Shani Jayanti 2026: शनि जयंती के साथ ही चंद्रमा गोचर से बन रहा बेहद दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों के जातकों की लगेगी लॉटरी

2 . क्यों खास है इस बार की शनि जयंती

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इस साल शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ रही है, जो इसे और प्रभावशाली बनाती है. अमावस्या और शनिवार का मेल पहले ही मजबूत माना जाता है, ऊपर से चंद्रमा का एक ही दिन में दो बार राशि और नक्षत्र बदलना इसे और खास बना देता है. ऐसे संयोग अक्सर “टर्निंग पॉइंट” की तरह देखे जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं.

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