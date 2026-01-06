Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 06, 2026, 05:50 PM IST
1.अंगों के फड़कने से मिलते हैं भविष्य के संकेत
कई बार अचानक से आंख फड़कने लगती है या फिर हथेली में खुजली होने लगती है. इसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन शकुन शास्त्र में इसका बड़ा महत्व बताया गया है. मान्यता है कि शरीर के अंगों का फड़कना भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत देता है.
2.आंख का फड़कना शुभ या अशुभ
महिला और पुरुषों के आंखों का फड़कना अलग अलग संकेत देता है. अगर महिलाओं की अचानक दाईं आंखें फड़कने लगे तो इसे बेहद अशुभ माना गया है. अगर महिलाओं की दाईं आंख फड़क रही है तो समझ लें कुछ संकट या समस्या आने वाली है. वहीं पुरुषों के दाई आंख फड़कना शुभ माना जाता है. इसका मतलब है कि आने वाले थोड़े वक्त में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है. यह लाभ का संकेत माना जाता है.
3.भौहें फड़कने से कैसा मिलता है संकेत
शकुन शास्त्र के अनुसार, महिलाओं की दाईं भौह यानी आईब्रो फड़कना अशुभ माना जाता है. इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में कोई परेशानी खड़ी हो सकती है. आपको आर्थिंक नुकसान झेलना पड़ सकता है. वहीं पुरुषों की दाईं भौह फड़कना शुभ माना जाता है. इससे मान सम्मान में वृद्धि और धन लाभ का संकेत मिलता है.
4.दाईं हथेली में खुजली होना
अगर अचानक से आपकी दाईं हथेली में खुजली होना शुभ संकेत माना गया है. इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन लाभ हो सकता है. जीवन में कोई बड़ी सफलता या बिजनेस में डील हाथ लग सकती है.
5.बाईं हथेली में खुजली होना
अगर किसी व्यक्ति की बाईं हथेली में खुजली होना खर्च में वृद्धि का संकेत देता है. शकुन शास्त्र के अनुसार हथेली में खुजली होने का मतलब है कि आपको पैसों से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
6.कांच का टूटना
शकुन शास्त्र के अनुसार, घर के अंदर किसी व्यक्ति के हाथ से अचानक कांच का टूटना शुभ संकेत माना जाता है. इसका मतलब है कि आप पर आने वाला कोई बड़ा संकट या समस्या टल गई है. हालांकि इस कांच को बाहर फेंक दें.क्योंकि टूट हुए कांच को घर में रखना अशुभ माना जाता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
