Shardiya Navratri 2025: कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पुण्य की जगह मिलेगा पाप

5 . काले कपड़े न पहनें

5

कन्या पूजन के दौरान काले कपड़े न पहनें. साथ ही किसी को भी काले कपड़े न दें. साथ ही, काले रंग का कोई उपहार भी न दें. हिंदू धर्म में काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है. इसलिए इसे पूजा में शामिल करना वर्जित माना जाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से