शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव

6 . क्या कहते हैं ग्रह और नक्षत्र

6

नवरात्र के बीच पड़ने वाले ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी पूरे वर्ष देखने को मिलता है. ये नवरात्रि बारिश से लेकर अन्न-धन के लिए शुभ संकेत दे रही हैं. आर्थिक से लेकर सामाजिक स्तर तक पर सुधार होने की संभावना है. इसके साथ ही डोली संदेश देता है कि इस साल बचे अगले कुछ महीनों में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

