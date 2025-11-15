Numerology: शादी की डेट में छिपा होता है पति-पत्नी के रिश्ते का राज़, मैरिज डेट बता देगी आपकी लव लाइफ का भविष्य

1 . शादी की तारीख के आधार पर आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए?

1

अंक ज्योतिष के अनुसार शादी की तारीख हर जोड़े के लिए एक भावनात्मक विषय होती है. यह तारीख वह दिन होती है जब दोनों जीवनसाथी का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है. और एक नए रिश्ते का नया दौर शुरू होता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, शादी की तारीख सिर्फ एक दिन या तारीख नहीं, बल्कि एक प्रतीक है जिसके जरिए दूल्हा-दुल्हन अपना जीवन साथ निभाएंगे. आपकी शादी चाहे किसी भी महीने में हो अंक ज्योतिष की दृष्टि से उसकी तारीख बहुत महत्वपूर्ण होती है , आइए जानते हैं आपकी शादी की तारीख के आधार पर आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए? अंक ज्योतिष से जानें...

