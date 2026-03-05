FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

धर्म

Shanidev Blessings: शनि की मेहरबानी का इशारा देते हैं जीवन में दिखने वाले ये 5 संकेत, सफलता के खुल जाते हैं द्वार

ज्योतिष में नौ ग्रहों का अपना एक अलग महत्व होता है. इन्हीं में एक शनि ग्रह हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग क्रूर कठोर ग्रह मानते हैं, लेकिन ज्योतिष की मानें तो शनि ईमानदारी, अनुष्ठान और न्याय के देवता हैं, जिस पर भी शनि मेहरबान होते हैं. उसे रंक से राजा बना देते हैं. आइए जानते हैं शनि की मेहरबानी का संकेत

Nitin Sharma | Mar 05, 2026, 12:29 PM IST

1.ये हैं शनि से जुड़े शुभ संकेत

ये हैं शनि से जुड़े शुभ संकेत
1

कुछ लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं होता. इसके लिए इन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. दिन रात एक करने के बाद थोड़ी सी सफलता मिल पाती है. इसकी वजह शनि का प्रकोप हो सकता है, लेकिन नियमित रूप से मेहनत आपकी सफलता को सुनिश्चिम करती है. वहीं जो लोग मेहनत के साथ ही अच्छे कर्म करते हैं. शनिदेव उन पर मेहरबान होकर कृपा करते हैं. व्यक्ति के दिन बदल जाते हैं.

(Credit Image AI)

2.सही और गलत का ज्ञान रखते हैं

सही और गलत का ज्ञान रखते हैं
2

जो भी लोग सही और गलत का ज्ञान रखते हैं, जिन्हें गलत कार्य करने की इच्छा होती. किसी के साथ छल कपट नहीं करते हैं या कोई भी सफलता प्राप्ति के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं. ऐसे लोगों को शनि का आशीर्वाद जरूर मिलता है. ज्योतिषाचार्य की मानें तो ऐसे लोग जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं. 

(Credit Image AI)

3.शनिदेव ऐसे करते हैं मदद

शनिदेव ऐसे करते हैं मदद
3

शनिदेव व्यक्ति के जीवन में सिर्फ कठिनाई ही नहीं भरते हैं. उन्हें आने वाले जीवन के लिए सबक भी देते हैं. अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही चीज का अध्यान कर रहा है. ये चीजें व्यक्ति को आध्यात्मिक या भावनात्मक रूप से विकसित करने में सहायक होती है ऐसा शनिदेव की कृपा का संकेत हो सकता है. शनि देव इंसान को उनके अनुभवों से सीखने और विकसित होने में मदद करते हैं. 

(Credit Image AI)

4.गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए रहते हैं तैयार

गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए रहते हैं तैयार
4

अगर आपका मन गरीब और जरूरतमंदों की सेवा का करता है. जानवारों की सेवा करने में शांति प्राप्त होती है तो समझ लें कि आप पर शनिदेव की शुभ प्रभाव आप पर पड़ रहा है. ऐसा भाव उन्हीं लोगों के मन में आता है, जिन पर शनिदेव की कृपा होती है.

(Credit Image AI)

5.मुश्किल समय करता है मजबूत

मुश्किल समय करता है मजबूत
5

अक्सर लोगों के जीवन में मुश्किल समय आता है तो वह निराश और हताश हो जाते हैं, लेकिन सही मायनों में माने तो आपका मुश्किल समय आपको बलवान और मजबूत बनाता है. शनि देव आमतौर पर बलवान लोगों को आशीर्वाद देते हैं. ऐसे लोगों को हार नहीं मानने देते. इसी के चलते वे बुद्धिमान और शक्तिशाली बनते हैं, जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं.

(Credit Image AI)

6.टिकाऊ होती है सफलता

टिकाऊ होती है सफलता
6

एक झटके में मिलने वाली सफलता सही मायने में सफलता नहीं होती. यह आपके भाग्य या शुभ कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन शनिदेव की कृपा से प्राप्त सफलता टिकाऊ होती है, जो एक झटके में मिलने की जगह धीरे धीरे मेहनत और प्र​गति करते करते मिलती है. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

