वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी
मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है शांति का नया अध्याय? डोनाल्ड ट्रंप ने दिए बड़े संकेत, जानिए पूरा मामला
गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम
Shardiya Navratri 2025: कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पुण्य की जगह मिलेगा पाप
एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर जीत के बाद नेताओं से लेकर सितारों तक ने टीम इंडिया को दी बधाई, जानें किसने क्या कहा
इस एक हार्मोन के असंतुलित होते ही बिगड़ जाता है महिलाओं का मूड, थकान-कमजोरी और शरीर में दर्द से रहती हैं परेशान
IND vs PAK Final: एशिया कप फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने ठुकराई ट्रॉफी, PM मोदी बोले- मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर
Tilak Verma Net Worth: फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने वाले तिलक वर्मा की कितनी है नेटवर्थ? लग्जरी कार कलेक्शन उड़ा देगा होश
Asia Cup Winners List: एशिया में भारतीय टीम का दबदबा कायम, यहां देखें खिताब जीतने वाली टीमों की लिस्ट
IND vs PAK Final Highlights: बिना कोई मैच हारे एशिया कप का खिताब जीती टीम इंडिया, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 29, 2025, 08:39 AM IST
1.इन गलतियों से बचें
इस दिन भक्त नौ कन्याओं और एक बच्चे को भोजन कराते हैं. यह देवी दुर्गा की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. लेकिन इस समय अगर आप छोटी-बड़ी गलतियां करते हैं तो आपको फल नहीं मिलता. तो जानिए कन्या पूजन के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए?
2.साफ सुथरी जगह खिलाएं भोजन
कन्या पूजन के दौरान पहला नियम यह है कि भोजन हमेशा साफ़-सुथरी जगह पर परोसें. अगर आप गंदी जगह पर भोजन परोसेंगे तो पाप की बजाय पुण्य मिलेगा. इसके साथ ही कन्याओं के पैर छूकर उन्हें जल से धोएं. मान्यता है कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है.
3.सात्विक भोजन परोसें
कन्या पूजन में हमेशा सात्विक भोजन ही परोसें. यानी इसमें प्याज, लहसुन या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रयोग न करें. कन्याओं और बच्चों को हलवा, पूरी, चना और सब्ज़ी खिलाएँ. ऐसा करने से पूजा का महत्व तो बढ़ता ही है, साथ ही व्रत का फल भी प्राप्त होता है.
लड़कियों का अपमान मत करो.
4.बच्चों पर गुस्सा न करें
कन्या पूजन के दौरान छोटे बच्चे मौज-मस्ती कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका अपमान करें. इस दिन हमेशा धैर्य और प्रेम से उनका आदर करें. क्रोध और कठोर व्यवहार व्रत के पूजन में बाधा डाल सकते हैं. इसलिए पूजन के दौरान हमेशा शांति बनाए रखें.
काले कपड़े मत पहनो.
5.काले कपड़े न पहनें
कन्या पूजन के दौरान काले कपड़े न पहनें. साथ ही किसी को भी काले कपड़े न दें. साथ ही, काले रंग का कोई उपहार भी न दें. हिंदू धर्म में काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है. इसलिए इसे पूजा में शामिल करना वर्जित माना जाता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से