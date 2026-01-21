Shani Gochar: शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा

6 . कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के शनि का गोचर बेहद शुभ रहने वाला है. शनि के मेष राशि में जाते ही कुंभ राशि पर चल रही शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी. इन्हें लंबे समय से जो मानसिक दबाव और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था. वह सब खत्म होगा. तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे. काम अपने आप बनते चले जाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और नये समय की शुरुआत होगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

