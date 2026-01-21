Shani Gochar: शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा

यूपी-स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद से जुड़ी खबर, SC को लेकर कही बात भ्रामक, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, मौनी अमावस्या पर स्नान से रोका, सबकी सहमति से शंकराचार्य बने-अविमुक्तेश्वरानंद | क्या हम सपना नहीं देख सकते?, हिजाब वाली महिला PM बने, विरोधी पाक की भाषा बोल रहे हैं-ओवैसी, AIMIM चीफ ओवैसी का बड़ा बयान
धर्म
नितिन शर्मा | Jan 21, 2026, 07:26 AM IST
1.रातों रात बना देते हैं रंक से राजा
लेकिन शनिदेव की ढैय्या और साढ़ेसाती आपके जीवन में परेशानियों के साथ ही खुशियां भी ला सकती है.वह आपके कर्मों पर निर्भर करता है. शनिदेव के प्रसन्न होने पर उनकी कृपा ऐसी पड़ती है कि व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है. रातों रात उनके दिन बदल जाते हैं.
2.इस समय गोचर करेंगे शनिदेव
सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल शनि चलते हैं. वह किसी भी एक राशि से दूसरी राशि परिवर्तन करने में ढाई साल का समय लेते हैं. अब आने वाले साल 2027 में शनिदेव गोचर करेंगे. शनि 3 जून 2027 में मेष राशि में गोचर करेंगे. शनि के गोचर करते ही कई राशियों के जातकों की किस्मत चमक जाएगी. इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव जाएंगे. खूब पैसा और धन संपत्ति मिलेगी.
3.इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम
शनि के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन यह किसी के लिए अच्छा और कुछ लोगों के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन अच्छे की बात करें तो 3 राशियां ऐसी हैं, जिनके लिए शनि का गोचर गोल्डन टाइम के रूप में आएगा. शनि के प्रभाव ने इनकी किस्मत ही पलट जाएगी. कर्ज और परेशानियों से मुक्ति के साथ खूब धन, ऐश्वर्य और सफलता की प्राप्ति हो सकती है.
4.सिंह राशि
अभी सिंह राशि वालों पर शनि की ढैय्या चल रही है, लेकिन शनि के गोचर करते ही इन राशियों के जातकों की किस्मत पलट जाएगी. इनके सभी अटके हुए काम बनेंगे. नौकरी से लेकर व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी. तनाव से मुक्ति मिलेगी. भगवान की कृपा प्राप्ति से हर काम बनते चले जाएंगे.
5.धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर फलदायक रहेगा. ढैय्या की समाप्ति होते ही भाग्य चमक जाएगा. करियर से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी. नये नये मौके मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी. पिछले लंबे समय से चले आ रहे तनाव और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी. जीवन में स्थिरता आएगी.
6.कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के शनि का गोचर बेहद शुभ रहने वाला है. शनि के मेष राशि में जाते ही कुंभ राशि पर चल रही शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी. इन्हें लंबे समय से जो मानसिक दबाव और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था. वह सब खत्म होगा. तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे. काम अपने आप बनते चले जाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और नये समय की शुरुआत होगी.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
