धर्म

Shani Dhaiya 2026: इन राशियों पर चल रही शनि की ढैय्या, जानें कब मिलेगी इससे मुक्ति और शुरू होगा गोल्डन टाइम

शनिदेव को कर्मफल दाता और न्यायधिश कहा जाता है. शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल प्रदान करते हैं. ऐसे में शनि की ढैय्या एक ऐसा समय होता है, जिसमें शनिदेव व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं. यह समय जातक के लिए मुश्किल भरा होता है, लेकिन जो इसे अच्छे से पारकरता है उसे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है.

नितिन शर्मा | Dec 30, 2025, 10:10 AM IST

1.शनि की ढैय्या

शनि की ढैय्या
1

कुछ राशियों पर 2026 की शुरुआत के साथ ही शनि की ढैय्या शुरू होगी. इस समय और जीवन में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान करें. यह समय ही अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने का है, जो भी व्यक्ति शनि की इस परीक्षा में पास हो जाता है. शनिदेव उस पर कृपा करते हैं और उसकी किस्मत चमका देते हैं. 

2.इस स्थिति में मिलते हैं शुभ फल

इस स्थिति में मिलते हैं शुभ फल
2

शनि की ढैय्या के व्यक्ति को शुभ फल भी प्राप्त होते हैं, लेकिन ये फल तब मिलते हैं, जब कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में विराजमान होते हैं. इस समय धनु और सिंह राशि वालों पर शनि ढैय्या शुरू हो गई है. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उन्हें शनि की ढैय्या से कब मुक्ति मिलेगी और 2026 उनके लिए कैसा रहेगा.

3.सिंह राशि वालों को इस दिन मिलेगी शनि की ढैय्या से मुक्ति

सिंह राशि वालों को इस दिन मिलेगी शनि की ढैय्या से मुक्ति
3

सिंह राशि वालों को शनि की ढैय्या से मुक्ति 3 जून 2027 को मिल सकती है, लेकिन 20 अक्टूबर 2027 से इस राशि के जातक फिर से शनि की ढैय्या की चपेट में आ सकते हैं. ऐसे में 23 फरवरी 2028 में ही सिंह वालों को शनि की ढैय्या से मुक्ति मिलेगी. इनका गोल्डन पीरियड भी शुरू हो सकता है.

4.धनु वालों को कब मिलेगी शनि की ढैय्या से मुक्ति

धनु वालों को कब मिलेगी शनि की ढैय्या से मुक्ति
4

धनु वालों पर भी शनि की ढैय्या शुरू हो गई है. इन्हें शनि की ढैय्या से मुक्ति 23 फरवरी 2028 में मिलेगी, लेकिन इसबीच के समय में आपको बेहद सर्तक रहने की जरूरत है. अपने कर्मों का ध्यान रखें. अच्छे काम करें और दूसरों की मदद करें.

5.इस दिन से शुरू होगा गोल्डन पीरियड

इस दिन से शुरू होगा गोल्डन पीरियड
5

सिंह और धनु राशि वालों से 23 फरवरी 2028 को शनि की ढैय्या खत्म हो जाएगी. इसके बाद इन्हें इसबीच किये गये अपने कर्मों का फल प्राप्त होगा. ऐसे में आपके भी अच्छे कर्म होंगे. उनके अनुरूप ही आपको अच्छे फल मिलेंगे. ऐसे में आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा. आर्थिंक स्थिति में सुधार होगा. घर में सुख शांति और व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है.

6.शनि की ढैय्या के दौरान जरूर करें ये काम

शनि की ढैय्या के दौरान जरूर करें ये काम
6

सिंह और धनु राशि वालों को ढैय्या के दौरान मुश्किल समय से बचने के लिए शनिवार को दान जरूर करें. इस दिन सुबह स्नान के बाद शनिदेव की पूजा अर्चना करने के साथ ही पीपल के पेड़ में जल दें. शनि चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

