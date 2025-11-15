Numerology: शादी की डेट में छिपा होता है पति-पत्नी के रिश्ते का राज़, मैरिज डेट बता देगी आपकी लव लाइफ का भविष्य

दिल्ली- द्वारका के CRPF स्कूल को धमकी मिली, प्रशांत विहार के CRPF स्कूल को भी धमकी | जम्मू मेडिकल कॉलेज में पुलिस की छापेमारी, डॉक्टर्स के लॉकर की जांच कर रहीं एजेंसियां | जांच के लिए नेपाल जा रही है टीम, जांच के लिए IB और ATS की टीम नेपाल निकली | जम्मू मेडिकल कॉलेज में पुलिस की छापेमारी | दिल्ली कार धमाके में पुलिस की जांच तेज, देशभर में 25 जगहों पर जांच टीम की रेड, आतंकियों के मददगारों की तलाश में छापेमारी | डॉक्टर परवेज के दस्तावेजों से हुआ खुलासा, जांच एजेंसियां 150 फोन की डिटेल खंगाल रहीं, IP एड्रेस से संदिग्धों का पता लगाया जा रहा | दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट पर बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच | दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी बड़ी खबर, तीन लोगों से अभी भी पूछताछ की जा रही, 4 लोगों को तीन दिन पूछताछ के बाद छोड़ा
ऋतु सिंह | Nov 15, 2025, 07:03 PM IST
1.शादी की तारीख के आधार पर आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए?
अंक ज्योतिष के अनुसार शादी की तारीख हर जोड़े के लिए एक भावनात्मक विषय होती है. यह तारीख वह दिन होती है जब दोनों जीवनसाथी का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है. और एक नए रिश्ते का नया दौर शुरू होता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, शादी की तारीख सिर्फ एक दिन या तारीख नहीं, बल्कि एक प्रतीक है जिसके जरिए दूल्हा-दुल्हन अपना जीवन साथ निभाएंगे. आपकी शादी चाहे किसी भी महीने में हो अंक ज्योतिष की दृष्टि से उसकी तारीख बहुत महत्वपूर्ण होती है , आइए जानते हैं आपकी शादी की तारीख के आधार पर आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए? अंक ज्योतिष से जानें...
2.मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 को विवाह)
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 की तारीख़ को विवाह करने वालों के बीच शुरुआती दौर में कुछ मतभेद या नोंकझोंक हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे रिश्ता गहरा और मज़बूत होता जाता है. दोनों पार्टनर एक-दूसरे की कमियों को समझते हैं और अच्छे पार्टनर साबित होते हैं.
3.2,11,20 या 29 (शादी की तारीख)
अंक ज्योतिष के अनुसार, इन तिथियों पर विवाह करने वाले जोड़े बेहद भावुक और समर्पित होते हैं. उनका रिश्ता प्यार, समझ और देखभाल से भरा होता है. वे मुश्किल समय में भी साथ रहते हैं.
4.अंक 3 (3,12,21,30 को विवाहित)
अंक ज्योतिष के अनुसार अंक 3 वाले जोड़े बेहद ऊर्जावान और खुशमिजाज़ होते हैं. प्यार और हंसी कभी कम नहीं होती. उनकी साझेदारी जीवन भर खुशी और प्रेरणा का स्रोत बनी रहती है.
5.अंक 4 (4,13,22,31 को विवाहित)
अंक ज्योतिष के अनुसार, यह जोड़ा बेहद स्थिर और विश्वसनीय होता है. वे एक-दूसरे की बातों का सम्मान करते हैं. रिश्ते में कोई झूठ, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ़ सच्चाई और संतुलन होता है.
6.मूलांक 5 (5,14,23 को विवाह)
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों की शादी 5 तारीख को होती है, वे स्वभाव से चंचल होते हैं. कभी-कभी इनके रिश्ते में तकरार भी होती है, लेकिन समझदारी से सब कुछ सुलझ जाता है. समय के साथ रिश्ता और भी मज़बूत होता जाता है.
7.मूलांक 6 (6, 15, 24 तारीख को विवाह)
अंक ज्योतिष के अनुसार, इनका वैवाहिक जीवन अत्यंत मधुर और आकर्षक होता है. दोनों एक-दूसरे के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं. समाज में इन जोड़ों को "आदर्श जोड़ा" माना जाता है.
8.मूलांक 7 (7,16,25 को विवाह)
अंक ज्योतिष के अनुसार, इनका रिश्ता शांति, आध्यात्मिकता और संतोष से भरपूर है. दोनों मानसिक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं. यह जोड़ा जीवन भर शांति और संतोष का जीवन जीता है.
9.मूलांक 8 (8,17,26 को विवाह)
अंक ज्योतिष के अनुसार, उनका रिश्ता कठिनाइयों से गुज़रता है, लेकिन हर चुनौती के साथ उनका रिश्ता और मज़बूत होता जाता है. वे एक-दूसरे का साथ देते हैं और हर मुश्किल का मिलकर सामना करते हैं.
10.मूलांक 9 (विवाह 9,18,27)
अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक 9 वाले जोड़ों में मतभेद और जुनून दोनों होते हैं. बहस के बावजूद, उनका गहरा प्यार बना रहता है. समझौता और परिपक्वता के कारण यह रिश्ता लंबे समय तक चलता है.
