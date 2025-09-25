Grah Dosh Disease: गर्दन से लेकर कमर तक भयंकर दर्द देता है ये ग्रह, ज्योतिष उपाय आजमाकर कम हो सकती है आपकी पीड़ा

7 . 3 शनिवार करें ये उपाय

शनिदोष से मुक्ति के लिए शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से लेकर कम से कम 3 शनिवार तक सिर से लेकर पैर तक एक काले धागे से खुद को नापकर उसे एक जटावाले नारियल पर लपेट दें. अब इस नारियल पर 11 बार रोगमुक्ति की कामना कर जल में प्रवाह कर दें. इससे आपको दर्द और समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

