FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bihar Election 2025: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अब इस पार्टी का थामेंगे हाथ? जानें किस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव

Myanmar Earthquake: म्यांमार से लेकर असम और मणिपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, 15 किलोमीटर की गहराई तक कांपी धरती

Navratri Ashtami Shubh Muhurat 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें कन्या पूजा, जानें समय से लेकर कन्या पूजन की विधि और महत्व

डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्लान पर सहमत हुए नेतन्याहू, अब हमास के फैसले पर सबकी नजर

शादी के बाद यहां निभाई जाती है अनोखी रस्म, दूल्हे को आशीर्वाद नहीं बल्कि उल्टा लटकाकर जूतों की जाती है पिटाई

Day 8 of Navratri 2025: नवरात्रि के 8वें दिन आज देवी महागौरी की करें आराधना, जानें पूजा विधि, बीज मंत्र, आरती और भोग

इस देश के लोग मानते हैं कि अगर महिलाएं चांद के नीचे सोई तो हो जाएंगी गर्भवती! क्या है इसके पीछे की कहानी

Cholesterol Remedy: नसों में जमे ज़िद्दी कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देगा ये पीला मसाला, ऐसे करें डाइट में शामिल

ढाई सौ साल से नहीं हो पा रहा देवी की इस मूर्ति का विसर्जन, जानें ये कहां है और क्या है इसकी अजब कहानी

एक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, 300 प्लस रन बनाने के बाद फिसड्डी रहे अभिषेक शर्मा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election 2025: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अब इस पार्टी का थामेंगे हाथ? जानें किस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अब इस पार्टी का थामेंगे हाथ? जानें किस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव

Myanmar Earthquake: म्यांमार से लेकर असम और मणिपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, 15 किलोमीटर की गहराई तक कांपी धरती

म्यांमार से लेकर असम और मणिपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, 15 किलोमीटर की गहराई तक कांपी धरती

डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्लान पर सहमत हुए नेतन्याहू, अब हमास के फैसले पर सबकी नजर

डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्लान पर सहमत हुए नेतन्याहू, अब हमास के फैसले पर सबकी नजर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Navratri Ashtami Shubh Muhurat 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें कन्या पूजा, जानें समय से लेकर कन्या पूजन की विधि और महत्व

आज इस शुभ मुहूर्त में करें कन्या पूजा, जानें समय से लेकर कन्या पूजन की विधि और महत्व

शादी के बाद यहां निभाई जाती है अनोखी रस्म, दूल्हे को आशीर्वाद नहीं बल्कि उल्टा लटकाकर जूतों की जाती है पिटाई

शादी के बाद यहां निभाई जाती है अनोखी रस्म, दूल्हे को आशीर्वाद नहीं बल्कि उल्टा लटकाकर जूतों की जाती है पिटाई

Day 8 of Navratri 2025: नवरात्रि के 8वें दिन आज देवी महागौरी की करें आराधना, जानें पूजा विधि, बीज मंत्र, आरती और भोग

नवरात्रि के 8वें दिन आज देवी महागौरी की करें आराधना, जानें पूजा विधि, बीज मंत्र, आरती और भोग

HomePhotos

धर्म

Navratri Ashtami Shubh Muhurat 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें कन्या पूजा, जानें समय से लेकर कन्या पूजन की विधि और महत्व

शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है. भक्त माता रानी का उपवास रखते हैं. कुछ लोग इस दिन माता रानी का भोग लगाने के साथ ही कन्या पूजन कर अपने उपवास का पारण करते हैं. नवरात्रि की महाष्टमी पर कन्या पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामानएं पूर्ण होती है

नितिन शर्मा | Sep 30, 2025, 07:07 AM IST

1.इस दिन है महाष्टमी

इस दिन है महाष्टमी
1

इस साल महाष्टमी 30 सितंबर 2025 को पड़ रही है. ऐसे में अष्टमी यानी महागौरी का व्रत और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा. आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है...

Advertisement

2.मां महागौरी की पूजा

मां महागौरी की पूजा
2

मां दुर्गा के नौ स्वरूपों में आठवां स्वरूप माता महागौरी का है. इस दिन कन्या पूजन करना भी बेहद शुभ होता है. मां महागौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए. माता को पीला रंग बेहद प्रिय है. इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े धारण करें. साथ ही स्नानादि कर माता रानी फल फूल अर्पित करें. उन्हें प्रिय भोग लगाना चाहिए.

