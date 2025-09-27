दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट

Stree 3 नहीं, पहले दिखेगी 'छोटी स्त्री'.. हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की पहली एनिमेशन फिल्म का ऐलान!
धर्म
ऋतु सिंह | Sep 27, 2025, 08:09 AM IST
1.1 अक्टूबर 2025- महानवमी
शरद नवरात्रि की महानवमी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी. इस दिन नौवें दिन कन्या पूजन किया जाएगा.
2.2 अक्टूबर 2025- दशहरा/विजयादशमी
दशहरा अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है. इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने महाशासुर का वध किया था. रावण दहन और विजयादशमी का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है.
3.एकादशी-पूर्णिमा और प्रदोष व्रत
3 अक्टूबर 2025- पापांकुशा एकादशी
सनातन धर्म में पापांकुशा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है.
4 अक्टूबर 2025- शनि प्रदोष व्रत
शनि प्रदोष व्रत का महत्व ग्रह शांति और दीर्घायु के लिए है. इस दिन शनिदेव की पूजा और हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है.
6 अक्टूबर- शरद पूर्णिमा
शरद पूर्णिमा की रात को, चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण होते हैं. कोजागर पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है.
4.मीराबाई जयंती, करवा चौथ और कार्तिक माह प्रारंभ
7 अक्टूबर 2025- वाल्मिकी जयंती/मीराबाई जयंती
इस दिन संत वाल्मीकि और भक्ति मार्ग की आदर्श महिला मीराबाई की जयंती मनाई जाती है. यह हमें भक्ति की सच्ची भावना और जीवन में नैतिकता के महत्व की शिक्षा देती है.
8 अक्टूबर 2025- कार्तिक माह प्रारंभ
कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है. इस माह में किए गए व्रत और पूजा-पाठ विशेष फलदायी माने जाते हैं.
10 अक्टूबर 2025- करवा चौथ/संकष्टी चतुर्थी
करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए रखती हैं. इस दिन संकष्टी चतुर्थी का भी विशेष महत्व है.
5.अहोई अष्टमी-रमा एकादशी और धनतेरस
13 अक्टूबर 2025- अहोई अष्टमी
अहोई अष्टमी का व्रत माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. इस व्रत के दौरान माताएँ अपनी संतान की लंबी और सुखी जीवन की कामना करती हैं.
17 अक्टूबर 2025- रमा एकादशी/तुला संक्रांति
रमा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है. तुला संक्रांति के दिन सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है, जिसे किसानों और व्यापारियों के लिए शुभ माना जाता है.
18 अक्टूबर 2025- शनि प्रदोष व्रत/धनतेरस/यम दीपम
धनतेरस पर देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है. इस दिन धातु और आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है. यम दीपम का पर्व यमराज के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है.
6.दीपावली-अमावस्या, गोवर्धन पूजा, भाई दूज
20 अक्टूबर 2025- नरक चतुर्दशी/लक्ष्मी पूजा/दिवाली
इस वर्ष दिवाली का त्यौहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है. इस दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं और धन, समृद्धि और सुख-समृद्धि की प्राप्ति के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इस वर्ष दिवाली पूजा का मुहूर्त शाम 7.08 बजे से 8.18 बजे तक रहेगा.
21 अक्टूबर 2025- कार्तिक अमावस्या
कार्तिक अमावस्या पर पूर्वजों की स्मृति में उन्हें तर्पण किया जाता है तथा पूर्वजों से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं.
22 अक्टूबर 2025- गोवर्धन पूजा
गोवर्धन पूजा पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और जीवन में समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है.
23 अक्टूबर 2025- भाईदूज
भाई बिज भाई-बहन के बीच प्रेम और स्नेह का त्योहार है. बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं.
7.विनायक चतुर्थी, छठ पूजा और अक्षय नवमी
25 अक्टूबर 2025- विनायक चतुर्थी
इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है. यह दिन विशेष रूप से व्यापारियों और गृहस्थों के लिए शुभ माना जाता है.
27 अक्टूबर 2025- छठ पूजा
छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है. ऐसा माना जाता है कि यह व्रत परिवार में स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियाँ लाता है.
31 अक्टूबर 2025- अक्षय नवमी
अक्षय नवमी अक्षय धन और अक्षय लाभ की कामना से मनाई जाती है. इस दिन की गई पूजा और दान से अक्षय लाभ मिलता है.
