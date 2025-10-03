Shani Dosha Signs: कुंडली में शनि दोष का संकेत देती हैं जीवन में चल रही ये 5 समस्याएं, जानें इसके बचाव और उपाय

8 . सफलता में बाधा

8

ज्योतिष के अनुसार कुंडली में शनिदोष लगने पर व्यक्ति को खूब मेहनत के बाद सफलता प्राप्त नहीं हो पाती. काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या फिर कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है. जीवन में चल रही ऐसी स्थिति भी शनिदोष प्रकट करती हैं. इसके अलावा बालों का झटना, पैसों का नुकसान और कर्ज भी इसी को स्पष्ट करता है.