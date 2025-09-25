Shani Nakshatra: जल्द शनि के नक्षत्र परिवर्तन से पलट जाएगी इन राशियों के लोगों की किस्मत, बनेंगे लाभ और सफलता के योग

क्या सलमान खान बनने वाले हैं पापा? खुद कहा- 'पिता बनना चाहता हूं.. और मैं जल्द बनूंगा'
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 25, 2025, 07:28 AM IST
1.बनेंगे सफलता के योग
अब शनि नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहा है. इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ेगा, लेकिन इनमें 3 राशियां ऐसी हैं, जिसके जातकों के जीवन में सफलता और लाभ के योग बनेंगे. यानी कर्म फल दाता शनिदेव इन्हें शुभ फल देंगे.
2.3 अक्टूबर को होगा शनि नक्षत्र परिवर्तन
ज्योतिष के अनुसार, अभी शनिदेव मीन राशि नक्षत्र में विराजमान हैं, लेकिन 3 अक्टूबर को शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा. शनि गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. शनि का यह परिवर्तन कई राशियों के जातकों के लिए लाभ के योग बनाएंगा.
3.कर्क राशि
शनि के नक्षत्र परिवर्तन का शुभ प्रभाव कर्क राशि के जातकों पर पड़ेगा. इन्हें अपने पुराने निवेश में लाभ मिल सकता है. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कई अटके हुए काम अपने आप पूर्ण हो जाएंगे. पार्टनर के साथ चल रहा तनाव खत्म होगा. संबंध अच्छे बनेंगे.
4.कुंभ राशि
शनिदेव की प्रिय राशि कुंभ वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन लाभदायक रहेगा. इन्हें जमीन से जुड़े मामलों में लाभ होगा. यह समय व्यापार शुरू करने के लिए बेहद शुभ साबित होगा. लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस अच्छा रहेगा. कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है.
5.मीन राशि
मीन राशि वालों पर शनिदेव प्रसन्न रहेंगे. इनके बिगड़े काम बन जाएंगे. इस दौरान वाहन या कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं. निवेश के लिए भी यह समय बेहद शुभ है. हालांकि इस दौरान आपको मेंटली तौर पर अलर्ट रहना चाहिए. परिवार में रिश्तों में मिठास आएगी.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
