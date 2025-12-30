Shani Dhaiya 2026: इन राशियों पर चल रही शनि की ढैय्या, जानें कब मिलेगी इससे मुक्ति और शुरू होगा गोल्डन टाइम

6 . शनि की ढैय्या के दौरान जरूर करें ये काम

6

सिंह और धनु राशि वालों को ढैय्या के दौरान मुश्किल समय से बचने के लिए शनिवार को दान जरूर करें. इस दिन सुबह स्नान के बाद शनिदेव की पूजा अर्चना करने के साथ ही पीपल के पेड़ में जल दें. शनि चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

