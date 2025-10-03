Shani Dosha Signs: कुंडली में शनि दोष का संकेत देती हैं जीवन में चल रही ये 5 समस्याएं, जानें इसके बचाव और उपाय

भारत का वह स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजा के बच्चे, 300 नौकरों के साथ आया था पहला स्टूडेंट
Oct 03, 2025
1.कुंडली में शनिदोष
जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शनिदोष लगता है. उन्हें कई अशुभ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. इनमें शारीरिक से लेकर मानसिक और आर्थिंक समस्याएं भी शामिल हैं. वहीं कुंडली में शनि की प्रतिकूल स्थिति बुरे कर्म करा सकती है.
2.शनि दोष का पता कैसे लगाएं
शनि दोष का पता लगाने के लिए पेशेवर ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना सबसे सटीक तरीका है, क्योंकि यह शनि के प्रतिकूल स्थिति या साढ़ेसाती/ढैय्या की स्थिति को स्पष्ट कर सकता है.
3.ये हैं शनिदोष के लक्षण
कुंडली में शनिदोष का पता लगाना है तो जीवन में हो रही घटनाओं से इसका मूल्यांकन कर सकत हैं. हालांकि कुंडली को किसी ज्योतिष को दिखाना एक बेहतर विकल्प है.
4.शनिदोष के संकेत, कामों में रुकाटव
ज्योतिष की मानें तो कुंडली में शनिदोष लगने पर व्यक्ति के कामों में रुकावट आने लगती हे. धन की कमी और मानसिक तनाव बढ़ जाता है. अगर व्यक्ति जीवन में इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है तो समझ लें कि आप शनिदोष से पीड़ित हैं.
5.स्वास्थ्य संबंधी परेशानी
कुंडली में शनिदोष होने पर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जूझने लगता है. इनमें मुख्य रूप से कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की परेशानी, आंखों की रोशनी कमजोर होना शामिल है. यह चीजें कुंडली में शनिदोष का संकेत देती हैं.
6.हर समय आलस और मानसिक कष्ट
ज्योतिष के अनुसार, आलस और मानसिक व शारीरिक कष्ट भी शनिदोष का संकेत देता है. व्यक्ति मानसिक तनाव, अवसाद या चिंता में रहता है. ऐसे व्यक्ति की कुंडली में शनिदोष हो सकता है.
7.रिश्तों में बहुत तनाव और गुस्सा
ज्योतिष के अनुसार, कुंडली में शनि का दोष आपके काम और शरीर पर नहीं, रिश्तों पर भी अशुभ प्रभाव डालता है. इसकी वजह से व्यक्ति की अपने जीवनसाथी से अनबन, दरार, दोस्ती या रिश्तेदारी में तकरार होने लगती है. मनमुटाव और धोखे की समस्याएं होती हैं. ये शनिदोष के संकेत हो सकते हैं.
8.सफलता में बाधा
ज्योतिष के अनुसार कुंडली में शनिदोष लगने पर व्यक्ति को खूब मेहनत के बाद सफलता प्राप्त नहीं हो पाती. काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या फिर कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है. जीवन में चल रही ऐसी स्थिति भी शनिदोष प्रकट करती हैं. इसके अलावा बालों का झटना, पैसों का नुकसान और कर्ज भी इसी को स्पष्ट करता है.
9.यह है उपाय
अगर आप शनिदोष से जूझ रहे हैं तो हर दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करें. हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें. इसके साथ ही नीलम रत्न धारण कर सकते हैं. हालांकि इससे पूर्व किसी एक्सपर्ट ज्योतिष से सलाह जरूर लें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
