Shardiya Navratri 2025: माता के नौ दिनों तक दुर्गा चालीसा पाठ के अपनाएं ये नियम, नहीं तो अधूरी रह जाएगी मनोकामना

7 . अखण्ड दुर्गा चालीसा पाठ

7

जो लोग अखंड नौ दिवसीय पाठ (अखंड पाठ) कर रहे हैं, उन्हें प्रतिदिन एक ही समय और एक ही स्थान पर जप करना चाहिए. नौवें दिन हवन (पवित्र अग्नि अनुष्ठान) करें और छोटी कन्याओं को भोजन कराएं (कन्या पूजन). ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान अनुशासन और भक्ति के साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं, शांति और समृद्धि आती है और देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से