Ambani Family: अंबानी परिवार में कौन है सबसे कम और ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें किसने कहां से ली है डिग्री

Parliament Security Breach: संसद भवन की सुरक्षा में फिर हुई बड़ी चूक, दीवार फांदकर आए शख्स को CISF के जवानों ने दबोचा

South Megastar: टॉपर्स से बैकबेंचर्स तक – 10वीं में हुआ फेल, थिएटर में नाम सुनते ही बजती है सीटी

शादी करने की ज़िद कर रही थी गर्लफ्रेंड, गांव प्रधान ने पीछा छुड़ाने के लिए रची रूह कंपा देने वाली साज़िश

वजन कम करने में मददगार हैं ये 3 हर्ब्स, तोंद कम करने का नायाब नुस्खा, जानें कैसे करें सेवन

मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां कोकिला बेन की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती

Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या पर भूलकर भी न करें ये काम, जीवनभर भुगतना पड़ेगा गलती का खामियाजा

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद छोड़ा जाए, 5 बड़ी बातें

Numerology: इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं इस मूलांक के लोग, सोच-विचार में डूबे रहते हैं हमेशा

मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 की उम्र में निधन, चला गया हंसी की दुनिया का सितारा, कल होगा अंतिम संस्कार

धर्म

Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या पर भूलकर भी न करें ये काम, जीवनभर भुगतना पड़ेगा गलती का खामियाजा

भाद्रपद माह के अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व है. इस बार अमावस्या शनिवार को पड़ रही है. ऐसे में इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाएगा. इससे अमावस्या का महत्व कई गुणा बढ़ जाता है. शनिदोष, साढ़ेसाती- ढैय्या से मुक्ति पाने के लिए यह दिन खास है, लेकिन इस दिन की रात यानी शनिश्चरी अमावस्या बेहद खौफनाक मानी जाती है.

नितिन शर्मा | Aug 22, 2025, 11:15 AM IST

1.इस दिन है शनिश्चरी अमावस्या

इस दिन है शनिश्चरी अमावस्या
1

इसकी वजह इस दिन चंद्रमा नहीं दिखता और नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है. यही वजह है कि इस दिन व्यक्ति को कुछ काम नहीं करने चाहिए. इन्हें करने से व्यक्ति को जिंदगी भर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. इस बार शनिश्चरी अमावस्या 23 अगस्त 2025 को है. गलती से भी न करें ये काम.

2.शनि अमावस्या पर न करें ये काम

शनि अमावस्या पर न करें ये काम
2

शनि अमावस्या पर देर तक नहीं सोना चाहिए. इस दिन नाखून से लेकर बात नहीं कटवाने चाहिए. इससे व्यक्ति का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है. जीवन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

3.इन्हें गलती से भी न भगाएं

इन्हें गलती से भी न भगाएं
3

शनिश्चरी अमावस्या पर गरीब, जरूरतमंद, कुत्ता, कौवा या किसी मजदूर को अत्याचार न करें. इन्हें गलती से भी भगाना नहीं चाहिए. ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं. इसकी वजह ये शनि के प्रिय होते हैं. इस दिन इनकी मदद करने खाना खिलाने या पानी पिलाने मात्र से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में कई सारे काम अपने आप बन जाते हैं. 

4.गलती से भी न खरीदें ये चीजें

गलती से भी न खरीदें ये चीजें
4

शनि अमावस्या पर व्यक्ति को नमक, तेल या लोहा नहीं खरीदना चाहिए. यह अशुभ फल देता है.व्यक्ति को धनहानि हो सकती है.

5.इन जगहों पर नहीं जाना चाहिए

इन जगहों पर नहीं जाना चाहिए
5

शनि अमावस्या की रात नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं. इसलिए अमावस्या की रात में व्यक्ति को श्मशान घाट, कब्रिस्तान से लेकर किसी भी सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए. इसके अलावा इस दिन व्यक्ति को भूलकर तामसिक भोजन, मांसाहार या नशा नहीं करना चाहिए. इससे पितृ नाराज हो जाते हैं. पितृदोष लगता है.

6.किसी को भी न करें परेशान

किसी को भी न करें परेशान
6

इस दिन गलती से भी किसी को दुख न करें. न ही पेड़ों की कटाई छटाई करनी चाहिए. इससे पितृदोष लगता है. 

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

