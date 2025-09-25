FacebookTwitterYoutubeInstagram
लेह लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में भी उबाल, CM पुष्कर सिंह धामी ने 'नकल जिहाद' पर दी सख्त चेतावनी

भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा मिठाई खाते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

UP International Trade Show के उद्घाटन में ग्रेटर नोएडा पहुंचे PM Modi, सीएम योगी ने किया स्वागत

Grah Dosh Disease: गर्दन से लेकर कमर तक भयंकर दर्द देता है ये ग्रह, ज्योतिष उपाय आजमाकर कम हो सकती है आपकी पीड़ा

वो 5 जातियां जो बिहार में बिछाती हैं चुनावी बिसात, किसमें है इन्हें कंट्रोल करने और CM बनने का दम'?

Tanya Mittal की 'इलायची पानी' पीकर अमाल मलिक हुए दीवाने, आपको भी करना है ट्राई? यहां देखें रेसिपी

Shardiya Navratri 2025: माता के नौ दिनों तक दुर्गा चालीसा पाठ के अपनाएं ये नियम, नहीं तो अधूरी रह जाएगी मनोकामना

ये हैं दिल्ली के 5 टॉप धनकुबेर, जानें किसकी तिजोरी में है कितनी दौलत

Numerology: आसमान चूमते हैं इन 3 तारीखों में जन्मे लोग, धन शोहरत और ऐशो आराम में बिताते हैं जीवन

लेह में हिंसा के तांडव ने ली 4 की जान 70 से ज्यादा लोग घायल, कर्फ्यू से जकड़ा शहर, कारगिल में धारा 163 लागू

धर्म

Grah Dosh Disease: गर्दन से लेकर कमर तक भयंकर दर्द देता है ये ग्रह, ज्योतिष उपाय आजमाकर कम हो सकती है आपकी पीड़ा

आज के समय में खराब लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से ज्यादातर लोग किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है, लेकिन ज्योतिष की मानें तो जिस तरह आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों का बड़ा रोल है.उसी तरह आपकी कुंडली में बैठे कुछ ग्रह आपको अलग अलग बीमारियां देते हैं, जिसकी पीड़ा व्यक्ति को झेलनी पड़ती है.

नितिन शर्मा | Sep 25, 2025, 10:46 AM IST

1.गर्दन और कमर दर्द

गर्दन और कमर दर्द
1

आजकल ज्यादातर लोग गर्दन से लेकर कमर, घुटने और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं. इनसे राहत पाने के लिए लोग भारी भरकम पैसा खर्च कर रहे हैं. ऐसे में ज्योतिष की मानें तो आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति को उपाय व पूजा ठीक कर आप इससे राहत पा सकते हैं.

2.इस ग्रह से मिलता है गर्दन से लेकर कमर दर्द

इस ग्रह से मिलता है गर्दन से लेकर कमर दर्द
2

ज्योतिष की माने तो कर्म फल देवता माने जाने वाले शनि ग्रह अगर उच्च स्थान पर होतो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं. वहीं शनि की अशुभ यानी नीच स्थिति दरिद्रता और बीमारियों का शिकार बना देती है. कुंडली में शनि की पीड़ित होने पर व्यक्ति को गर्दन से लेकर कमर, घुटनों और जोड़ों में दर्द होता है. इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी की समस्या होती है.

3.कुंडली में शनि का यह स्थान करता है बीमार

कुंडली में शनि का यह स्थान करता है बीमार
3

ज्योतिष के अनुसार, कुंडली में शनि अगर छठे या आठवें भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति को कमर से लेकर घुटनों व शरीर के अन्य जोड़ों के दर्द से गुजरना पड़ता है. उनकी यह पीड़ा बढ़ती जाती है.

4.शनि के मेष में होने पर

शनि के मेष में होने पर
4

ज्योतिष के अनुसार शनि के नीच राशि मेष में विराजमान होने पर भी व्यक्ति को गर्दन से लेकर हड्डियों से संंबंधित रोगों से गुजरना पड़ता है. उनकी यह पीड़ी बहुत अधिक होती है. इसके अलावा शनि, केतु और मंगल का एक साथ योग भी व्यक्ति को जोड़ों का दर्द देता है.

5.शनि का सूर्य से अस्त होना

शनि का सूर्य से अस्त होना
5

अगर शनि सूर्य से पूरी तरह से अस्त हो जाते हैं या कुंडली में अष्टकेश या षष्टेश के साथ होते हैं तो व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है. इसके अलावा शनि का छठे भाव में होने से पाप योग बनता है तो कमर दर्द देता है.

6.गर्दन, कमर या घुटनों के दर्द के लिए करें ये उपाय

गर्दन, कमर या घुटनों के दर्द के लिए करें ये उपाय
6

अगर आप शनि की अशुभ दशा होने पर रीढ़ की हड्डी से लेकर जोड़, गर्दन, कमर या घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो हर दिन ॐ शं शनैश्चराय नमः का नियमित जाप करें. शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों दीपक जलाएं. कुत्ते को तेल का पराठा खिलाएं.

7.3 शनिवार करें ये उपाय

3 शनिवार करें ये उपाय
7

शनिदोष से मुक्ति के लिए शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से लेकर कम से कम 3 शनिवार तक सिर से लेकर पैर तक एक काले धागे से खुद को नापकर उसे एक जटावाले नारियल पर लपेट दें. अब इस नारियल पर 11 बार रोगमुक्ति की कामना कर जल में प्रवाह कर दें. इससे आपको दर्द और समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

