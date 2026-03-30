Shani Dosh:कमर दर्द और आर्थिक तंगी देती है कुंडली में शनि दोष का संकेत, दवा के साथ ही ये उपाय कर पा सकते हैं राहत

4 . कामों में बाधा और नुकसान

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अगर आपके किसी भी काम में बाधा आ रही है. कर्ज बढ़ रहा है. किसी न किसी वजह से धन की हानि हो रही है. शारीरिक कष्ट मुख्य रूप से कमर दर्द या इससे संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं, मानसिक तनाव और समय से पहले बाल झड़ना रहे हैं. यह सभी लक्षण शनिदोष का संकेत देते हैं.

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