पर होगा. यह शुभ और अशुभ संकेत देता है. इसका प्रभाव देश दुनिया पर पड़ता है. आइए जानते हैं इस बार मां दुर्गा किस सवारी पर आएगी और किस पर प्रस्थान करेंगी.

नितिन शर्मा | Sep 15, 2025, 09:00 AM IST

1.दस दिन होंगे नवरात्र

दस दिन होंगे नवरात्र
1

इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से होगी. साथ ही नवरात्रि नौ दिन नहीं बल्कि दस दिन के होंगे. इसकी वजह इस बार शारदीय नवरात्रि पर विशेष संयोग का बनना है, जो बेहद शुभ है.

Advertisement

2.इस दिन होंगी कलश स्थापना

इस दिन होंगी कलश स्थापना
2

शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना 22 सितंबर 2025 को होगी. इस दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी. इसके बाद 28 सितंबर को बेल पूजा, 29 सितंबर को प्रतिमा स्थापना और कालरात्रि दर्शन होंगे. 

3.इस दिन होगी महाष्टमी और नवमी

इस दिन होगी महाष्टमी और नवमी
3

शारदीय नवरात्रि में 30 सितंबर 2025 को महाष्टमी व्रत, जागरण और महागौरी दर्शन होंगे. इसके बाद 1 अक्टूबर को नवमी व्रत, हवन, कन्या पूजन और सिद्धिदात्री दर्शन किए जाएंगे. 2 अक्टूबर को विजयादशमी और 3 अक्टूबर को माता रानी की प्रतिमा विसर्जन होगा.

4.इस पर होगा माता रानी का आगमन

इस पर होगा माता रानी का आगमन
4

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा. माता रानी गज की सवारी कर आएगी. माता की यह सवारी बेहद शुभ मानी जाती है. मान्यता है कि माता के गज की सवारी कर आने पर देश दुनिया में वर्षा, अन्न-धन और समृद्धि आएगी.

TRENDING NOW

5.गज पर ही प्रस्थान करेंगी मां दुर्गा

गज पर ही प्रस्थान करेंगी मां दुर्गा
5

मां दुर्गा नौ दिनों के बाद गज की सवारी कर ही प्रस्थान करेंगी. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, माता रानी का गज पर आगमन और प्रस्थान दोनों ही शुभ संकेत देंगे. इससे देश दुनिया में कष्ट और विकार दूर होंगे.

6.क्या कहते हैं ग्रह और नक्षत्र

क्या कहते हैं ग्रह और नक्षत्र
6

नवरात्र के बीच पड़ने वाले ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी पूरे वर्ष देखने को मिलता है. ये नवरात्रि बारिश से लेकर अन्न-धन के लिए शुभ संकेत दे रही हैं. आर्थिक से लेकर सामाजिक स्तर तक पर सुधार होने की संभावना है. इसके साथ ही डोली संदेश देता है कि इस साल बचे अगले कुछ महीनों में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन
रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन
शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव
शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव
PM Modi Birthday: पीएम नरेंद्र मोदी के लिए साल 2026 कैसा होगा? क्या कहती है उनके वृश्चिक राशि के ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति
पीएम मोदी के लिए साल 2026 कैसा होगा? क्या कहती है उनके वृश्चिक राशि के ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति
मौत की सजा से पहले कैदियों से उनकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? धर्म या मर्सी क्या है इसके पीछे वजह
मौत की सजा से पहले कैदियों से उनकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? धर्म या मर्सी क्या है इसके पीछे वजह
Diabetes Remedy: ब्लड शुगर कंट्रोल करने का 10-10-10 का फॉर्मूला क्या है?, डायबिटीज में इंसुलिन नेचुरली होगा रेग्युलेट
ब्लड शुगर कंट्रोल करने का 10-10-10 का फॉर्मूला क्या है?, डायबिटीज में इंसुलिन नेचुरली होगा रेग्युलेट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE