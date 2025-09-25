Shardiya Navratri 2025: माता के नौ दिनों तक दुर्गा चालीसा पाठ के अपनाएं ये नियम, नहीं तो अधूरी रह जाएगी मनोकामना

लेह लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में भी उबाल, CM पुष्कर सिंह धामी ने 'नकल जिहाद' पर दी सख्त चेतावनी
Sep 25, 2025
1.पाठ की शुरुआत
पाठ शुरू करने से पहले जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें.
यदि संभव हो तो अपने स्नान में गंगाजल की कुछ बूंदें डालें या उससे स्वयं को शुद्ध करें.
2.पूजा स्थल की स्थापना
एक शांत, पवित्र स्थान चुनें जहां आपको कोई परेशान न करे.
देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें.
क्षेत्र को स्वच्छ एवं शुद्ध रखें.
3.संकल्प जरूर लें
पूजा की शुरुआत से पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लें.
माता रानी को अपनी मनोकामना या इच्छाए बताएं. चाहे वह खुशी, स्वास्थ्य, समृद्धि या किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हो.
4.पाठ की संख्या
दिन में कई बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुभ होता है.
आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इसे प्रतिदिन 3, 5, 7, 9 या 11 बार पढ़ सकते हैं.
5.पाठ के दौरान
अपना मन शांत और एकाग्र रखें.
प्रत्येक श्लोक का उच्चारण स्पष्ट एवं सही ढंग से करें.
बोलकर या उठकर पाठ में बाधा न डालें.
यदि संभव हो तो पूरे घर में दीया और धूप जलाकर रखें.
6.पाठ पूरा करने के बाद
देवी दुर्गा की आरती करें.
मन ही मन अपनी इच्छाएं दोहराएं और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें.
7.अखण्ड दुर्गा चालीसा पाठ
जो लोग अखंड नौ दिवसीय पाठ (अखंड पाठ) कर रहे हैं, उन्हें प्रतिदिन एक ही समय और एक ही स्थान पर जप करना चाहिए. नौवें दिन हवन (पवित्र अग्नि अनुष्ठान) करें और छोटी कन्याओं को भोजन कराएं (कन्या पूजन). ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान अनुशासन और भक्ति के साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं, शांति और समृद्धि आती है और देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
