Navratri Ashtami Shubh Muhurat 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें कन्या पूजा, जानें समय से लेकर कन्या पूजन की विधि और महत्व

5 . यह कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त

5

इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर 2025 को शाम 04 बजकर 32 मिनट से शुरू होगी. यह 30 अक्टूबर को शाम 06 बजकर 06 मिनट पर समाप्त होगी. वहीं कन्या पूजन का 30 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 1 मिनट से शुरू होकर 6 बजकर 13 मिनट तक रहेगा. दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 41 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. वहीं तीसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 47 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.