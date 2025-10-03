Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों के दान से चमक जाएगी किस्मत, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा

Nitish Kumar: 'इस बार हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा', पत्नी मंजू ने Election के लिए दिए थे 20,000 रुपये, कहानी 1985 विधानसभा चुनाव की
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 03, 2025, 04:38 PM IST
1.दान करना होता है शुभ
शरद पूर्णिमा पर दान का बहुत ज्यादा महत्व है. कुछ चीजों के दान से मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं. माता रानी के प्रवेश से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किन-किन चीजों का दान करना बेहद शुभ होता है.
2.शरद पूर्णिमा पर दीपदान
शरद पूर्णिमा पर दीपदान करना बेहद शुभ होता है. इस दिन आप किसी भी मंदिर, अंधेरे से भरे रास्ते पर दीपक जला सकते हैं. नदियों व सरोवर में दीपक जलाकर जल में प्रवाहित कर सकते हैं. इससे पितर प्रसन्न होते हैं. मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.
3.शरद पूर्णिमा पर अन्न दान करना होता है शुभ
शरद पूर्णिमा पर गेहूं, चावल, चने का दान करना बेहद शुभ माना गया. चावल के दान से चंद्रमा शुभ फल देते हैं. इसके साथ ही गेहूं के दान से सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस दिन किया गया दान कई गुणा रूप में प्राप्त होता है.
4.शरद पूर्णिमा पर वस्त्र दान
शरद पूर्णिमा पर वस्त्रों का दान भी बेहद शुभ माना गया है. इस दिन वृद्धाश्रम, अनाथालय या गरीब बच्चों को कपड़े देने से जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है. आत्मिक संतोष मिलता है.
5.शरद पूर्णिमा पर खीर का दान
शरद पूर्णिमा पर खीर का दान विशेष होता है. यह मां लक्ष्मी का भोग होता है. शरद पूर्णिमा की रात खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद अगले दिन खाने से आरोग्य की प्राप्त होती है. साथ ही खीर का दान करने से मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है. माता रानी धनों के भंडार भरती हैं.
6.शरद पूर्णिमा पर गुड़ का दान
शरद पूर्णिमा पर गुड़ का दान भी बेहद खास होता है. इस दिन गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. धन लाभ के योग बनते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
