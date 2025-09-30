Navratri Ashtami Shubh Muhurat 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें कन्या पूजा, जानें समय से लेकर कन्या पूजन की विधि और महत्व

Bihar Election 2025: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अब इस पार्टी का थामेंगे हाथ? जानें किस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 30, 2025, 07:07 AM IST
1.इस दिन है महाष्टमी
इस साल महाष्टमी 30 सितंबर 2025 को पड़ रही है. ऐसे में अष्टमी यानी महागौरी का व्रत और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा. आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है...
2.मां महागौरी की पूजा
मां दुर्गा के नौ स्वरूपों में आठवां स्वरूप माता महागौरी का है. इस दिन कन्या पूजन करना भी बेहद शुभ होता है. मां महागौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए. माता को पीला रंग बेहद प्रिय है. इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े धारण करें. साथ ही स्नानादि कर माता रानी फल फूल अर्पित करें. उन्हें प्रिय भोग लगाना चाहिए.
3.अष्टमी पर ऐसे करें कन्या पूजन
नौ दुर्गा के 9 दिन न सिर्फ एक तपस्या और त्योहार हैं. यह नारी शक्ति और कन्याओं का सम्मान का भी उत्सव है. इसलिए नवरात्रि की अष्टमी यानी आठवें दिन और नवमी नौवें दिन कन्याओं का पूजन करने के साथ ही उन्हें खाना खिलाकर भेंट दी जाती है. छोटी छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है.
4.ऐसे करें कन्याओं का स्वागत
आज अष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो कन्याओं स्वागत फूलों की वर्षा से करें. इनके घर में प्रवेश करते ही जल डालकर पैरों को धोये. इसके बाद घर में साफ सुथरी जगह इन्हें बिठाकर माता रानी के प्रिय भोग हलवा, पूरी, चने और फल परोसकर खिलाएं. इनके माथे पर तिलक लगाएं. आखिर में सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को कुछ भेट और उपहार देकर आशीर्वाद लेकर विदा करें. इससे भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है.
5.यह कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त
इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर 2025 को शाम 04 बजकर 32 मिनट से शुरू होगी. यह 30 अक्टूबर को शाम 06 बजकर 06 मिनट पर समाप्त होगी. वहीं कन्या पूजन का 30 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 1 मिनट से शुरू होकर 6 बजकर 13 मिनट तक रहेगा. दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 41 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. वहीं तीसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 47 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा.
