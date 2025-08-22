Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या पर भूलकर भी न करें ये काम, जीवनभर भुगतना पड़ेगा गलती का खामियाजा

3 . इन्हें गलती से भी न भगाएं

3

शनिश्चरी अमावस्या पर गरीब, जरूरतमंद, कुत्ता, कौवा या किसी मजदूर को अत्याचार न करें. इन्हें गलती से भी भगाना नहीं चाहिए. ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं. इसकी वजह ये शनि के प्रिय होते हैं. इस दिन इनकी मदद करने खाना खिलाने या पानी पिलाने मात्र से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में कई सारे काम अपने आप बन जाते हैं.