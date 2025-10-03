Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों के दान से चमक जाएगी किस्मत, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा

5 . शरद पूर्णिमा पर खीर का दान

5

शरद पूर्णिमा पर खीर का दान विशेष होता है. यह मां लक्ष्मी का भोग होता है. शरद पूर्णिमा की रात खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद अगले दिन खाने से आरोग्य की प्राप्त होती है. साथ ही खीर का दान करने से मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है. माता रानी धनों के भंडार भरती हैं.