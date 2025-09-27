दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट

6 . दीपावली-अमावस्या, गोवर्धन पूजा, भाई दूज

20 अक्टूबर 2025- नरक चतुर्दशी/लक्ष्मी पूजा/दिवाली

इस वर्ष दिवाली का त्यौहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है. इस दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं और धन, समृद्धि और सुख-समृद्धि की प्राप्ति के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इस वर्ष दिवाली पूजा का मुहूर्त शाम 7.08 बजे से 8.18 बजे तक रहेगा.

21 अक्टूबर 2025- कार्तिक अमावस्या

कार्तिक अमावस्या पर पूर्वजों की स्मृति में उन्हें तर्पण किया जाता है तथा पूर्वजों से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं.

22 अक्टूबर 2025- गोवर्धन पूजा

गोवर्धन पूजा पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और जीवन में समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है.

23 अक्टूबर 2025- भाईदूज

भाई बिज भाई-बहन के बीच प्रेम और स्नेह का त्योहार है. बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं.

