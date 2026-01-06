FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

धर्म

Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ

ज्योतिष के साथ ही हिंदू धर्म में शकुन शास्त्र की भी बड़ी मान्यता है. इसमें हथेली में खूजली से लेकर आंख के फड़कना महज सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया या पोषक तत्वों की कमी नहीं है. यह आने वाली घटनाओं का संकेत देती है. यह शुभ और अशुभ दोनों हो सकती है. आइए जानते हैं किस अंग फड़कने से कैसा मिलता है संकेत...

नितिन शर्मा | Jan 06, 2026, 05:50 PM IST

1.अंगों के फड़कने से मिलते हैं भविष्य के संकेत

अंगों के फड़कने से मिलते हैं भविष्य के संकेत
1

कई बार अचानक से आंख फड़कने लगती है या फिर हथेली में खुजली होने लगती है. इसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन शकुन शास्त्र में इसका बड़ा महत्व बताया गया है. मान्यता है कि शरीर के अंगों का फड़कना भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत देता है.

2.आंख का फड़कना शुभ या अशुभ

आंख का फड़कना शुभ या अशुभ
2

महिला और पुरुषों के आंखों का फड़कना अलग अलग संकेत देता है. अगर महिलाओं की अचानक दाईं आंखें फड़कने लगे तो इसे बेहद अशुभ माना गया है. अगर महिलाओं की दाईं आंख फड़क रही है तो समझ लें कुछ संकट या समस्या आने वाली है. वहीं पुरुषों के दाई आंख फड़कना शुभ माना जाता है. इसका मतलब है कि आने वाले थोड़े वक्त में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है. यह लाभ का संकेत माना जाता है.

3.भौहें फड़कने से कैसा मिलता है संकेत

भौहें फड़कने से कैसा मिलता है संकेत
3

शकुन शास्त्र के अनुसार, महिलाओं की दाईं भौह यानी आईब्रो फड़कना अशुभ माना जाता है. इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में कोई परेशानी खड़ी हो सकती है. आपको आर्थिंक नुकसान झेलना पड़ सकता है. वहीं पुरुषों की दाईं भौह फड़कना शुभ माना जाता है. इससे मान सम्मान में वृद्धि और धन लाभ का संकेत मिलता है. 

4.दाईं हथेली में खुजली होना  

दाईं हथेली में खुजली होना  
4

अगर अचानक से आपकी दाईं हथेली में खुजली होना शुभ संकेत माना गया है. इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन लाभ हो सकता है. जीवन में कोई बड़ी सफलता या बिजनेस में डील हाथ लग सकती है. 

5.बाईं हथेली में खुजली होना

बाईं हथेली में खुजली होना
5

अगर किसी व्यक्ति की बाईं हथेली में खुजली होना खर्च में वृद्धि का संकेत देता है. शकुन शास्त्र के अनुसार हथेली में खुजली होने का मतलब है कि आपको पैसों से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. 

6.कांच का टूटना 

कांच का टूटना 
6

​शकुन शास्त्र के अनुसार, घर के अंदर किसी व्यक्ति के हाथ से अचानक कांच का टूटना शुभ संकेत माना जाता है. इसका मतलब है कि आप पर आने वाला कोई बड़ा संकट या समस्या टल गई है. हालांकि इस कांच को बाहर फेंक दें.क्योंकि टूट हुए कांच को घर में रखना अशुभ माना जाता है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

धर्म
Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज
Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज
Sakat Chauth Katha: सकट चौथ का व्रत बिना कथा के रहता है अधूरा, यहां जानें इसका महत्व से लेकर पढ़ें सकट चौथ की पूरी कथा 
सकट चौथ का व्रत बिना कथा के रहता है अधूरा, यहां जानें इसका महत्व से लेकर पढ़ें सकट चौथ की पूरी कथा
Sakat Chauth 2026: कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त
कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त
Vivah Muhurat: जनवरी में नहीं गूंजेगी इसबार शहनाई, यहां पढ़ें 2026 में कब-कब हैं विवाह मुहूर्त  
जनवरी में नहीं गूंजेगी इसबार शहनाई, यहां पढ़ें 2026 में कब-कब हैं विवाह मुहूर्त
Premanand Ji Maharaj: क्या नाम में बदलने से चमक सकती हैं आपकी किस्मत, जानें इसको लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज
क्या नाम में बदलने से चमक सकती हैं आपकी किस्मत, जानें इसको लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज
