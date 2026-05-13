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Shani Jayanti 2026: शनि जयंती के साथ ही चंद्रमा गोचर से बन रहा बेहद दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों के जातकों की लगेगी लॉटरी

शनि जयंती के साथ ही चंद्रमा गोचर से बन रहा बेहद दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों के जातकों की लगेगी लॉटरी

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Shani Jayanti 2026: शनि जयंती के साथ ही चंद्रमा गोचर से बन रहा बेहद दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों के जातकों की लगेगी लॉटरी

हिंदू धर्म शनि जयंती को बहुत ही विशेष माना जाता है, लेकिन इस बार आने वाली शनि जयंती और भी खास है, क्योंकि शनिवार को पड़ने वाली इस जयंती पर चंद्रमा गोचर के साथ ही बेहद दुलर्भ संयोग बन रहे हैं. इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ रहा है.इनमें 4 राशियां ऐसी हैं, जिनके जातकों की किस्मत चमक जाएगी

Nitin Sharma | May 13, 2026, 02:05 PM IST

1.इस दिन है शनि जयंती

इस दिन है शनि जयंती
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इस बार शनि जयंती 16 मई 2026 को मनाई जाएगी. वहीं इस बार शनि जयंती एक ऐसा मौका लेकर आ रहा है, जब ग्रहों की चाल कुछ लोगों के लिए हालात बदल सकती है. खासतौर पर चंद्रमा के दोहरे गोचर को लेकर ज्योतिष में खास चर्चा है.

(Credit Image AI)

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2.क्यों खास है इस बार की शनि जयंती

क्यों खास है इस बार की शनि जयंती
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इस साल शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ रही है, जो इसे और प्रभावशाली बनाती है. अमावस्या और शनिवार का मेल पहले ही मजबूत माना जाता है, ऊपर से चंद्रमा का एक ही दिन में दो बार राशि और नक्षत्र बदलना इसे और खास बना देता है. ऐसे संयोग अक्सर “टर्निंग पॉइंट” की तरह देखे जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं.

(Credit Image AI)

3.चंद्रमा का दोहरा गोचर क्या संकेत देता है

चंद्रमा का दोहरा गोचर क्या संकेत देता है
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ज्योतिष में चंद्रमा को मन, निर्णय और भावनाओं का कारक माना जाता है. इस दिन चंद्रमा पहले एक नक्षत्र से दूसरे में जाएगा और फिर रात में राशि परिवर्तन करेगा. इसे आपकी सोच, फैसले और मौके एक साथ बदलने की स्थिति बन सकती है. जो लोग कन्फ्यूजन या देरी में फंसे हैं, उन्हें अचानक क्लैरिटी और मौके मिल सकते हैं.

(Credit Image AI)

4.वृषभ राशि

वृषभ राशि
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आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है. पुराने निवेश से फायदा या रुका पैसा वापस आने के संकेत हैं.अगर लंबे समय से पैसों की टेंशन है, तो यह समय थोड़ा संतुलन ला सकता है.

(Credit Image AI)

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5.मिथुन राशि

मिथुन राशि
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करियर के लिहाज से यह समय एक्टिव दिख रहा है. नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन या बेहतर अवसर मिल सकते हैं. नौकरी बदलने या आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है.

(Credit Image AI)

6.सिंह राशि

सिंह राशि
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लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना है. खासकर प्रॉपर्टी या कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है. जो काम महीनों से रुके थे, उनमें गति आ सकती है.

(Credit Image AI)

7.धनु राशि

धनु राशि
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अचानक लाभ और किस्मत का साथ मिलने के संकेत हैं. धार्मिक या आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ सकता है.यह समय नए मौके और मानसिक शांति दोनों दे सकता है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 

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