3.अष्टमी पर ऐसे करें कन्या पूजन

अष्टमी पर ऐसे करें कन्या पूजन
3

नौ दुर्गा के 9 दिन न सिर्फ एक तपस्या और त्योहार हैं. यह नारी शक्ति और कन्याओं का सम्मान का भी उत्सव है. इसलिए नवरात्रि की अष्टमी यानी आठवें दिन और नवमी नौवें दिन कन्याओं का पूजन करने के साथ ही उन्हें खाना खिलाकर भेंट दी जाती है. छोटी छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है.

4.ऐसे करें कन्याओं का स्वागत

ऐसे करें कन्याओं का स्वागत
4

आज अष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो कन्याओं स्वागत फूलों की वर्षा से करें. इनके घर में प्रवेश करते ही जल डालकर पैरों को धोये. इसके बाद घर में साफ सुथरी जगह इन्हें बिठाकर माता रानी के प्रिय भोग हलवा, पूरी, चने और फल परोसकर खिलाएं. इनके माथे पर तिलक लगाएं. आखिर में सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को कुछ भेट और उपहार देकर आशीर्वाद लेकर विदा करें. इससे भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है.

TRENDING NOW

5.यह कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त

यह कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त
5

इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर 2025 को शाम 04 बजकर 32 मिनट से शुरू होगी. यह 30 अक्टूबर को शाम 06 बजकर 06 मिनट पर समाप्त होगी. वहीं कन्या पूजन का 30 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 1 मिनट से शुरू होकर 6 बजकर 13 मिनट तक रहेगा. दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 41 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. वहीं तीसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 47 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
KL Rahul ने क्यों छोड़ा LSG? Sanjeev Goenka के खुलासे पर केएल ने किया पलटवार
KL Rahul ने क्यों छोड़ा LSG? Sanjeev Goenka के खुलासे पर केएल ने किया पलटवार
Wayanad By Election: राहुल गांधी की जीती सीट से प्रियंका गांधी मैदान में, आज वायनाड की जनता करेगी फैसला
Wayanad By Election: राहुल गांधी की जीती सीट से प्रियंका गांधी मैदान में, आज वायनाड की जनता करेगी फैसला
Tulsi Mata Ki Aarti: तुलसी विवाह पर पूजा अर्चना के साथ करें मां तुलसी की आरती, दांपत्य जीवन में आएगी खुशहाली
तुलसी विवाह पर पूजा अर्चना के साथ करें मां तुलसी की आरती, दांपत्य जीवन में आएगी खुशहाली
Akshara Singh: 'दो दिन में 50 लाख दे दो, नहीं तो मार देंगे', भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को मिली जान से मारने की धमकी
'दो दिन में 50 लाख दे दो, नहीं तो मार देंगे', भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को मिली जान से मारने की धमकी
Shani Gochar 2024: कार्तिक पूर्णिमा से इस राशि में गोचर करेंगे शनि, इन 3 राशियों के लिए शुरू होगा मुश्किल भरा समय
कार्तिक पूर्णिमा से इस राशि में गोचर करेंगे शनि, इन 3 राशियों के लिए शुरू होगा मुश्किल भरा समय
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Navratri Ashtami Shubh Muhurat 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें कन्या पूजा, जानें समय से लेकर कन्या पूजन की विधि और महत्व
आज इस शुभ मुहूर्त में करें कन्या पूजा, जानें समय से लेकर कन्या पूजन की विधि और महत्व
शादी के बाद यहां निभाई जाती है अनोखी रस्म, दूल्हे को आशीर्वाद नहीं बल्कि उल्टा लटकाकर जूतों की जाती है पिटाई
शादी के बाद यहां निभाई जाती है अनोखी रस्म, दूल्हे को आशीर्वाद नहीं बल्कि उल्टा लटकाकर जूतों की जाती है पिटाई
Day 8 of Navratri 2025: नवरात्रि के 8वें दिन आज देवी महागौरी की करें आराधना, जानें पूजा विधि, बीज मंत्र, आरती और भोग
नवरात्रि के 8वें दिन आज देवी महागौरी की करें आराधना, जानें पूजा विधि, बीज मंत्र, आरती और भोग
इस देश के लोग मानते हैं कि अगर महिलाएं चांद के नीचे सोई तो हो जाएंगी गर्भवती! क्या है इसके पीछे की कहानी
इस देश के लोग मानते हैं कि अगर महिलाएं चांद के नीचे सोई तो हो जाएंगी गर्भवती! क्या है इसके पीछे की कहानी
एक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, 300 प्लस रन बनाने के बाद फिसड्डी रहे अभिषेक शर्मा
एक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, 300 प्लस रन बनाने के बाद फिसड्डी रहे अभिषेक शर्मा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE