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Shani Dosh:कमर दर्द और आर्थिक तंगी देती है कुंडली में शनि दोष का संकेत, दवा के साथ ही ये उपाय कर पा सकते हैं राहत

कमर दर्द और आर्थिक तंगी देती है कुंडली में शनि दोष का संकेत, दवा के साथ ही ये उपाय कर पा सकते हैं राहत

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Shani Dosh:कमर दर्द और आर्थिक तंगी देती है कुंडली में शनि दोष का संकेत, दवा के साथ ही ये उपाय कर पा सकते हैं राहत

ज्योतिष में आपके स्वास्थ्य से लेकर आर्थिक स्थिति तक पर ग्रहों का खासा प्रभाव पड़ता है. कुंडली में ग्रहों की अच्छी और खराब स्थिति यानी दोष आपकी जेब से लेकर शरीर तक को प्रभावित करती है. ज्योतिष की मानें तो अगर आप कमर दर्द या किसी अन्य गंभीर बीमारी व आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो यह शनिदोष का संकेत है.

Nitin Sharma | Mar 30, 2026, 02:10 PM IST

1.शनिदोष का प्रभाव

शनिदोष का प्रभाव
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व्यक्ति के बुरे कर्मों की वजह से कुंडली में शनि दोष लगता है. कुंडली में शनिदोष की वजह से ही व्यक्ति को कलेश, बीमारी और तंगी का सामना करना पड़ता है. अगर जीवन में ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं तो ये कुछ उपाय कर आप शनि की अशुभ प्रभाव से छुटकारा पा सकते हैं...

(Credit Image AI)

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2.शनिदोष से बचाव के उपाय

शनिदोष से बचाव के उपाय
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शनिदोष से परेशान हैं तो कुछ उपाय कर सकते हैं. इसके लिए मुख्य रूप से शनि देव की पूजा करें. शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाये. हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी अच्छे ज्योतिष से पूछकर नीलम धारण कर सकते हैं.

3.ऐसे लगाएं शनिदोष का पता

ऐसे लगाएं शनिदोष का पता
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कुंडली में शनिदोष का पता लगाने के लिए किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली दिखा लें. इससे आपको शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का पता लग जाएगा. इसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण भी हैं, जो शनिदोष का संकेत देते हैं.

4.कामों में बाधा और नुकसान

कामों में बाधा और नुकसान
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अगर आपके किसी भी काम में बाधा आ रही है. कर्ज बढ़ रहा है. किसी न किसी वजह से धन की हानि हो रही है. शारीरिक कष्ट मुख्य रूप से कमर दर्द या इससे संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं, मानसिक तनाव और समय से पहले बाल झड़ना रहे हैं. यह सभी लक्षण शनिदोष का संकेत देते हैं. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.रिश्तों में तनाव

रिश्तों में तनाव
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ज्योतिष के अनुसार शनि दोष का प्रभाव व्यक्ति के शरीर और जेब से लेकर रिश्तों पर भी पड़ता है.इसमें वैवाहिक से लेकर प्रेम संबंध, घर परिवार से लेकर दोस्तों तक के संबंध शामिल हैं. इनमें कोई भी अनबन लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव शनिदोष को प्रकट करता है.  

(Credit Image AI)

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